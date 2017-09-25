Наука объединяться

О преимуществах кооперации сегодня задумываются не только в Министерстве сельского хозяйства. Фонд развития и поддержки малого предпринимательства РБ предлагает подойти к проблеме с другой стороны: возродить систему потребкооперации, существовавшей в советское время, и сопроводить ее дополнительной социальной нагрузкой.



Речь идет о создании республиканского социально-потребительского кооператива «Башкортостан». Товаропроизводители (не только продуктов) вносят в кооператив паи в виде произведенной продукции, физлица – в виде денег. Со стороны все выглядит как обычная торговля, но договор купли-продажи заменяется договором обмена паями. Так товаропроизводители (назовем их условно фермерами) получают своего покупателя и, что немаловажно – гарантии, что вся произведенная продукция будет востребованной. Обычные горожане получают свежие фермерские продукты без наценки торговых сетей.



Впервые эта идея была озвучена в середине 2015 года на заседании Общественной палаты РБ. По словам председателя РСПК «Башкортостан» Руслана Садикова, идея была подкреплена очень благородной целью. Предполагалось, что в Уфе появятся 35 точек (по пять в каждом районе) для обслуживания социально незащищенных слоев населения – «пациентов» комплексных центров социального обслуживания населения. Механизм таков: пенсионеры и инвалиды, которые обслуживаются на дому, заказывают необходимые товары (например, через колл-центр), а соцработник, который раньше покупал все в магазине, - забирает их с точки выдачи по гораздо более низким ценам. Рассматривалась и возможность подключения к программе социальной карты, и даже оплата (то есть внесение паев) с ее помощью.



Пока этой идее не суждено было реализоваться, однако разработка «столов заказов» для обычных горожан ведется. В ближайшее время должен появиться и портал, через который можно будет оставлять заявки на продуктовую корзину. В перспективе вся продаваемая (а точнее – реализуемая по обмену) продукция будет выпускаться под общим брендом.

