Наибольшее количество матчей за команду провел ее экс-капитан Азамат Засев – 182. Азамат перебрался в выступавшую еще в ФНЛ «Уфу» в 2011 году из малоизвестного бесланского клуба ФАЮР (ныне расформированного). Ранее он играл в дубле «Крыльев Советов» и «Алании».



Рекорд мог бы быть еще более значительным, но в октябре 2015 года в игре против «Краснодара» он неудачно столкнулся с защитником гостей, получил перелом ноги и выбыл на несколько месяцев. Интересно, что свой первый гол за команду Азамат Засеев забил только 1 марта 2017 года во время матча против «Анжи» в рамках Кубка России.



На втором месте по количеству проведенных игр еще один долгожитель команды, – Павел Аликин – 155 игр. Воспитанник пермского спортивного клуба «Энергия», Павел начинал в любительском клубе «Амкар-Юниор», три года выступал за «Амкар» . В 2011 году перешел в ФК «Уфа» и, как и Азамат, прошел весь путь до Премьер-Лиги.

