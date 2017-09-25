 
Купить квартиру
и не обмануться
ИА «Башинформ» публикует памятку для тех, кто покупает жилье на этапе строительства: как справить новоселье и не попасть в число обманутых дольщиков.
Содержание

Плюсы и минусы недостроенного жилья
Какие договоры безопасны
Как заключить договор ДДУ
Как распознать серую схему

Изучаем проектную декларацию
Какие еще документы важно изучить
Проверьте застройщика!
Куда
обращаться?
Жители Башкирии предпочитают покупать квартиры на стадии строительства. К сожалению, не всегда эти покупатели получают статус новоселов – в силу разных причин объекты не сдаются вовремя. И не всегда это происходит из-за злого умысла. По официальным данным, сегодня в республике насчитывается от 500 до 600 дольщиков, пострадавших от рук мошенников. Еще около 3 000 находятся в зоне риска, сроки ввода домов в эксплуатацию задерживаются. Как отметил глава Башкортостана Рустэм Хамитов, эти стройки гарантированно будут доведены «до финиша», «люди получат жильё. Будут приниматься дополнительные нормативные акты, поправки в наше законодательство». «Приемлемые варианты» развития событий для обманутых дольщиков глава республики также обещает найти.
Если недостроенное жилье продают, значит, оно кому-нибудь нужно. Действительно, несмотря на опасность быть обманутыми, жители Башкирии (и других регионов) предпочитают покупать квартиры в новых домах. Главные плюсы такого жилья – сравнительно низкие цены (примерно на 20% дешевле, чем на рынке вторичного жилья), удобные квартиры в новых микрорайонах и «чистая» юридическая история. Но и минусов достаточно – почти все они связаны с рисками не получить квартиру в собственность: задержка сроков строительства, банкротство застройщика, риск двойных продаж.

Покупать жилье в новостройках можно, но в большинстве случаев благоприятный исход будет зависеть от вашей внимательности и осведомленности. Главное – внимательно читать 214-ФЗ (именно он защищает права дольщиков) и не гнаться за дешевизной: цена ниже себестоимости строительства (на 20-30% ниже рыночной цены на новостройки) – повод задуматься, не мошенники ли перед вами. Помните: работать себе в убыток никто не будет.
Если вам предлагают предварительный договор долевого участия или предварительный договор купли-продажи, договор соинвестирования – скорее всего, вас пытаются обмануть.
Согласно основному закону в долевом строительстве, 214-ФЗ, привлекать денежные средства граждан застройщик может только тремя способами:
1
на основании договора участия в долевом строительстве (ДДУ),
2
путем выпуска жилищных сертификатов,
3
жилищно-строительными (ЖСК) и жилищно-накопительными кооперативами.
Наиболее надежными считаются договоры ДДУ.

Создание жилищно-строительного кооператива имеет свои преимущества (самостоятельный выбор места, где будет строиться дом, освобождение от целого ряда налогов, выбор подрядчика и другие), однако и риски выше. Прежде всего они связаны с тем, что недобросовестный застройщик может создавать «карманный» ЖСК для использования его в своих целях. Если вы вступаете в такой кооператив, обязательно проследите, чтобы именно ЖСК являлся застройщиком, земельный участок находился у него в аренде или собственности и разрешение на строительство также было выдано на него.
Договор участия в долевом строительстве обязательно должен включать следующие пункты:
определение объекта долевого строительства – конкретного жилого или нежилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме, подлежащего передаче дольщику после того, как будет получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию;
срок передачи застройщиком объекта - конкретная дата или окончание квартала;
цену договора, сроки и порядок оплаты
гарантийный срок на объект долевого строительства.
Если хотя бы одного из этих пунктов не будет в договоре, он будет считаться незаключенным.
ВАЖНО!
Договор считается заключенным только после государственной регистрации. Передавать деньги застройщику можно лишь после получения зарегистрированного договора. Это гарантия того, что ваша квартира не продана дважды.
И еще: ДДУ можно заключать только с застройщиком – не с инвестором, генподрядчиком, подрядчиком или любой другой организацией!
Серых схем, которые ставят под угрозу долгожданное новоселье, становится все больше. Вот лишь некоторые из них:

Предварительный договор купли-продажи. По нему застройщик обязуется продать покупателю жилплощадь, когда та будет построена. При этом деньги – «обеспечительный платеж» - берет уже сейчас. Такой договор не подлежит государственной регистрации. Это значит, что теоретически квартира может быть продана несколько раз. При этом конкретные характеристики, цена и сроки сдачи могут меняться. Если основной договор не будет заключен, доказать что-то дольщику будет очень сложно.

Аналогичные риски появляются при заключении предварительного договора участия в долевом строительстве.
Вам могут предложить заключить договор бронирования. В самом начале этапа строительства (как правило, когда разрешение еще не получено) покупателю могут предложить внести аванс - до трети стоимости квартиры. Никаких гарантий такой договор не дает!

Еще одна серая схема - вексельная. Дольщик приобретает вексель, который застройщик предполагает гасить построенными квадратными метрами.

Известны случаи, когда с дольщиком заключается договор соинвестирования или инвестиционный договор (по нему дольщик становится партнером застройщика и вместо гарантий на жилье получает «право» нести все риски), договор займа(дольщик предоставляет застройщику заем, не получая при этом прав требовать квартиру), договор с жилищно-строительным кооперативом, который не обладает признаками застройщика, и другие схемы.

Перед тем, как приобретать квартиру, изучите всю информацию о застройщике – и прежде всего проектную декларацию на объект строительства. Она должна быть опубликована в СМИ или на сайте застройщика. В проектной декларации должны быть изложены, в частности, цель проекта, этапы и сроки реализации, описание и местоположение домов, сведения о количестве квартир и их технические характеристики, информация о разрешении на строительство, о правах застройщика на земельный участок, о возможных финансовых и иных рисках и мерах по их добровольному страхованию, о способе обеспечения исполнения обязательств по договору, о подрядчиках, планируемой стоимости строительства и сроках получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.
Потенциальный покупатель квартиры вправе потребовать у застройщика
разрешение на строительство,
документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок,
технико-экономическое обоснование проекта,
проектную документацию со всеми внесенными изменениями,
заключение государственной экспертизы по проекту.
Проверьте, совпадает ли продавец с правообладателем земельного участка, который указан в свидетельстве о государственной регистрации права. Обязательно обратите внимание на информацию о земельном участке: строить многоквартирные дома на землях сельскохозяйственного назначения, а также на землях с видом разрешенного использования для дачного строительства, индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства запрещено.
Изучите всю доступную информацию: сколько лет существует компания, сколько домов построено, есть ли среди них проблемные объекты – долгострои и замороженные стройки. Если вы собираетесь покупать квартиру в Уфе, загляните на сайт стройкиуфы.рф. Здесь есть карта объектов, строительство которых начато без разрешения.

Не стесняйтесь запрашивать дополнительную информацию: учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговый орган, бухгалтерскую отчетность за последние три года и заключение аудиторов за последний год.

А также – не поленитесь съездить и посмотреть, на каком этапе строительства находится дом, в котором вы собираетесь покупать квартиру.
В Госкомитете РБ по строительству и архитектуре есть отдел контроля за долевым строительством.

Адрес: г. Уфа, ул. Советская, 18, к. 100а
Телефон: (347)218-08-81