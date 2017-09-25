Серебряный возраст

В свои 62 года Надежда Доровских из Бирска обожает ходить на высоких каблуках, при этом не испытывает никакого дискомфорта.



- Мне нравится держать себя в форме, быть здоровой и подтянутой. Мы привыкли, что если женщине 50 с хвостиком, то она уже бабушка. А я не хочу быть бабушкой! - отвечает пенсионерка.

В детстве Надежда любила кататься на коньках, но потом вышла замуж – семья, быт, - и про спортивное увлечение пришлось забыть на долгие 30 лет. А когда вспомнила, спросила себя: «Ну что, Надя, слабо?». Нисколько не слабо! Оказалось, что ноги помнят все движения.

- Жаль, что людей моего возраста на катке нет. Да и молодежи не так много, - сокрушается Надежда Ивановна.

Пока нет снега, она ездит из Бирска на крытый каток в Нефтекамск.

