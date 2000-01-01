День учителя в Башкирии:

По признанию самих олимпиадниц, их увлечение МХК началось с любви к рисованию. Все они – выпускницы художественной школы.



«Ирина Марковна предложила нам попробовать свои силы на олимпиаде, мы согласились и прошли сначала школьный этап, потом городской и республиканский, - говорит Элина Каримова. – Участие в такого рода турнирах полезно, даже несмотря на результаты. Потому что всегда узнаешь что-то новое и интересное. Эти знания, так или иначе, могут пригодиться в дальнейшей жизни. Собираюсь поступать на архитектурный факультет в Москву или Санкт-Петербург».



«Узнавать новое о культуре, об искусстве мне всегда было интересно, - признается Екатерина Никитина. - Но, чтобы стать призером или победителем олимпиады, надо иметь глубокие знания. В них даются нестандартные задания, поэтому надо разбираться во всем: в истории, литературе, музыке, искусстве».



Екатерина готовится к поступлению в медицинский университет.



«Нужно много работать, изучать то, что тебе интересно, и всю себя отдавать своему увлечению, - считает Инна Усова. – Мне нравится выполнять творческие задания, которые даются на олимпиадах: например, создать концепцию парка. Мечтаю поступить в Санкт-Петербургский вуз на направление «искусствоведение».



«С самого раннего детства я окунулась в эту атмосферу. Моя мама – певица Башкирского государственного театра оперы и балета, а папа – архитектор. Я часто бываю у них на работе. Видела, что происходит за сценой, как дизайнер выполняет свою работу. Кроме этого, я окончила художественную школу с красным дипломом. Поэтому знания у меня были не только теоретические, но и практические. Мне легче ориентироваться в этом направлении, - делится призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников Камила Давлетшина. – Я планирую поступить в Уфимский государственный авиационный технический университет, выберу физико-математическое или химико-физическое направление. Считаю, что теория Дарвина или теория относительности Эйнштейна - это все имеет отражение в культуре, искусстве, это все взаимосвязано и не может существовать раздельно».



Екатерина Федорова – призер республиканского этапа олимпиады по МХК.



«Я участвовала в олимпиаде для себя, потому что это интересно. Я пробовала свои силы на олимпиадах по математике, английскому языку, изобразительному искусству. Но главное – не победа в олимпиадах, а общая эрудиция, структурированные знания по этому предмету. Свою жизнь хочу связать с биотехнологиями, учиться хочу в Уфимском государственном нефтяном техническом университете», - делится планами одиннадцатиклассница.

