ФК «Уфа» - команда молодая, но уже с историями, которые интересно и не стыдно будет рассказать и внукам. За семь лет, что существует клуб, всем нам не раз казалось, что вот-вот и лимит на количество невероятных совпадений, чертовского везения и немыслимой удачи команды закончится. Но футбольные боги всё тешатся, и кто знает, что еще невероятного и казавшегося невозможным произойдет с башкирским клубом завтра или на следующий год.
Перед возвращением после почти месячного перерыва футбола в Уфу мы вспомнили самые необычные рекорды и достижения команды за последние несколько лет.

1. «Уфа» - самый быстрый клуб лиги
Не в том смысле, что бегают уфимские парни быстрее всех, нет. Просто на то, что у других клубов уходит десятки лет, «Уфа» делает за год-два. Давайте коротенько вспомним: всего восемь лет назад два футбольных клуба, выступавших в Любительской футбольной лиге -«Динамо РБ» и «Таксист», объединили в ФК «Башинформсвязь-Динамо». Летом 2010 года глава республики Рустэм Хамитов заявил, что Уфе нужен клуб уровня Премьер-лиги. Новую команду, кстати, сначала хотели назвать «Сармат». Уже в 2012 году «Уфу» приняли в ФНЛ вместо брянского «Динамо», у которого отозвали лицензию. А еще через два года «Уфа» заняла четвертое место и вышла в стыковые матчи с «Томью», общий счет матчей был 6:4, и уфимский клуб неожиданно для себя, без состава, спонсора и домашнего стадиона, на год раньше запланированного вошел в элитный российский дивизион.
Комментатор Артём Кочешев после того, как «Уфа» впервые попала в Премьер-лигу
Еще через два года ведущие спортивные СМИ страны называют «Уфу» «одной из самых» интересных команд». На второй год уфимцы чуть не вылетели, но каким-то чудом обыграли дома «Спартак» (при этом «как нам надо было» параллельно сыграли и другие команды). По итогам прошлого сезона команда впервые завершила чемпионат на седьмом месте, а в последней трети чемпионата даже недолго держалась в Зоне еврокубков – четверке лучших команд.
2. Самый посещаемый «домашний» матч
В последних турах своего первого сезона Премьер-лиги Уфа установила необычный рекорд посещаемости своих «домашних» матчей - 21 504 человека. И это при том, что «Динамо» вмещает всего 4500 человек, а обновленного 15-тысячного «Нефтяника» еще не было. Как так вышло?

Как вы помните, весь сезон «Уфа» провела на выезде. Перед матчем 28 тура с «Зенитом», который вот-вот уже должен был стать чемпионом страны, руководство уфимского клуба договорилось провести игру в городе на Неве. Это устраивало всех - питерцы смогли официально отпраздновать чемпионство не на полупустом поле с пустыми трибунами где-нибудь в Перми, а дома, а «Уфа» получила хороший стадион и всю выручку от продажи билетов.
В Уфе постепенно формируется свое фанатское движение
Увы, обычные домашние матчи команды пока таким успехом не пользуются. Но как показало исследование «Башинформа», количество людей на стадионе понемногу растет. Все цифры мы брали из итоговых протоколов матчей. Так, сезон 2015\16 средняя посещаемость игры составила 7059 человек, в сезоне 2016\17 – 6824 человека, а в этом уже 7766 человек – на 13% выше уровня прошлого года.

Традиционно пиковая посещаемость приходится на игры с тройкой самых популярных команд – «Спартаком», ЦСКА, Зенитом. А, например, на игру с «Томью» пришло только 3152 отважных человека – игра проходила 5 декабря 2016 года при минусовой температуре и закончилась победой «Уфы» 1:0.

Если руководство РФПЛ не пересмотрит календарь, придется смириться с тем, что футбол в наших краях – зимний вид спорта.
3. «Уфа» - в числе самых экономных клубов лиги
В июне 2016 года издание Sports.ru опубликовало результаты исследования бюджетов российских футбольных клубов. «Уфа» занял в рейтинге третью строчку с конца. Бюджет уфимской команды эксперты оценили в 15 млн долларов (расчеты шли по среднему курсу 68 рублей). Для сравнения, самый дорогой клуб РФПЛ - «Зенит» $185 млн, «Спартак» — $120 млн) и «Локомотив» - $90 млн.

Как рассказывал президент клуба Марат Магадеев, бюджет «Уфы» действительно составляет около миллиарда рублей. Титульного спонсора у команды пока нет, его пришествие только анонсировали. Как сообщал сайт РБК-Уфа, из миллиардного бюджета 600 млн клуб заработал сам – на продаже билетов, атрибутики и игроков.

4. «Уфа» выгодно раскрывает новые звезды.
Александр Зинченко после своего последнего матча за уфимский клуб
Практически каждый сезон селекционерам «Уфы» неописуемо везло на молодые дарования. Среди самых ярких примеров –в феврале 2015 года клуб подписал контракт с 19-летним Александром Зинченко из донецкого «Шахтера». Любители футбола после каждой встречи занимали очередь сделать селфи с юным дарованием и хранят эти фото аки зеницу ока, ибо все уверены – чуть подрастет Александр, будет мегазвездой.

По окончании сезона Зинченко выгодно и ожидаемо продали английскому «Манчестер Сити», который давно интересовался игроком. По данным «Спорт Экспресса», сумма трансфера составила 4 млн евро, или почти 280 млн рублей. Правда, в Европе у Александра карьера пока не заладилась, его отдали в аренду в нидерландский ПСВ, где быстро сослали в «дубль».
Андрей Лунев стал вратарем "Уфы" по воле случая
Второй яркий пример удачной находки – 23 летний вратарь Андрей Лунев, который играл в команде «Сатурн» из ПФЛ, а летом 2015 года получил приглашение из «Уфы». Первый год он провел в «молодежке», а в сентябре 2016 дебютировал в Премьер-лиге.

- Спасибо судьбе, что дала мне шанс. Я начинал сезон заведомо запасным, но так получилось, что основной вратарь Шелия травмировался. Мне доверили право встать в ворота, и думаю, что я оправдал надежды, - вспоминал Андрей.

До конца года он провел за «Уфу» 10 матчей, пропустил 7 мячей, 6 игр отстоял на «ноль». Голкипером заинтересовался питерский «Зенит», где после ряда успешных матчей он стал основным вратарем команды. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 3,5 млн евро (240 млн рублей).
5. «Уфа» первая продала киберфутболиста
Роберт Фахретдинов. Фото - официальный сайт киберфутбольной премьер-лиги
В конце августа 2017 года «Уфа» совершила еще одну уникальную сделку – клуб продал 20-летнего киберфутболиста Роберта Фахретдинова.

Роберт - чемпион мира 2015 по версии WSVG (Мальдивы), серебряный призер чемпионата мира 2013 по версии ESWC (Париж, Франция), обладатель Кубка России 2016, а также целого ряда других трофеев. Уфимский клуб подписал с ним контракт в августе 2016 года. Теперь же один из сильнейших киберспортсменов мира будет играть в приставку за московский «Локомотив».

Желание выступать за столичный клуб выразил сам киберфутболист – в ему предложили зарплату, в разы превышающую уфимскую. Замену звезде киберфутбола в стане «горожан» пока не нашли.
6. «Уфа» первой в стране купила трансляции своих матчей
Доля смотрящих матчи "Уфы" по телевизору за месяц выросла почти вдвое
Летом 2017 года ФК «Уфа» стал первым клубом РФПЛ, который выкупил права на собственные матчи у основного вещателя – холдинга «Матч-ТВ» и передал его местному вещателю – телеканалу БСТ, а позже и муниципальной «Всей Уфе». По мнению представителей клуба, телевизионная популярность привлечет на стадион «Нефтяник» еще больше болельщиков.

К четвертому туру чемпионата доля аудитории, которая смотрит матчи футбольного клуба «Уфа», по данным компании «Медиаскоп», выросла вдвое – с 3,7% до 7,43%, а к седьмому до 11,69 (от всех смотревших в этот момент телевизор в Уфе – прим. ред).

- Трансляция первого матча с «Тосно» показала долю 3,7%. В принципе, хорошая доля. Но до хоккея не дотягивала. Дальше начали расти. Матч с «Уралом» дал цифру 4,9%. Это средняя доля телеканалов СТС и РЕН в Уфе. К игре с «Ахматом» доля была уже 7,43%, соизмеримо с показателями в Уфе «России 1». Матч 20 августа с Динамо показал долю 11,69%. Это средняя доля телесмотрения Первого канала и выше, чем у всех остальных, - рассказывает генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов.
7. Больше всех за «Уфу» сыграли Засеев и Аликин
Азамат Засеев
Наибольшее количество матчей за команду провел ее экс-капитан Азамат Засев – 182. Азамат перебрался в выступавшую еще в ФНЛ «Уфу» в 2011 году из малоизвестного бесланского клуба ФАЮР (ныне расформированного). Ранее он играл в дубле «Крыльев Советов» и «Алании».

Рекорд мог бы быть еще более значительным, но в октябре 2015 года в игре против «Краснодара» он неудачно столкнулся с защитником гостей, получил перелом ноги и выбыл на несколько месяцев. Интересно, что свой первый гол за команду Азамат Засеев забил только 1 марта 2017 года во время матча против «Анжи» в рамках Кубка России.

На втором месте по количеству проведенных игр еще один долгожитель команды, – Павел Аликин – 155 игр. Воспитанник пермского спортивного клуба «Энергия», Павел начинал в любительском клубе «Амкар-Юниор», три года выступал за «Амкар» . В 2011 году перешел в ФК «Уфа» и, как и Азамат, прошел весь путь до Премьер-Лиги.
От Канчельскиса до Семака. Кто в разные годы тренировал «Уфу»
Андрей Канчельскис
(2010—2012)
В декабре 2010 года команду «Башинформсвязь-Динамо» возглавил один из самых успешных и титулованных российских футболистов Андрей Канчельскис.
Первый матч в ПФЛ против «Тюмени» «Уфа» выиграла: 3:1, но резко сбавила в результативности, не забивая несколько матчей подряд. Неудачи Канчельскис объяснял плохой аурой стадиона «Динамо», он даже приглашал священника, который освятил поле и ворота. Но не помогло. В мае 2012 года Канчельскис ушел в отставку. Официально с формулировкой «по соглашению сторон», неофициально — за систематическое невыполнение задач.
Андрей Малай
(2012)
18 мая 2012 года, сразу после отставки Андрея Канчельскиса Андрей Малай возглавил «Уфу» с приставкой и.о. 20 мая вывел команду на матч против дзержинского «Химика», а уже на следующий день сложил с себя полномочия.
Игорь Колыванов
(2012—2015)
Возглавил «Уфу» 21 мая 2012 года. При нем команда сначала получила путевку в ФНЛ, а в сезоне 2013/2014 сенсационно обыграла «Томь» в стыковых матчах и получила путевку в Премьер-Лигу.
Первый сезон команда из-за отсутствия домашнего стадиона провела в разъездах, заняв в итоге 12 место. В сезоне 2015/2016 Игорь Колыванов попытался перестроить игру команды, но осенью 2015 года был отправлен в отставку.
Евгений Перевертайло
(2015—2016)
21 октября 2015 года главным тренером клуба стал экс-наставник клубов «Тосно» и «Балтика» Евгений Перевертайло. У специалиста не было опыта работы в Премьер-лиге, но зато его признавали лучшим тренером ФНЛ в сезоне 2012/13. При Перевертайло команда одержала несколько принципиальных побед, но стабильного роста не показала. К концу турнира «Уфа» скатилась в самый низ турнирной таблицы, рискуя вылететь из Премьер-лиги. Перед последним матчем Перевертайло подал в отставку.
- Может быть, мой уход из команды поможет изменить психологический фон внутри коллектива, внутри команды, между игроками, какие-то настроения изменить в лучшую сторону перед важнейшим матчем, — объяснил он свой поступок.
Сергей Томаров
(2016)
На матч против «Спартака», в котором «Уфе» нужна была только победа (иначе стыковые матчи или даже прямой вылет в ФНЛ), клуб вывел Сергей Томаров, ранее возглавлявший «молодежку» и работавший старшим тренером команды. «Уфа» обыграла москвичей 3:1 и сохранила прописку в элитном российском дивизионе.
- Сегодня Томаров показал идеальный результат. Почему бы не продолжить с ним? Он - продукт башкирского футбола, и если команда получит «своего» тренера, то это будет неплохо. Я вынесу свое желание на правление, а там будем решать, - рассказал после матча «Советскому Спорту» генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Виктор Гончаренко
(2016)
В июне 2016 года «Уфа» подписала двухлетний контракт с 39-летним белорусским специалистом Виктором Гончаренко, который ранее возглавлял «Урал», а после перешедшим в ЦСКА к Леониду Слуцкому. «Армейцы» отпустили Гончаренко с одной оговоркой в контракте – клуб может беспрепятственно вернуть Гончаренко без каких-либо компенсаций, чем вскоре и воспользовались.
Гончаренко сумел в короткий срок перестроить работу и поднять дух команды, сделав ее неудобным соперником для всех. После первой половины чемпионата клуб закрепился в десятке ведущих команд, а сезон завершил на седьмом.
Сергей Семак
(2016 – наст.вр)
Легендарный футболист, пятикратный чемпион России в составе трех клубов. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 перебрался в Уфу со своей большой семьей (у него восемь детей) зимой 2016 года. Он не стал ломать систему, оставленную Виктором Гончаренко, и клуб стабильно держится в середине турнирной таблицы.
Семь цифр о ФК Уфа за четыре сезона
  • 98 игр в Премьер-лиге
  • 27 побед
  • 30 ничьих
  • 41 поражение
  • 80 забитых мячей
  • 117 пропущенных мячей
  • 29 сухих матчей
