 
Первый раз в новый класс!
Какие школы и детские сады строятся в Башкирии
В этом учебном году в Башкортостане откроются сразу три новые общеобразовательные школы и шесть детских садов. В совокупности ввод в эксплуатацию этих объектов позволит республике создать дополнительно более 2,5 тысячи ученических мест и порядка тысячи мест в дошкольных образовательных учреждениях.
«Ежегодно республика вкладывает в систему образования колоссальные средства – более 30 миллиардов рублей. Это треть всей расходной части бюджета. На эти деньги строятся новые школы и детские сады, проводится ремонт, оборудуются компьютерные классы и спортивные залы, приобретаются школьные автобусы, выплачивается заработная плата работникам образования».

Рустэм Хамитов, Глава Республики Башкортостан

В Уфе в этом учебном году впервые свои двери откроют три современные новые общеобразовательные школы. Это лицей №161 на 850 мест в Демском районе, школа на 550 мест в микрорайоне «Колгуевский» и самый крупный из возводимых в республике объектов образования - школа на 1250 мест в селе Нагаево.
Строительство объектов образования глава республики Рустэм Хамитов держит на особом контроле. В начале августа руководитель региона лично проинспектировал строительство новой школы в микрорайоне Дема-8.
«В Деме надо еще строить школы: развиваются микрорайон «Яркий», Дема-8, Дема-9. Этой работой мы будем заниматься. В целом до 2025 года мы должны решить вопрос второй смены во всех городах, там, где сегодня вторая смена присутствует, должны быть построены новые школы. Таким образом мы этот вопрос закроем. Но для этого надо еще много поработать».

Рустэм Хамитов, Глава Республики Башкортостан

Лицей №161 в микрорайоне Дема-8
Лицей №161 станет одной из самых больших школ в Уфе. Его площадь — более 20 тысяч квадратных метров. В лицее предусмотрены лифты, два больших спортивных зала, бассейн и актовый зал на 504 места. Начальные классы будут учиться в блоке с отдельным входом. Во дворе лицея появятся стадионы с футбольной, волейбольной и баскетбольной площадками.

Открытие нового лицея позволит существенно «разбавить» показатели по второй смене. По словам директора лицея №161 Гульнары Гимазетдиновой, в лицее будет восемь первых классов.
В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы на строительство объекта выделено
757,301 млн рублей
502,71683 млн рублей
из федерального бюджета
254,585 млн рублей
из республиканского бюджета
Школа в микрорайоне «Колгуевский»
Аналогичная картина в уфимском микрорайоне «Колгуевский» - там открывается новая школа на 550 мест.

Строительство школы обошлось бюджету республики в более чем в 100 млн рублей.

Здание состоит из пяти блоков, где предусмотрены учебные кабинеты для начального звена, игровые помещения для групп продленного дня, спальные для учащихся первых классов, а также интерактивный комплекс с набором современного оборудования, систем обучения, электронной библиотекой, медиатекой, компьютерные классы; актовый зал и зал ритмики, столовая, два спортивных зала, столярная мастерская для мальчиков и зал кулинарии и обработки ткани для девочек.

На территории школы будут размещаться девять спортивных площадок с современным искусственным покрытием, в том числе с профессиональным футбольным полем.

На все этажи здания школы предусмотрен доступ для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Это пандусы и два лифта, оборудованные специальными кнопками. Входная группа также оснащена пандусом, имеет твердое покрытие и защищена от атмосферных осадков, не допускает скольжения.
Школа в селе Нагаево
Для жителей села Нагаево строительство нового учебного заведения — долгожданное событие. Ныне действующая единственная школа №147 была построена еще сорок лет назад и вмещает чуть более 500 учащихся. Строящаяся школа рассчитана на 1250 мест.

На ее строительство из бюджетов всех уровней было выделено более 250 млн рублей. Сейчас это современное образовательное учреждение с 52 классными комнатами. Во всех классах планируется установка интерактивных досок.

Здание школы имеет собственные очистные сооружения, котельную, мощности которой позволяют в будущем подключить к ней еще и детский сад.

В учебном заведении также предусмотрены: просторный вестибюль, учебная зона с мастерскими и лабораториями, большой гардероб для учащихся, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, медицинский блок, большая столовая с зоной приготовления горячего питания, актовый зал на более чем 500 мест.

Для маломобильных групп населения в школе есть лифты и удобные пандусы.
В детский сад пора шагать!
С 1 января 2016 года
очередь на зачисление детей с 3 до 7 лет
в Республике Башкортостан ликвидирована.
Министерство образования РБ:
«Значимой мерой профилактики снижения рождаемости является ввод новых мест в детских садах. В тех муниципалитетах, где в течение последних лет велась активная работа по вводу новых мест в дошкольных образовательных организациях, рождаемость наблюдалась выше. Следовательно, ввод новых мест необходимо продолжать. Вместе с тем, в республике остается очередность детей от 0 до 3 лет».
Детский сад в селе Красноусольский
Надо сказать, что дополнительные 120 мест в новом детском саду села Красноусольский полностью решили вопрос очередей в дошкольные образовательные учреждения Гафурийского района.

«Новый детский сад на 120 мест в райцентре — это один из 100 объектов к 100-летию Башкортостана. Его строительство обошлось бюджету почти в 27 миллионов рублей. Надо отдать должное и строителям — они выполнили свою работу качественно и в срок», — отметил глава администрации района Рамиль Бухаров.

Необходимость строительства детского сада в административном центре Гафурийского района назрела давно. Сегодня новое дошкольное учреждение готово распахнуть двери для своих маленьких воспитанников. В Красноусольском уже приступили к комплектации групп нового детского сада.
Детский сад в селе Буздяк
В административном центре Буздякского район, селе Буздяк, к началу нового учебного года откроется новый детский сад на 150 мест. Он построен в микрорайоне «Северный», где преимущественно проживают молодые семьи.

Как рассказал глава администрации Буздякского района Азат Арсланов, строительство социального объекта обошлось бюджету республики почти в 80 миллионов рублей. При этом часть расходов, около девяти миллионов рублей, взяла на себя администрация муниципалитета. Средства были направлены на электроснабжение детского учреждения.

«Это очень важный для нас объект. Новый детский сад поможет полностью ликвидировать очереди в дошкольные учреждения района для детей от полутора до семи лет», — отметил глава муниципалитета.
Детский сад в Учалинском районе
Детский сад на 139 мест строится в селе Учалы Учалинского района Башкортостана.

«На сегодняшний день объект готов почти на 90%. Генеральный подрядчик не уложился в срок, и мы вынуждены завершить строительство только к концу года», — рассказал глава администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев.

По его словам, в селе Учалы на сегодняшний день проживают порядка восьми тысяч человек, а детский сад всего лишь один. Поэтому окончания строительства нового детсада жители ждут с нетерпением.

«Дополнительные почти 140 мест снимут вопрос нехватки мест в дошкольных учреждениях и даже создадут определенный резерв на будущий год», — отметил глава района.
Детский сад в городе Давлеканово
Еще один детсад откроется в сентябре в городе Давлеканово в активно застраиваемом микрорайоне СУ-3. В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы на его строительство выделено порядка 85 миллионов рублей. Из них около полутра миллионов выделила администрация района.

«Ввод в эксплуатацию этого социального объекта решит вопрос с путевками сразу для 260 детей», — отметил заместителя главы администрации Давлекановского района Сергей Курмаев.

В администрации муниципалитета признали, что нехватка мест в дошкольных учреждениях остается для города актуальной.

«Принято решение о строительстве в Давлеканово еще двух детских садов на 130 и 110 мест. Рассчитываем внести эти объекты в план мероприятий Республиканской адресной инвестиционной программы на будущий год», — уточнил Сергей Курмаев.
Детский сад в селе Верхние Татышлы
Строительство детского сада площадью около трех тысяч квадратных метров завершилось и в райцентре Татышлинского района, в селе Верхние Татышлы. На данном этапе там идут заключительные работы по благоустройству территории и монтаж необходимого оборудования.

«На днях завершили укладку асфальта, сейчас огораживаем территорию, параллельно идет монтаж кухонного оборудования. В ближайшее время должны привезти мебель», - поделился ходом работ на строительной площадке заместитель главы администрации района Альфит Мустафин.

Он отметил, что новый детсад расположен в самом центре села, напротив здания администрации, и возводился буквально на глазах у жителей района. На его строительство в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы было выделено порядка 105 миллионов рублей. Свой вклад в размере 1,5% от общей суммы внесла и администрация Татышлинского района.

Детский сад в райцентре станет одним из ста объектов строительства к 100-летию Башкортостана.
Детский сад в городе Янауле
Новый детский сад появится в северной части города Янаула. По словам начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Янаульского района Ирины Тазетдиновой, общестроительные работы детского сада на 160 мест завершены, идет наружная и внутренняя отделка здания.

«Детсад получается красивым и современным. Осенью после установки оборудования и мебели детский сад будет введен в строй», - прокомментировала ход работ Ирина Тазетдинова.

Глава Янаульского района Ильшат Вазигатов еще в начале строительства заявлял, что ввод этого детсада позволит полностью уйти от проблемы обеспечения дошкольными образовательными учреждениями в муниципалитете.
Текст: Альфия Аглиуллина.
Верстка: Юрий Дегтерев.
Фото: Олег Яровиков, Люция Дистанова, пресс-служба главы Башкортостана, пресс-служба администрации Уфы, Гафурийского, Янаульского, Татышлинского, Учалинского районов.