Наука объединяться

Тем, кто хотя бы немного интересуется новостной повесткой, слово «кооперация» хорошо известно. Как и, главное, зачем создавать кооперативы, в высоких кабинетах обсуждают едва ли не каждую неделю. Давайте и мы включимся в дискуссию и попробуем понять, как кооперативы должны спасти деревни от вымирания, а население республики от обнищания, кому выгодна кооперация и почему наши фермеры и предприниматели не спешат объединяться.
Признак здоровой экономики
В развитых странах кооперация, в частности сельскохозяйственная, очень популярна. Если в Западной Европе, Северной Америке и Австралии сельхозкооперативы объединяют до 80 процентов фермеров, то в Японии и странах Северной Европы охват почти стопроцентный. Продукты, которые они производят, без труда можно отыскать даже на российских прилавках. Например, йогурты Fruttis. Их делает голландская компания FrieslandCampina, которая, в свою очередь, на 100 процентов принадлежит фермерам Нидерландов, Бельгии и Германии. Компанией Valio, крупнейшим производителем молока и масла в Финляндии, тоже владеют кооперативы. Как и новозеландским гигантом Fonterra, известным нам благодаря сливочному маслу Anchor.
Хозяин предприятия – хозяин положения
«В мире и в Европе кооперативное движение развито очень сильно. В Европе существует порядка 250 тысяч кооперативов, в которых работают более 10 млн человек. И этот сектор экономики хорошо движется. В кооперативе человек чувствует себя хозяином предприятия, пусть даже маленького, в котором он работает, хозяином положения, потому что от него зависит благосостояние этого предприятия. В кооперативе человек чувствует себя в коллективе: «нас несколько, и мы можем противостоять административному давлению, я не один, а нас пять-десять человек». А есть и громадные кооперативы, которые насчитывают по тысяче работающих, и собственность предприятия принадлежит этим людям. Это коллективная форма собственности».
Рустэм Хамитов, глава Республики Башкортостан
Успех туймазинских овощей
«Идею создать кооператив мы выстрадали», - говорит председатель сельскохозяйственного сбытового потребительского кооператива «Туймазинский овощевод» Марат Галимов.
К мысли об объединении «тепличников» западной части республики подтолкнули перекупщики, в какой-то момент резко уронившие цены на огурцы и помидоры. Чтобы получить выход в торговые сети, был создан сбытовой кооператив.
Идея себя полностью оправдала. Сегодня продукцию «Туймазинского овощевода» можно найти и за пределами региона.
«Мы работаем с Набережными Челнами, Челябинском, Пермью. В 2016 году начали поставки в Москву, Томск и Красноярск», - рассказывает Марат Галимов.
Снискать такой успех помогла в том числе гибкость туймазинских фермеров. Работа с сетями научила: большую роль играют не только вкусовые качества продукта, но и его товарный вид. А тут без дорогих семян не обойтись: «правильные» стоят вчетверо дороже обычных. Математика, естественная для членов кооператива, оказалась бы за гранью понимания для простых фермеров, сбывающих продукцию перекупщикам.
Для чего объединяться?
ССПК «Туймазинский овощевод» - пример сбытового кооператива. Такие создаются, чтобы продавать, хранить, сортировать, обрабатывать, фасовать, упаковывать и развозить товары по точкам сбыта. Кроме того, кооперативы бывают перерабатывающими (занимаются переработкой сельхозпродукции), снабженческими (закупают и продают средства производства, удобрения, корма и прочие ресурсы, необходимые в работе), обслуживающими (представляют разного рода услуги, необходимые для производства сельхозработ: мелиорация, ремонт, логистические и строительные услуги, услуги ветеринаров и другие) и кредитными (они создаются для сбережения средств членов кооператива и для выдачи им займов).
По данным Министерства сельского хозяйства РБ, сегодня в регионе зарегистрировано 49 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Работающими считаются 32: 18 снабженческо-сбытовых, шесть перерабатывающих и восемь кредитных. По количеству кооперативов республика занимает всего лишь 20 место в стране. Для сравнения: число кооперативов в регионе-лидере по этому показателю, Липецкой области, давно перевалило за восемь сотен.
Чтобы перенять передовой опыт, Башкирия направила в Липецк целую делегацию. Сейчас, говорят в Минсельхозе, этот опыт готовы применять в республике – конечно, с учетом местных особенностей.
Кому выгодны кооперативы?
Власти республики о необходимости объединяться говорят постоянно. В кооперации видят спасение и малого бизнеса, и умирающей деревни.
Последнее актуально особенно: по данным Минсельхоза РБ, сегодня на долю личных подсобных хозяйств приходится 51 процент производимой в республике сельскохозяйственной продукции. Однако превратить выросшие на огороде овощи или молоко утреннего надоя в товар под силу далеко не всем сельчанам. В результате продукцию в лучшем случае за бесценок скупают перекупщики, которые ездят по деревням, в худшем – ее просто выкидывают за невостребованностью.
Связать производителя с покупателем, зачастую - привередливым городским жителем, и должна кооперация.
Как правило, имеется в виду потребительская сельхозкооперация – добровольное объединение, нужное для обеспечения экономической выгоды членов кооператива. Вся прибыль и все убытки распределяются между членами кооператива пропорционально их вкладу, а все решения принимаются на демократических началах.
Зачем крупным производителям вступать в кооператив?
Практика показывает: проигравших при кооперации нет, выигрывают даже «крупняки». Показателен в данном случае пример СХП «Урал-тау». В 2015 году успешное предприятие, один из крупнейших в регионе производителей сельхозпродукции, создало собственный кооператив. Для чего это было нужно?
“
В 2013 году мы получили помощь от Минсельхоза РБ: государство субсидировало строительство дороги к мясокомбинату, покупку оборудования и процентную ставку по кредиту. Мы, в свою очередь, должны были закупать сырье у местного населения. С этой целью и был создан кооператив.
—Тагир Зарипов, директор ООО «СХП «Урал-тау»
Местные жители признаются: раньше девать скот было некуда – на северо-востоке республики переработки не было. Чтобы продать своих буренушек, приходилось ездить в соседнюю Челябинскую область и даже в Уфу. Теперь коров по звонку забирают прямо с участка. За время существования сельхозкооператива жители Дуванского, Салаватского, Кигинского и Мечетлинского районов от продажи скота выручили около трех миллионов рублей. Десятая часть сырья, которую перерабатывает комбинат «Урал-тау», поставляется личными подсобными хозяйствами.
Еще один пример кооперации, выгодной для крупных сельхозтоваропроизводителей, - СПОК «Агробазис», объединившийся вокруг крупнейшего в республике птицеводческого предприятия «Башкирский гусь». Кооператив одним из первых получил грант от Министерства сельского хозяйства РБ, на развитие материально-технической базы (а конкретно – на организацию цеха по убою и переработке птицы) было выделено 15 миллионов рублей. Сегодня в состав «Агробазиса» входит более 10 предприятий, недавно число пайщиков пополнил партнер из Италии. Теперь, по словам председателя СПОК «Агробазис» Расима Саитбаталова, башкирские гусеводы заглядываются на рынок Израиля.
Денег нет, но вы объединяйтесь
Чтобы стимулировать развитие кооперации на селе, в Башкирии разработали программу поддержки сельхозкооперативов. За два года на эти цели было выделено 31,5 млн рублей: 17,8 млн в 2015 году и 13,7 – в 2016 году. На 2017 год в бюджете запланировано еще около 30 миллионов.
Эти средства никак не стимулируют появление новых кооперативов – деньги выделяются на развитие материально-технической базы существующих. По условиям конкурса, на момент подачи заявки кооператив уже должен существовать как минимум 12 месяцев, показывать результаты и иметь внятный бизнес-план по освоению выделенных средств со сроком окупаемости не менее пяти лет. Еще один важный момент: деньги выделяются на условиях софинансирования – члены кооператива обязуются вложить в общее дело еще как минимум 40% от полученного гранта.
«Собрать нужную сумму нереально»
“
Два года назад мы подготовили программу для обучения потенциальных членов и руководителей кооперативов. Но получили от чиновников комментарий: «Создавайте пилотный проект, передавайте опыт. А как создавать, если никакой базы нет? Сегодня у сельских товаропроизводителей нет денег. Как собрать 30-40 миллионов для того, чтобы открыть цех по переработке мяса или молока? В районе это сделать нереально. Это одна из причин, почему призывы объединяться в кооперативы так и остаются призывами
—Гамир Хабиров, профессор кафедры бухгалтерского учета, статистики и информационных систем в экономике БГАУ
«Стартового капитала у фермеров нет»
“
Мы специализируемся на выращивании овощей в закрытом грунте – это огурцы и помидоры. Чтобы перейти на так называемый борщевой набор – картофель, капусту, морковь, лук, свеклу, - нужно строить овощехранилища. Те, что достались нам в наследство с советских времен, не подлежат никакой критике. Мы посчитали: построить центр переработки можно за 120 миллионов рублей. Даже если мы заявимся на грант, вложить свои 40-50 миллионов мы не сможем – стартового капитала у фермеров нет. Мы и так каждый год берем кредиты: на газ и энергоносители уходит около 10 миллионов
—Марат Галимов, председатель ССПК «Туймазинский овощевод»
«Вопрос с кредитами пока не решен»
“
Сегодня стоит большая проблема с получением кредитов через коммерческие банки для сельскохозяйственных кооперативов. Дело в том, что банки оценивают финансовую состоятельность потенциального кредитора. А поскольку сельхозкооператив – это некоммерческое объединение, финансового результата он показать не может. Мы неоднократно озвучивали свою точку зрения на федеральном уровне, но пока этот вопрос не решен
—Раиль Муфтахетдинов, начальник отдела развития продовольственных рынков Министерства сельского хозяйства РБ
Вопрос предоставления льготных кредитов для кооператоров – один из самых острых. «Дешевые» деньги действительно решили бы многие проблемы.
«Предложите членам кооператива не грант, а возможность получить беспроцентный кредит. Вот увидите – сельхозтоваропроизводители с удовольствием на это пойдут», - уверен Расим Саитбаталов.
О том, во что еще преобразовать существующую систему грантов, мнений тоже немало: например, вместо денег предоставлять в пользование кооперативам оборудование, те же овощехранилища и прочие, необходимые для развития ресурсы.
Еще одно предложение, которое озвучивают сегодня и депутаты Госсобрания РБ, и ученое сообщество, и практикующие фермеры – необходимость создания опытных или пилотных проектов.
«Мы выходили с инициативой создать на базе нашего хозяйства опытный кооператив, - говорит председатель СПОК «Туймазинский овощевод» Марат Галимов. – У нас есть и готовый бизнес-план, и вся инфраструктура. На примере опытного хозяйства можно было бы отработать всю систему господдержки, взаимодействовать с ученым сообществом, посмотреть, есть ли противоречия в законодательстве и так далее».
В Минсельхозе от идеи не открещиваются: пусть создать пилотный кооператив в каждом районе в рамках существующего финансирования не получится, но по одному на каждую отрасль – почему бы и нет?
Кто научит крестьян объединяться?
Одним из препятствий на пути к благоденствию через объединение сегодня является недостаток информации. Точнее, теории в избытке, но о реальных преимуществах (и механизмах совместной работы!) говорить никто не умеет. Для сравнения, в Липецкой области будущих членов кооперативов воспитывают с младых ногтей, даже специальные уроки в школах проводятся.
Задачу научить взрослых объединяться в кооперативы Минсельхоз республики возлагает на Центр сельхозконсультирования РБ. На его базе создается проектный офис, который объединит все информационные, методические и управленческие ресурсы. Хотите создать кооператив, но не знаете как? Научат! А еще – помогут разобраться с уставом, предложат подходящую бизнес-модель и даже составят бизнес-план.
«Если сегодня в районе человек заявляет о желании создать кооператив, наша задача в том, чтобы предоставить ему полный пакет услуг, оказать всю необходимую юридическую помощь, сопроводить проект до момента запуска и даже вести на первых порах», - говорят чиновники.
Так же плотно в министерстве намерены отрабатывать и с аграрным университетом. Сейчас совместно с вузом формируется новая учебная программа, к обучению будущих кооператоров планируют привлечь и колледжи.
Почему кооперация может быть вредной?
Руководитель проектного офиса «Центр делового сопровождения РБ» Ренат Мамаев о том, что мешает сельхозтоваропроизводителям объединяться в кооперативы, знает не понаслышке. Один из инициаторов проекта «Живое село» сегодня активно работает над тем, чтобы рассказать о преимуществах кооперации всей республике – от простых сельчан до руководителей муниципалитетов.
«Кооперация – это не самоцель, это всего лишь способ более эффективного партнерства для делового сообщества, более легкий способ зарабатывать. Причем не для всех предпринимателей на селе кооперация является необходимым элементом, который даст толчок для развития. На ранних этапах развития в кооперацию вообще лучше не заходить – она создаст дополнительные издержки».
Ренат Мамаев, руководитель проектного офиса «Центр делового сопровождения РБ»
По словам Рената Мамаева, существует пять «тромбов» - системных проблем, решение которых откроет новые возможности для развития кооперации. И первый из этих «тромбов» - уровень развития частной инициативы на той или иной территории. Когда предпринимателей мало, объединяться некому. И прежде чем насаждать кооперативы, нужно стимулировать какую бы то ни было деловую активность.
Инвестиции вместо грантов
Второй системный вопрос – это отсутствие учета в работе предпринимателей, которое не позволяет увидеть леса за деревьями – убытков там, где, казалось бы, должна быть прибыль.
«Представьте себе фермера, который возит в райцентр молоко. Продает его по 40 рублей за литр, - приводит пример Ренат Мамаев. – Он платит аренду, держит продавца, платит небольшой налог, тратится на дорогу. Если вычесть все расходы, получается, что с каждого литра у него остается 18 рублей. И это не считая его труд. Другими словами, если бы кто-нибудь забирал у него со двора молоко за 18 рублей, оставалось бы время на уход за коровами и увеличение поголовья».
Третью проблему, отсутствие у сельчан денег на дальнейшее развитие кооперативов, Ренат Мамаев предлагает решать вовсе не за счет грантов.
«Я вообще против грантов, - признается он. – Все деньги должны предоставляться на возвратной основе».
Помочь с финансированием, по его мнению, как и в других отраслях «взрослой» экономики, должны инвесторы. Роль сведения вместе потенциальных партнеров и объяснения обеим сторонам преимущества общего дела Мамаев берет на себя. Точнее, возлагает ее на центры делового развития межрайонного значения, которые, по его замыслу, должны появиться в разных частях республики. Это ответ на четвертую проблему – недостаток информации и компетенции в районах. Первый такой центр недавно открылся в Караидели. Эксперты центра готовы предоставить информационную поддержку, рассказать о существующих моделях коопераций и ответить на все возникающие вопросы.
К сожалению, одних Центров делового развития недостаточно. Для успешного развития кооперативов важны и деловые компетенции муниципальных управленцев. Причем сотрудников муниципалитетов предлагается не только обучать, но и аттестовывать.
Как побороть демона недоверия?
Рассуждая о проблемах, которые мешают развитию кооперативов, Ренат Мамаев умолчал о главной. Даже если нашлись деньги и собраны все документы, без третьей «Д» - доверия – построить совместное хозяйство невозможно. Однако менталитет сегодня таков, что не позволяет ставить собственное благополучие в зависимость от соседа. Лучше стоять на месте по своей вине, чем скатиться вниз из-за другого. Где выход из этого тупика? В просвещении.
«Кооперация хороша тем, что обеспечивает равную степень участия и доходности для всех членов кооператива. Другой причины объединяться в кооператив у людей нет. Люди должны знать, что они выиграют, потому что прибыль будет распределяться между всеми. Быстро кооператора создать нельзя. Идеологию нужно насаждать, людей нужно обучать: рассказывать, доказывать, просвещать».
Расул Гусманов, депутат, председатель Комитета Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию
История успеха
Создать сельхозкооператив молодую жительницу Дуванского района Альбину Вахта вдохновили отец, который выступил главным инвестором, и… обида за судьбу родной деревни.
«Раньше в деревне Улькунды у всех огороды были по 20-30 соток, сейчас вместо них – бурьяны, - рассказывает Альбина. – Мы собрались за круглым столом и решили: чтобы возродить сельское хозяйство, заставить односельчан бросить пить, позволить им получать вознаграждение за свой труд, нам нужно создать кооператив».
Три личных подсобных хозяйства и два крестьянско-фермерских официально объединились 10 августа. Название выбрали звучное – «Овощной рай». В местной администрации помогли получить деньги для стартапа – суммы хватило для покупки самого необходимого для овощехранилища: ленточного транспортера, вытяжки, поддонов.
«Мы ездили по местным жителям, закупали у них овощи – картошку, капусту, лук, - рассказывает Альбина Вахта. – Сельчане с радостью все это продают: в дальних деревнях выращивают все это в больших количествах, мы даже не ожидали, что бабушки под 80-90 лет могут выращивать картошку – почти идеальную! А вот альтернативы – куда сдавать урожай – почти не было».
Искать сбыт тоже помогали в администрации. Главным клиентом стало СХП «Урал-тау», о котором мы писали выше. Если за овощами для нужд мясокомбината приходилось ездить чуть ли не в Уфу, то теперь у предприятия появился надежный поставщик. Работает «Овощной рай» и с бюджетными организациями.
«За полгода мы в общей сложности реализовали 60 тонн овощей, 20 из них – картофель, - говорит Альбина. – Если в прошлом году только закупали продукцию, то в этом году начнем выращивать уже сами. Но и закупать продолжим, хотим выйти за пределы нашего района и начать обслуживать соседние».
Перспективы для развития у «Овощного рая» большие: в ближайшем будущем кооператив хочет заявиться на грант. Когда появятся свободные деньги – закупить оборудование для обработки овощей. И, конечно, расширяться и выходить в торговые сети.
«В чем смысл кооператива? В том, что одна голова хорошо, а две – лучше, - размышляет девушка. – Когда ты работаешь вместе с кем-то, проблемы решаются легче, быстрее принимаются решения. Работа идет быстрее и эффективнее».
Потребкооперация с «человеческим лицом»
О преимуществах кооперации сегодня задумываются не только в Министерстве сельского хозяйства. Фонд развития и поддержки малого предпринимательства РБ предлагает подойти к проблеме с другой стороны: возродить систему потребкооперации, существовавшей в советское время, и сопроводить ее дополнительной социальной нагрузкой.
Речь идет о создании республиканского социально-потребительского кооператива «Башкортостан». Товаропроизводители (не только продуктов) вносят в кооператив паи в виде произведенной продукции, физлица – в виде денег. Со стороны все выглядит как обычная торговля, но договор купли-продажи заменяется договором обмена паями. Так товаропроизводители (назовем их условно фермерами) получают своего покупателя и, что немаловажно – гарантии, что вся произведенная продукция будет востребованной. Обычные горожане получают свежие фермерские продукты без наценки торговых сетей.
Впервые эта идея была озвучена в середине 2015 года на заседании Общественной палаты РБ. По словам председателя РСПК «Башкортостан» Руслана Садикова, идея была подкреплена очень благородной целью. Предполагалось, что в Уфе появятся 35 точек (по пять в каждом районе) для обслуживания социально незащищенных слоев населения – «пациентов» комплексных центров социального обслуживания населения. Механизм таков: пенсионеры и инвалиды, которые обслуживаются на дому, заказывают необходимые товары (например, через колл-центр), а соцработник, который раньше покупал все в магазине, - забирает их с точки выдачи по гораздо более низким ценам. Рассматривалась и возможность подключения к программе социальной карты, и даже оплата (то есть внесение паев) с ее помощью.
Пока этой идее не суждено было реализоваться, однако разработка «столов заказов» для обычных горожан ведется. В ближайшее время должен появиться и портал, через который можно будет оставлять заявки на продуктовую корзину. В перспективе вся продаваемая (а точнее – реализуемая по обмену) продукция будет выпускаться под общим брендом.
От каждого по способностям, каждому – по месту в детском саду
Говоря о необходимости развития кооперации, глава республики Рустэм Хамитов имеет в виду не только кооперативы сельчан.
“
Не надо зацикливаться на крупном или маленьком предприятии, где только один предприниматель. В сельской местности можно создавать кооперативы. Ремесленники, врачи, переводчики, люди интеллектуального труда могут создавать кооперативы.
—Рустэм Хамитов, глава Республики Башкортостан.
Примеры объединения городских предпринимателей в России есть. Так, в городе Ельце Липецкой области, например, существует туристический кооператив, который объединяет предпринимателей, предоставляющих разные услуги. Туристы, которые приезжают в Елец, обслуживаются по принципу «все включено»: от встречи на вокзале до покупки сувениров. Есть и другие формы существования кооперативов.
Мы расскажем об одном интересном опыте, который реализуется в Уфе.
Формально семейный клуб «К.Е.Д.Р.» (Клуб естественного детства и родительства) кооперативом не является – ни уставов, ни прочих атрибутов у уфимцев нет. Но по сути своей – это самая настоящая кооперация.
«Знаете, как говорят: чем больше юриспруденции, тем меньше совести и нравственности, - улыбается соучредитель клуба Анастасия Лапшина. – Если серьезно, пока преимуществ объединения в «официальный» кооператив мы видим немного, а платить за юридическое сопровождение мы пока не готовы». Этот детский сад для Анастасии – не первый опыт. Несколько лет назад девушка уже организовывала садик с группой неполного дня, ребята занимались танцами, рисованием, скульптурой. Но маленький ребенок и финансовые трудности сделали свое дело – проект закрылся. «После этого дети, которые ходили в этот детский сад, очень просились обратно. Родители приводили их ко мне домой, я работала няней, - рассказывает Анастасия. – Долго так продолжаться не могло. Мы сняли квартиру площадью 100 квадратных метров и начали заново».
Сегодня в семейный клуб ходят 13 детей в возрасте от двух до пяти лет. Ежемесячная плата - 9700 рублей. Этих «паевых взносов» достаточно, чтобы платить за аренду и содержать одну воспитательницу. Каждый день ей помогает кто-нибудь из родителей. Готовят мамы сами. Причем меню рассчитано и на детей-аллергиков («роскошь», недоступная в муниципальном детском саду!). В продуктах, которыми кормят детей, нет сахара, хлеб – цельнозерновой, а из молочных продуктов в рационе только творог. Члены клуба называют такое питание здоровьесберегающим. Здесь все «экологичное»: игрушки - из натуральных материалов, а деревянную мебель папы делают своими руками.
Сегодня в очереди стоят еще несколько малышей. Перед тем, как ребята пойдут в «кооперативный» садик, родителей ждет долгое собеседование – принимать правила игры готовы не все.
Текст: Дарья Петрова Фото: Олег Яровиков, Мирон Доровских, пресс-служба главы РБ, пресс-служба Госсобрания РБ Видео: Мирон Доровских