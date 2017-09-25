Первый раз в новый класс!

Для жителей села Нагаево строительство нового учебного заведения — долгожданное событие. Ныне действующая единственная школа №147 была построена еще сорок лет назад и вмещает чуть более 500 учащихся. Строящаяся школа рассчитана на 1250 мест.



На ее строительство из бюджетов всех уровней было выделено более 250 млн рублей. Сейчас это современное образовательное учреждение с 52 классными комнатами. Во всех классах планируется установка интерактивных досок.



Здание школы имеет собственные очистные сооружения, котельную, мощности которой позволяют в будущем подключить к ней еще и детский сад.



В учебном заведении также предусмотрены: просторный вестибюль, учебная зона с мастерскими и лабораториями, большой гардероб для учащихся, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, медицинский блок, большая столовая с зоной приготовления горячего питания, актовый зал на более чем 500 мест.



Для маломобильных групп населения в школе есть лифты и удобные пандусы.

