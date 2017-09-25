Серебряный возраст

Ненейка-приколистка
Около пяти тысяч подписчиков в инстаграме! И это не страница светской львицы, это аккаунт 65-летней Таслимы Гиззатуллиной из деревни Новотавларово Буздякского района. Она первая в Башкирии бабушка-вайнер
(создатель коротких видеороликов). Бойкая пенсионерка выкладывает в сеть небольшие видеозарисовки из деревенской жизни и становится мегапопулярной.
Как варить суп из крапивы, как приготовить монгольский сыр, каких травок в лесу набрать, чтобы хворь вылечить, как избавить внучку от целлюлита – это не страница, а кладезь полезной информации. Да еще и приправленный солидной долей юмора. «Ненейка-приколистка», - отзываются фолловеры и ставят Таслиме-апе очередной «лайк».