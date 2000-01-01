День учителя в Башкирии:
педагоги о современных детях, об их мечтах и амбициях, о том, как вырастить успешного ученика
5 октября учителя Башкортостана, как и их коллеги по всей стране, отмечают свой профессиональный праздник. В настоящее время в республике в общеобразовательных школах, лицеях и гимназиях преподают около 40 тысяч человек. У школ республики по-прежнему женское лицо: 85% учителей - представительницы прекрасной половины человечества.

Информационное агентство «Башинформ» выяснило у учителей, какая она - современная школа. О чем мечтают педагоги и их ученики и совпадают ли их желания? Кто они, преподаватели-новаторы, и где они трудятся?

Профессия учителя – одна из важнейших в мире. Такой она была всегда и остается по сей день. Сейчас много говорят о компетентности педагога, о его профессионализме, индивидуальном стиле работы, имидже...

«Учительство – это творчество, полёт мысли, идеалистическое представление о жизни. Так и должно быть. Кто-то в жизни должен быть идеалистом. Именно они в конечном итоге формируют завтрашний день, задают и моральную, и любую другую планку в обществе».

Рустэм Хамитов, глава Республики Башкортостан
Без преувеличения можно сказать, что в большинстве своем те, кто сегодня работает в школе - очень талантливые люди, фанаты своего дела, любящие детей, как своих собственных. В настоящее время работы у учителей прибавилось. По их признанию, много бумажной волокиты, а ведь еще нужно заполнить необходимые журналы, проверить тетради.

Ирина Перельман. Учитель мировой художественной культуры. Гимназия №39, г. Уфа. Стаж работы - 26 лет. Окончила Алма-атинский политехнический институт.
Влюбленный в свой предмет учитель ведет за собой армию детей.

«Нет детей, которым мировая художественная культура неинтересна. Это не может быть неинтересно. Для каждого класса разработана своя программа. К примеру, у девятиклассников - замечательный курс «Искусство. Театр и кино», - увлеченно рассказывает Ирина Перельман.
Среди ее учеников – многочисленные победители и призеры различных конкурсов и олимпиад. Только в прошлом учебном году пять старшеклассниц, у которых Ирина Перельман преподает МХК, стали призёрами регионального этапа олимпиады, а одна из десятиклассниц вошла в число лучших в стране.

«На уровне Российской Федерации у нас впервые такой высокий результат по этой дисциплине, - говорит учитель. – Олимпиады заключительного этапа очень сложные. Это не только теоретический тур, но и творческие задания. К примеру, на последней олимпиаде нужно было создать свой архитектурный проект в стиле био-тек и объяснить цель его создания. В рамках олимпиады для детей также организовали экскурсию в Большой драматический театр на современную интерпретацию спектакля «Война и мир». В заключение было дано задание составить энциклопедический словарь по БДТ и оформить его. Без подготовки за три часа 55 минут. Для победы в этой олимпиаде нужны не только знания, но и умение творить».

В подготовке к олимпиадам Ирина Перельман привлекает и своих бывших учеников, которые сегодня успешно учатся в лучших вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Есть среди них и те, кто пошел по стопам любимого учителя и сегодня преподает в школе мировую художественную культуру.

«Одна моя олимпиадница, Раечка Лугаманова, ныне студентка третьего курса СПбГУ по направлению «музеология», она учится у Михаила Пиотровского, две другие девочки получают высшее образование в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (история искусств), Ширин Шагиева поступила в Высшую школу экономики на дизайн. Я хочу сказать, что все эти дети не теряются, они находят себя и весьма успешно устраиваются в жизни», - делится Ирина Перельман.

Главным в своей профессии учитель МХК гимназии №39 называет любовь к детям, уважение к их желаниям.

«Именно дети заставляют тебя гореть и двигаться вперед»,-подчеркивает Ирина Перельман.
По признанию самих олимпиадниц, их увлечение МХК началось с любви к рисованию. Все они – выпускницы художественной школы.

«Ирина Марковна предложила нам попробовать свои силы на олимпиаде, мы согласились и прошли сначала школьный этап, потом городской и республиканский, - говорит Элина Каримова. – Участие в такого рода турнирах полезно, даже несмотря на результаты. Потому что всегда узнаешь что-то новое и интересное. Эти знания, так или иначе, могут пригодиться в дальнейшей жизни. Собираюсь поступать на архитектурный факультет в Москву или Санкт-Петербург».

«Узнавать новое о культуре, об искусстве мне всегда было интересно, - признается Екатерина Никитина. - Но, чтобы стать призером или победителем олимпиады, надо иметь глубокие знания. В них даются нестандартные задания, поэтому надо разбираться во всем: в истории, литературе, музыке, искусстве».

Екатерина готовится к поступлению в медицинский университет.

«Нужно много работать, изучать то, что тебе интересно, и всю себя отдавать своему увлечению, - считает Инна Усова. – Мне нравится выполнять творческие задания, которые даются на олимпиадах: например, создать концепцию парка. Мечтаю поступить в Санкт-Петербургский вуз на направление «искусствоведение».

«С самого раннего детства я окунулась в эту атмосферу. Моя мама – певица Башкирского государственного театра оперы и балета, а папа – архитектор. Я часто бываю у них на работе. Видела, что происходит за сценой, как дизайнер выполняет свою работу. Кроме этого, я окончила художественную школу с красным дипломом. Поэтому знания у меня были не только теоретические, но и практические. Мне легче ориентироваться в этом направлении, - делится призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников Камила Давлетшина. – Я планирую поступить в Уфимский государственный авиационный технический университет, выберу физико-математическое или химико-физическое направление. Считаю, что теория Дарвина или теория относительности Эйнштейна - это все имеет отражение в культуре, искусстве, это все взаимосвязано и не может существовать раздельно».

Екатерина Федорова – призер республиканского этапа олимпиады по МХК.

«Я участвовала в олимпиаде для себя, потому что это интересно. Я пробовала свои силы на олимпиадах по математике, английскому языку, изобразительному искусству. Но главное – не победа в олимпиадах, а общая эрудиция, структурированные знания по этому предмету. Свою жизнь хочу связать с биотехнологиями, учиться хочу в Уфимском государственном нефтяном техническом университете», - делится планами одиннадцатиклассница.

Лидия Филимонова. Учитель начальных классов. Гимназия №39, г. Уфа. Стаж работы - 38 лет. Окончила Башкирский государственный университет (филологический факультет).

«Любовь к детям, профессионализм, мастерство. Умение передать знания, установить связь между детьми и родителями – это главное в моей профессии, - говорит Лидия Филимонова. – Младшие школьники – это почемучки. У них тысячи вопросов, на которые надо дать еще больше ответов. Это открытые глаза, с удовольствием смотрящие на мир, и вот это их огромное желание что-то творить и познать нужно поддержать».

Лидия Филимонова отметила, что в школьном образовании огромную роль играет поддержка со стороны родителей.

«Учитель, ученик, родитель – это тот треугольник, на котором и строится настоящее и успешное образование. Будущее нашего общества, нашей страны зависит от сидящих за школьной партой ребят, об этом нельзя забывать», - подчеркивает учитель начальных классов.

По словам Лидии Филимоновой, сегодня для ребенка учитель – не единственный источник информации. Интернет и гаджеты – всем этим владеют современные школьники. И зачастую информация, размещенная на этих ресурсах, может быть ярче и интересней: видео, картинки, звуки и т. д. В связи с этим должен меняться и учитель, осваивая новые технологии и методы ведения урока.

«Сегодня урок больше не может быть как прежде, - убеждена Лидия Филимонова. - Я в свои уроки обязательно включаю моменты развивающего обучения. Стараюсь создать проблемные ситуации, чтобы все дети выходили на определенный нестандартный уровень мышления».
Говоря об одаренных учащихся, учитель начальных классов отметила, что с такими детьми помимо работы в классе проводится индивидуальная работа.

«Очень много лет в школе существует научное общество учащихся «Discovery». Это – кладезь для творческих детей, учителей и родителей. Моя задача, как учителя, в первую очередь вдохновить, подвигнуть их на какое-то исследование. Это необходимая деятельность. Она очень полезная. В поисках интересной информации дети много читают, изучают, у них появляется навык публичных выступлений, - делится Лидия Филимонова. – Моя ученица, арабка по национальности Рашид Асиль, дважды становилась первой в городской олимпиаде по русскому языку. Она также призер олимпиады по истории России».

Одаренность, способности, целеустремленность и трудолюбие ребенка, а также заинтересованность родителей приведут к высокому результату, убеждена учитель.

Елена Белявская. Учитель английского языка. СОШ №115, г. Уфа. Стаж работы – 26 лет.

Ее ученица – призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников прошлого учебного года. Сегодня Милена Озернова – студентка одного из престижных университетов Америки. Девочка прошла конкурс и была выбрана среди нескольких сотен претендентов, учится она совершенно бесплатно.


«Если хочешь просто выучить язык, нужно много слушать и смотреть на языке. Это могут быть песни, мультфильмы, сериалы, - говорит Елена Белявская. – Олимпиадники – это уже другая история. Достичь высоких результатов может не каждый ребенок. Здесь многое зависит от таланта и работоспособности ученика, причем в процентном соотношении первому качеству я бы отдала 20 процентов, второму 80. Чтобы знать язык на бытовом уровне, достаточно окунуться в языковую среду на месяц, и ты уже сможешь говорить на нем. Но одно дело говорить, а другое – понимать. Понимать его глубоко, изнутри, используя разные литературные источники. Олимпиадник прежде всего должен много читать, уметь мыслить, обладать огромным кругозором».

Учитель английского языка признается, ее цель - научить детей любить учиться, заинтересовать их, а дальше они сами найдут свой путь.

А вот родителям она посоветовала в первую очередь прислушиваться к своим детям, учитывать их интересы и направлять туда, куда хочет ребенок.

Елена Минаева. Учитель информатики. Инженерный лицей №83 имени М.Пинского УГНТУ, г. Уфа. Стаж работы – более 20 лет.

Елена Минаева окончила Уфимский государственный авиационный технический университет, по специальности инженер-системотехник.

«Я стараюсь относиться к каждому ребенку, как к своему собственному, - говорит Елена Минаева. - В этом году ко мне пришли шестиклассники, такие светлые хорошие ребята. В глазах интерес, так хочется, чтобы они не потеряли его. И, наверное, это зависит в том числе от нас, учителей. Может быть, мы слишком жесткие с ними. Каждый учитель ведь хочет максимум от детей по своему предмету».

Ее ученик Игорь Батманов – призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике 2016-2017 года. Окончив школу, поступил в МФТИ, первокурсник.

«Он долго искал себя в разных направлениях и только в старших классах определился с информатикой. Ребенок должен пробовать себя везде, и уже потом он сам почувствует, что ему интереснее всего, - считает Елена Минаева. - Сейчас в Уфе работает очень много технопарков, научно-технических центров, кружков. Безусловно, важна и одаренность, но она нужна для любой учебной дисциплины. Нельзя стать призером по информатике, не зная математику. Но нельзя забывать и про трудолюбие, это очень важно. Если будет талант, но не будет труда, ничего не получится».
Говоря о профессии педагога, Елена Минаева отметила, сегодня роль учителя – быть рядом, направлять, правильно организовывать, помогать и поддерживать.

«Дать каждому ребёнку возможность проявить себя», - говорит она.

Ирина Харина, учитель истории и обществознания. Гимназия №64, г. Уфа. Стаж работы – 22 года.

Ирина Харина окончила исторический факультет Башкирского государственного университета.

Влюбленная в историю со школьной скамьи, Ирина Харина передает свой талант подрастающему поколению.

«Придя в школу, я почувствовала, что мне будет интересно с детьми, и оказалась права», - признается учитель.
Современный учитель – это профессионал, владеющий комплексом качеств, которые способствуют успешной передаче знаний. И Ирина Харина подтверждает это. Когда надо, она артистка, художница, сценарист и режиссер. Все эти качества необходимы ей в исторической реконструкции.
«Шесть лет назад вместе со своей коллегой Ольгой Владимировной Неумоиной решили провести в школе исторический бал. Эта инициатива в результате стала традицией. И сейчас каждую весну, в мае мы устраиваем балы. Это тоже своего рода путь повышения мотивации детей к изучению истории. Но наши балы не представляют собой только демонстрацию каких-то танцев. Это именно историческая реконструкция с погружением в определенную эпоху. Каждый исторический бал посвящен определенному событию или герою, личности, которые для России чем-то были знамениты. Сейчас в нашем репертуаре в общей сложности 30 танцев. Дети участвуют в балах, начиная с седьмого класса», - говорит Ирина Харина.
Она помнит всех своих учеников, среди которых немало призёров олимпиад самого разного уровня, в том числе и всероссийского. Дина Акбашева, Тимур Акбулатов, Роберт Бикбулатов, Галия Абдуллина, Диана Амирьянова, Артур Халиуллин, Егор Стрельцов – все они сегодня успешно учатся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Кто-то выбрал политологию, кто-то историю и юриспруденцию, но все они, так или иначе, связали свою жизнь с историей и правом.
«Хороший учитель всегда учится сам. Учится, работая над собой, учится, когда передает свои знания другим, - считает Ирина Харина. – Интерес к предмету просыпается у детей по-разному. Важно вовремя увидеть это и развить. Ребят, которые одарены, креативно мыслят, могут нестандартно решить ту или иную ситуацию, тоже можно увидеть, но и эта способность выявляется у них не сразу. Чтобы глубоко знать историю, надо и в остальном разбираться. Также в таких детях важны лидерские качества, умение и желание добиваться результатов, трудолюбие. Помогать детям должны и родители. Они должны показать интерес к ребенку, свою заинтересованность в его познаниях, поощрять его. И эта исследовательская работа совместно с учителем и при привлечении родителей очень много дает.

Мне очень повезло, что я в 2000 году пришла в эту гимназию. У нас коллектив очень дружный, творческий. Каждый человек как личность очень интересен, поэтому я получаю большое удовольствие, общаясь со своими коллегами, и многому у них учусь.

Всем учителям желаю здоровья, продолжать совершать свои открытия - маленькие или большие. Я хочу поздравить с профессиональным праздником своего учителя истории Ольгу Федоровну Васильеву, ныне она преподает в лицее «Содружество». Благодаря ей я сразу утвердилась в своем намерении связать свою жизнь с историей».

Ольга Неумоина. Учитель истории и обществознания. Гимназия №64, г. Уфа. Стаж работы – 22 года. Окончила Башкирский государственный университет, факультет социологии.

Прежде чем прийти в школу, Ольга Неумоина работала в суде, она дослужилась до юриста III класса, но, несмотря на успехи в этом поприще, решила связать свою жизнь со школой.
«Во-первых, мне очень нравится работать с детьми, а во-вторых, работать на результат, потому что, когда видишь плоды своей деятельности, это приносит очень большое удовлетворение. Меня вдохновляет, когда мои ученики добиваются успехов, достигают побед. Для меня, как учителя – это тоже победа, - признается Ольга Неумоина. – Очень часто я встречаю своих бывших учеников, которых во время учебы журила, ругала, а сегодня они – успешные, состоявшиеся личности. Увидев меня, они интересуются, как дела, благодарят, дарят цвета. Это, конечно, тоже приятно».

Ольге Неумоиной очень нравится работать с современными школьниками. Она считает их очень интересными, талантливыми и разносторонними.
«Многое зависит от самого ребенка. Но и каждый предмет требует определенных качеств. В дисциплинах, которые я преподаю - история, обществознание, право, экономика, важно, чтобы дети умели мыслить, размышлять, ориентироваться в окружающем мире. На уроках учеников с такими задатками сразу видно, - говорит Ольга Неумоина. - Сейчас у меня шестиклассники. У них как раз формируется мнение о мире. Они потихоньку начинают раскрываться, а когда их еще заинтересуешь предметом, они подходят, задают вопросы. Моя главная задача – направлять, развивать и подсказывать ребятам. Ребенок, глядя на учителя, увидит, как можно учиться».

На вопрос, какие качества нужны для успешной сдачи ЕГЭ, Ольга Неумоина ответила «трудолюбие и целеустремленность, к экзаменам нужно готовиться осмысленно и сознательно. Необходимо поставить цель и идти к ней».

В прошлом учебном году ученик Ольги Неумоиной выиграл заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву.

«С восьмого класса Александр Цветков уже определился с направлением, которое ему интересно, и развивал свои способности. Кроме занятий со мной, он также посещал бесплатные курсы в Институте права БашГУ. Но я не могу сказать, что это только моя заслуга. Это совместный труд всех учителей. Вначале он учился у Ирины Николаевны Хариной, затем у меня и в Институте права. Сегодня Саша – студент Санкт-Петербургского университета», - отмечает Ольга Неумоина.

Ученики и родители говорят, что их учитель самый лучший.
«Она – талантливый человек, у нее есть свой конек, своя неповторимая особенность. Ольга Неумоина – самый главный друг наших детей», - отметила одна из мам.

По инициативе Ольги Неумоиной в школе появилась маленькая копия знаменитой пещеры Шульган-Таш, где сейчас ребята учатся проводить экскурсии.
«Все эти экспонаты не только что-то демонстрируют, они учат, убеждают, увлекают, - перебивая друг друга, рассказывают дети. - Так интереснее изучать и познавать историю. А уроки по обществознанию у нас проходят как диспуты. Она всегда поддерживает тех, кто сомневается, высказывает свою точку зрения».

«Ольга Владимировна очень добрая, веселая. Если что-то не получается, она всегда поможет. Она верит в нас», - говорит Арина Рогожина.

«Она не ругается по пустякам, всегда объяснит и разберет с нами любую ситуацию. Одновременно строгая и добрая», - высказала свое мнение Таисия Климина.

«Мы ее любим. Очень. Знаем, что всегда можем к ней подойти с любым вопросом. Она никогда не откажет и не махнет рукой», - признается Владислава Чередникова.
Знаете ли вы, что в Башкортостане, в Институте развития образования работает научно-методический центр развития образования, одаренности и профессионального самоопределения обучающихся. Руководит им Рамиля Шафигуллина.

«Наша задача – сопровождение одаренных детей республики, учителей, работающих с такими учащимися, и научно-методическое сопровождение этого направления, - поясняет Рамиля Шафигуллина. – К примеру, сейчас мы проводим учебно-тренировочные сборы для победителей олимпиад. Традиционно занятия с ними ведут преподаватели вузов, ИРО РБ и учителя-новаторы, подготовившие олимпиадников. Все это делается для того, чтобы на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников наши дети показали достойный результат».
В рамках учебно-тренировочных сборов запланированы курсы повышения квалификации и для учителей. Особое внимание будет уделено работе с психологами.

«В первую очередь это необходимо для того, чтобы дети научились управлять собой, своим состоянием. При этом мы планируем эту работу не только с детьми, но и с их наставниками», - говорит Рамиля Шафигуллина.

Кроме этого, Центр активно сотрудничает с всероссийским образовательным центром «Сириус», куда ежегодно на сборы выезжают талантливые дети республики вместе со своими педагогами.

«В настоящее время нам необходимо поднять на более высокий уровень научно-методическую базу по работе с одаренными детьми, систематизировать ее. При работе с такими учащимися надо использовать и современные технологии. Нужны новые подходы. В планах – создание электронной базы одаренных детей и учителей-новаторов, дистанционной школы обучения для наших учеников. Проведение вебинаров для учительского сообщества», - делится Рамиля Шафигуллина.

Подробную информацию о работе Центра, проводимых мероприятиях можно узнать на сайте ИРО РБ.
Текст — Эльмира Сабирова
Фото — Олег Яровиков
Верстка — Юрий Дегтерев
