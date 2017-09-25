Первый раз в новый класс!

Аналогичная картина в уфимском микрорайоне «Колгуевский» - там открывается новая школа на 550 мест.
Строительство школы обошлось бюджету республики в более чем в 100 млн рублей.
Здание состоит из пяти блоков, где предусмотрены учебные кабинеты для начального звена, игровые помещения для групп продленного дня, спальные для учащихся первых классов, а также интерактивный комплекс с набором современного оборудования, систем обучения, электронной библиотекой, медиатекой, компьютерные классы; актовый зал и зал ритмики, столовая, два спортивных зала, столярная мастерская для мальчиков и зал кулинарии и обработки ткани для девочек.
На территории школы будут размещаться девять спортивных площадок с современным искусственным покрытием, в том числе с профессиональным футбольным полем.
На все этажи здания школы предусмотрен доступ для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Это пандусы и два лифта, оборудованные специальными кнопками. Входная группа также оснащена пандусом, имеет твердое покрытие и защищена от атмосферных осадков, не допускает скольжения.