Сергей Томаров
(2016)
На матч против «Спартака», в котором «Уфе» нужна была только победа (иначе стыковые матчи или даже прямой вылет в ФНЛ), клуб вывел Сергей Томаров, ранее возглавлявший «молодежку» и работавший старшим тренером команды. «Уфа» обыграла москвичей 3:1 и сохранила прописку в элитном российском дивизионе.
- Сегодня Томаров показал идеальный результат. Почему бы не продолжить с ним? Он - продукт башкирского футбола, и если команда получит «своего» тренера, то это будет неплохо. Я вынесу свое желание на правление, а там будем решать, - рассказал после матча «Советскому Спорту» генеральный директор клуба Шамиль Газизов.