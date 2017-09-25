Если недостроенное жилье продают, значит, оно кому-нибудь нужно. Действительно, несмотря на опасность быть обманутыми, жители Башкирии (и других регионов) предпочитают покупать квартиры в новых домах. Главные плюсы такого жилья – сравнительно низкие цены (примерно на 20% дешевле, чем на рынке вторичного жилья), удобные квартиры в новых микрорайонах и «чистая» юридическая история. Но и минусов достаточно – почти все они связаны с рисками не получить квартиру в собственность: задержка сроков строительства, банкротство застройщика, риск двойных продаж.



Покупать жилье в новостройках можно, но в большинстве случаев благоприятный исход будет зависеть от вашей внимательности и осведомленности. Главное – внимательно читать 214-ФЗ (именно он защищает права дольщиков) и не гнаться за дешевизной: цена ниже себестоимости строительства (на 20-30% ниже рыночной цены на новостройки) – повод задуматься, не мошенники ли перед вами. Помните: работать себе в убыток никто не будет.

