 
Серебряный возраст
Быть счастливым
никогда не поздно!
СОДЕРЖАНИЕ
Прыгнуть
с парашютом
в 80 лет?
Легко!
Фитнес STARs
Звезды интернета
Возраст счастью не помеха
Мои года - мое богатство
Пансионаты.
Долой предрассудки!
Что такое геронтология?
Рустэм Хамитов
Глава Республики Башкортостан
«Ожидаемая продолжительность жизни в республике впервые превысила 70 лет. Этот интегральный показатель характеризует уровень и качество жизни, работу сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты населения, напрямую влияющих на благополучие людей».
По прогнозам ООН к 2100 году население планеты увеличится на 40% - количество людей достигнет 11,2 млрд. Доля пожилых, тех, кому за 60 лет, возрастет в три раза и составит 3,2 млрд. К этому времени средняя продолжительность жизни человека дойдет до 85 лет.

Медицина, комфорт помогают жить дольше, но главный вопрос заключается в том, насколько качественной будет эта жизнь.
- Значимость здравоохранения в сохранении здоровья человека составляет всего 10%, 20% приходится на экологию и наследственность, 50% - это правильный образ жизни, - говорит Розалия Садыкова, заместитель главного врача Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, на базе которого сегодня создан гериатрический центр. – Хотите счастливую старость - готовьтесь к ней с молодости.
Уроки оптимизма
Врачи уверяют: тот, кто чувствует себя моложе своего возраста, стареет гораздо медленнее. Оптимизм повышает тонус организма, защищает и продлевает жизнь.

Чтобы эти слова не прозвучали голословно, мы решили подкрепить их историями замечательных оптимистов. Читайте и мотайте на ус – быть счастливым никогда не поздно!
Жить так, чтобы дух захватывало

- Привет, Вера Васильевна! Все окей, - эти слова 77-летний Анатолий Абоимов прокричал в видеокамеру, спускаясь на парашюте с трехтысячной высоты.

Пенсионер тайком от супруги (иначе отговорила бы) сбежал на аэродром в Первушино и осуществил свою детскую мечту – прыгнул с парашютом. Впервые!

- У меня отец летчиком был, погиб в ноябре 44-го. Помню, пацаном, как только услышу звук самолета, тут же выбегал на улицу: «Папка летит! Папка!». В школе в авиационный клуб ходил – мечтал стать пилотом, да так и не вышло. Сын несколько раз с парашютом прыгал. Получается, я один - между отцом и сыном – в небе не побывал. Вот и решил восполнить пробел.

Вера Васильевна признается, что сразу почувствовала подвох, когда муж вернулся якобы из гаража. Воодушевленный такой, и сияет как начищенный пятак. Но ругаться уже было бесполезно.


- Когда я спрашиваю стариков, что их так тянет к прыжкам, у них один ответ – мечта, - говорит тандем-инструктор Евгений Иванушкин.

Анатолий Абоимов – уже третий возрастной парашютист, с которым Евгению довелось прыгать в этом месяце. Первой была 80-летняя Тамара Шагинурова. Это опытная спортсменка, на ее счету 180 прыжков. Тамара Николаевна возмущается, что в этот раз ее заставили обойти всех врачей. Пришлось понервничать, вдруг не допустили бы к полету. Но, на большущую радость бабушки, медики дали добро. Следом за Тамарой Николаевной пришел 82-летний Александр Шестаев, который прыгал впервые. Как признается дедушка, таких эмоций он еще не испытывал никогда в своей жизни.

Еще одна известная уфимская бабушка-экстремалка, перешагнувшая 80-летний рубеж, – Тамара Филипненкова. Майор милиции в отставке в 67 лет стала чемпионкой мира в соревнованиях по зимнему плаванию, а в 72 года встала на коньки. Тамара Ивановна убеждена, что жизнь после выхода на пенсию только начинается.

Хотите продлить молодость, следуйте ее советам: чаще улыбайтесь, верьте в лучшее и не обращайте внимания на мелочи жизни.
В свои 62 года Надежда Доровских из Бирска обожает ходить на высоких каблуках, при этом не испытывает никакого дискомфорта.

- Мне нравится держать себя в форме, быть здоровой и подтянутой. Мы привыкли, что если женщине 50 с хвостиком, то она уже бабушка. А я не хочу быть бабушкой! - отвечает пенсионерка.
В детстве Надежда любила кататься на коньках, но потом вышла замуж – семья, быт, - и про спортивное увлечение пришлось забыть на долгие 30 лет. А когда вспомнила, спросила себя: «Ну что, Надя, слабо?». Нисколько не слабо! Оказалось, что ноги помнят все движения.
- Жаль, что людей моего возраста на катке нет. Да и молодежи не так много, - сокрушается Надежда Ивановна.
Пока нет снега, она ездит из Бирска на крытый каток в Нефтекамск.

Ленара Иванова
Министр семьи, труда и социальной защиты населения
«День пожилого человека – это на самом деле День мудрого человека. Канули в Лету представления о возрасте 50–60 лет как о возрасте старости. У современного человека после выхода на пенсию есть бесконечные возможности вести полноценную жизнь: трудиться в меру своих сил, стараться быть нужным своим близким, друзьям».
Фитнес STARs
Гузель Байковой впору организовывать семинары на тему, как очаровать собеседника за пять минут. Это человек-ураган, который напрочь сносит плохое настроение и заряжает энергией похлеще овсяного батончика.

А теперь вопрос на засыпку: сколько лет вы дадите девушке на фото?



- Я с детства была активной – и на плавание ходила, и на лыжах бегала, и на велосипеде гоняла, - рассказывает Гузель. - Привыкла к движению. А в фитнес-клуб меня дочь заманила – подарила абонемент.

Зумба, пилатес, стрейчинг, йога… Гузель стабильно уделяет занятиям три дня в неделю. Предпочтение отдает йоге.

- Два года регулярных упражнений. Чувствую, что тело стало более гибким и сильным, позвоночник расправился. На групповых занятиях я никогда не ощущаю себя старше других девочек, а некоторые упражнения у меня даже лучше получаются, - без ложной скромности заявляет фитнес-леди.

Ответ
Так вот, возраст Гузель - 64 года. Не угадали? Ничего, вы не одни такие.
Александр Частковский – это звезда! Ему нравится ловить в тренажерном зале восхищенные взгляды. Еще бы! 68-летний дед выделывает такие трюки, что у молодых новичков возникает комплекс неполноценности.

- Даже мне сложно повторить некоторые его упражнения, - признается фитнес-тренер Марат Байбирдин.
До пенсии дядя Саша, как все его тут называют, работал в проектном бюро - «сидя на стуле, тренировал выносливость». В тренажерный зал пришел четыре года назад, когда появилось время, чтобы поправить подорванное офисом здоровье. С тех пор его тело преобразилось до неузнаваемости.

- Есть один минус, - делится Александр. - Я так раздался в плечах, что пришлось весь гардероб менять.

Секретом свой идеальной формы дядя Саша называет регулярные тренировки (в зале он проводит по три часа в день пять раз в неделю) и «овсяночку» - обычную овсяную кашу, которую он приноровился варить по утрам.

Возраст счастью не помеха
Уфимский клуб «Возраст счастью не помеха» два года назад организовала Ольга Андреева. 20 лет она была актрисой академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, а когда завершила профессиональную карьеру, решила объединить вокруг танца людей старшего возраста. Ей было интересно поработать с этой возрастной группой.

Тогда же Ольга поступила в магистратуру педуниверситета и определила тему научной работы - «Влияние танцетерапии на людей третьего возраста».
Ольга Андреева
Хореограф
«Большинство людей, достигнув пенсионного возраста, планируют заняться любимым делом, так как появляется достаточно времени для себя. Но происходит физическое и эмоциональное выгорание, наваливается усталость от жизни. Возникает депрессия. И тут важно определить дальнейшую стратегию самореализации и развития эмоциональной сферы пожилого человека».
Как микробиолог стала моделью
Светлана Бикбулатова была одной из первых, кто откликнулся на объявление об открытии клуба «Возраст счастью не помеха». Она очень серьезно интересуется темой качества жизни, участвует в международных фестивалях, на которых обсуждаются эти вопросы. Поэтому, когда сарафанное радио сообщило о клубе для тех, кому за 55, она пошла не раздумывая. Привела с собой супруга Рамиля. Мужчина никогда до этого не танцевал, но сейчас их паре доверяют солировать.
- Танцы - это одна из моих «мечт», которая не реализовалась из-за нехватки времени, - говорит Светлана. Раньше она работала микробиологом в институте биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН. Тогда было не до увлечений. Но как только вышла на заслуженных отдых, перед новоявленной пенсионеркой открылись невероятные горизонты. Помимо танцев она занимается многоборьем (в эти дни участвует во всероссийских соревнованиях по многоборью в Пензе), увлекается живописью, занята в спектаклях театра выпускников нефтяного университета.

Недавно Светлана примерила на себя роль модели и вместе с супругом приняла участие в дефиле «Носи свой возраст красиво». На этом празднике пара прошла в отборочный тур конкурса «Мисс и Мистер Серебряная Уфа». Финал намечен на 5 октября.

Ольга Андреева
Хореограф
«Танец можно считать и профилактикой остеопороза, так как движения, связанные с переносом центра тяжести, укрепляют кости. Регулярные занятия улучшают память. Необходимость запоминания всевозможных танцевальных па, вынуждают стимулировать мозговую активность. В процессе танцетерапии человек учится лучше понимать свое тело, справляется с эмоциональными зажимами, комплексами, что придает уверенность в себе и поднимает собственную самооценку».
Свадебный сюрприз

Еще одна замечательная пара из клуба «Возраст счастью не помеха» - Любовь и Станислав Егоровы.

Их история с танцами началась, когда они решили сделать необычный подарок на свадьбу сына. В течение месяца пара оттачивала свой номер, чтобы сорвать первые аплодисменты. Молодожены были потрясены и очарованы выступлением родителей.

- Танцы – это лечебная гимнастика, которая доставляет нам радость и дает энергетическую подпитку, - говорит Любовь Егорова. - Но чем еще хорош наш клуб: мы часто собираемся вместе – ходим на концерты, вытягиваем друг друга на конкурсы, выезжаем на природу. У нас образовался круг очень близких по духу людей.

Звезды интернета
Принято считать, что интернет - территория молодых. Но это далеко не так. Пожилые люди сегодня запросто осваивают компьютерные премудрости, общаются с родными по скайпу, а их фотографии набирают в соцсетях тысячи лайков.
Ненейка-приколистка

Около пяти тысяч подписчиков в инстаграме! И это не страница светской львицы, это аккаунт 65-летней Таслимы Гиззатуллиной из деревни Новотавларово Буздякского района. Она первая в Башкирии бабушка-вайнер (создатель коротких видеороликов). Бойкая пенсионерка выкладывает в сеть небольшие видеозарисовки из деревенской жизни и становится мегапопулярной.
Как варить суп из крапивы, как приготовить монгольский сыр, каких травок в лесу набрать, чтобы хворь вылечить, как избавить внучку от целлюлита – это не страница, а кладезь полезной информации. Да еще и приправленный солидной долей юмора. «Ненейка-приколистка», - отзываются фолловеры и ставят Таслиме-апе очередной «лайк».

Страстный поцелуй

88-летние Нуриян и Ишбика Абдразаковы не пользуются компьютером, не ведут блоги и живут в глухой деревушке Хасаново, что в Абзелиловском районе республики. Тем не менее, это крутейшие звезды интернета.

Четыре года назад фотография с целующимися пенсионерами стала суперхитом. За короткое время снимок набрал в соцсетях более сотни тысяч лайков, а за супругами закрепилось звание самых милых пенсионеров страны. Пользователи до сих пор не скрывают восторга в комментариях.

Сфотографировали целующихся старичков на праздновании 65-летия их совместной жизни. Время бежит, на носу уже 70-летний юбилей. Нуриян и Ишбика уверены, что им удастся повторить свой хит и сделать еще пару потрясающих снимков. Звездный статус все-таки нужно поддерживать.
Рустэм Хамитов
Глава Республики Башкортостан
«Для людей пожилого возраста мы первыми в стране начали реализовывать программу «Народный университет третьего возраста», в которой приняли участие более 100 тысяч пенсионеров. У нас миллион пенсионеров, каждый десятый пенсионер участвует в этой программе. Наша задача повысить эту цифру до 20-30 процентов».
Бесплатно освоить компьютерную грамотность пенсионерам предлагает Народный университет третьего возраста. Компьютерное направление - одно из самых популярных.

Также у пожилых людей есть возможность стать слушателем курсов по изобразительному искусству, обучению английскому языку, можно повысить свою финансовую грамотность, научиться выращивать урожай при любых погодных условиях и т.д. Всего в народном университете представлено более двух десятков дисциплин. Более подробно с ними можно ознакомиться здесь.

Всего в 2016 году в Народном университете третьего возраста учебу прошли 7,5 тысячи людей старшего возраста.
Телестудия 50+

Кстати, первыми проект народного университета внедрили туймазинцы. В 2006 году его представила региональная общественная организация «Мои года – мое богатство».

- Наша цель - создать людям старшего возраста такие условия, чтобы они как можно дольше сохраняли активный образ жизни, не чувствовали себя забытыми и одинокими, - говорит руководитель общественной организации Афруз Миннигалеев.

Театральная, танцевальная студии, туристический клуб. Пенсионеры могут принять участие в проекте «Бабушки-детям» - помочь в работе с трудными подростками.

Большой популярностью пользуется «Телестудия 50+». Пенсионеры осваивают профессию журналиста, создают новостные сюжеты, поднимая проблемы ЖКХ,

строительства дорог, социальных объектов и т.д. Выпуски телестудии транслируются не только в Туймазах, но и в соседних городах и селах.
Рустэм Хамитов
Глава Республики Башкортостан
«Число граждан старшего возраста с каждым годом увеличивается. Поэтому нужно создавать для них достойные условия жизни с привлечением некоммерческих организаций, благотворительных фондов, предпринимателей, открывать государственно-частные пансионаты, стационары, в том числе дневные.

Забота о пожилых, инвалидах, детях-сиротах – долг не только государства и родственников. Бизнесу тоже пора активнее проявлять социальную ответственность и гражданскую зрелость. Добрые дела, вообще говоря, должны стать жизненной, нравственной потребностью всех успешных людей, их гражданской позицией».
Пансионат. Долой предрассудки!
В советские годы угодить в пансионат для престарелых означало поставить клеймо на всю семью – стыда не оберешься. За родителями должны ухаживать дети и точка! А то, что старики заперты на весь день в одинокой квартире, им не хватает общения, – ничего, зато дома.

В последние годы эти предрассудки уходят в прошлое. Да и сами пансионаты из унылых казенных зданий превращаются в уютные дома отдыха, где можно вдоволь пообщаться, найти занятия по душе – от рисования до соревнований по скандинавской ходьбе.
Стоимость проживания с пятиразовым питанием в частных пансионатах, что находятся в Уфе и окрестностях, стартует от 700 рублей в сутки. Позволить себе такую роскошь пожилые люди, конечно, не могут - оплачивают дети.

- В основном обращаются деловые люди, которые проводят на работе круглые сутки. Кто-то живет в другом регионе или стране и не может обеспечить престарелым родителям хороший уход, - говорит основатель пансионата «Надежные руки» Сергей Козырев.

В августе текущего года в селе Ирсаево Мишкинского района открылся первый пансионат для пожилых на основе государственно-частного партнерства. Предприниматели вложили в проект 5 млн рублей. Сейчас тут проживают семеро одиноких стариков. Плата за проживание и уход составляет 75% от их пенсии.
Пять вопросов о гериатрии
1
А что это такое?
Геронтология – наука, изучающая проблемы старения человека, его причины, способы омоложения.

Гериатрия — область медицины, которая занимается изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста. Цель – помочь старикам как можно дольше сохранить независимый образ жизни.
2
Чем врач-гериатр отличается от терапевта?
Гериатр учитывает особенности пожилого возраста, разбирается в схемах лечения, дозировках лекарственных препаратов. Он взаимодействует с другими специалистами и координирует лечение. Также гериатры более тесно сотрудничают с социальными службами.
3
Как попасть к врачу-гериатру?
Направление выписывает участковый врач-терапевт или узкий специалист, который выявляет старческую астению (состояние хронической усталости, снижение памяти, депрессивные синдромы и т.д).
4
Где проходит лечение?
Помощь оказывают гериатрические кабинеты в поликлиниках (в республике их пока чуть больше 30), есть гериатрические койки в стационарах, гериатрический центр на базе Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн (Уфа, бульвар Славы, 1А).
5
Сколько нужно заплатить?
Услуги врачей-гериатров бесплатные, работа ведется в рамках системы ОМС.
