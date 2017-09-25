Изучите всю доступную информацию: сколько лет существует компания, сколько домов построено, есть ли среди них проблемные объекты – долгострои и замороженные стройки. Если вы собираетесь покупать квартиру в Уфе, загляните на сайт стройкиуфы.рф
. Здесь есть карта объектов, строительство которых начато без разрешения.
Не стесняйтесь запрашивать дополнительную информацию: учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговый орган, бухгалтерскую отчетность за последние три года и заключение аудиторов за последний год.
А также – не поленитесь съездить и посмотреть, на каком этапе строительства находится дом, в котором вы собираетесь покупать квартиру.