 
Республика, стройся!
Какие объекты появляются в Башкирии на бюджетные деньги
На прошлой неделе глава Башкирии Рустэм Хамитов отчитался о деятельности правительства республики. В докладе, в частности, прозвучало, что на реализацию адресной инвестиционной программы в 2016 году потрачено 11,7 миллиарда бюджетных рублей, еще 14,8 миллиарда рублей было выделено на дорожные работы в рамках реализации территориального заказа.

Что это за программы и на что конкретно пошли бюджетные деньги? Давайте разбираться.

Республиканская адресная инвестиционная программа (РАИП) — это документ, который ежегодно пополняется целым списком по-настоящему важных для жителей региона объектов. В программе прописываются суммы, которые выделяются из федерального и республиканского бюджета на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение этих объектов. Так в Башкирии строятся детские сады, школы, больницы, дворцы культуры и прокладываются инженерные коммуникации.

Благодаря территориальному заказу по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в республике ремонтируются и строятся дороги и мосты.
11,7 миллиарда рублей
было выделено в 2016 году на реализацию РАИП. Это на 17% больше, чем в 2015 году, и в 1,5 раза больше, чем планировалось изначально.
80 объектов
социально-культурного назначения и коммунальной инфраструктуры были построены в 2016 году в рамках реализации РАИП.
Что построили и реконструировали в 2016 году:
2
Детские дошкольные учреждения
5
Общеобразовательные учреждения
4
Объекты здравохранения
2
Объекты культуры
2
Административные здания
1
Объекты нац.безопасности
1
Объекты сельского хозяйства
63
Инженерные сети
Всё лучшее — детям!
В 2016 году в Башкирии появились четыре новых школы (одна из них – объединенная с детским садом) и детский сад. В Бурзянском районе завершилась реконструкция школы. В кадетском корпусе в Ишимбае появились теплые переходы и столовая, в Зилаирской спецшколе-интернате сделан пристрой к столовой.
Детский сад в Краснохолмском

В конце 2016 года в райцентре Калтасинского района, в селе Краснохолмском, строители закончили детский сад на 110 мест. Сейчас в здании заканчиваются отделочные работы. Открытие садика запланировано на лето.

Здесь есть все для того, чтобы родители могли не волноваться за своих малышей – детсад оснащен системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. На площади 2,5 тысячи квадратных метров расположились спальни и игровые комнаты, медицинский и пищевой блоки, музыкальный и физкультурный залы, подсобные помещения и многое другое.
Школа и детсад под одной крышей

В селе Новомуллакаево Караидельского района под одной крышей уместились школа на 60 мест и детский сад на 25 мест. На строительство образовательного комплекса площадью 1,5 тысячи квадратных метров ушло более 90 миллионов рублей. Зато теперь вместо старенькой деревянной постройки у ребят есть просторная школа со спортивным залом, столовой, внутренним двором и всем необходимым оборудованием.

Образовательный комплекс открылся 1 сентября 2016 года.
Новая школа в Федоровке
Новая школа в селе Федоровка открылась 1 сентября 2016 года. Возведение нового здания началось благодаря главе Башкирии. Во время рабочей поездки Рустэм Хамитов осмотрел старенькие корпуса 1936 и 1960 годов постройки и поручил правительству определиться с финансированием. Сделать это нужно было как можно скорее: ветхое здание не соответствовало санитарным требованиям. Столовая вмещала лишь 50 человек, заниматься физкультурой приходилось в актовом зале. В школе не было внутреннего санузла, а деревянные перекрытия давно истерлись.

Новое здание площадью 6,7 тысячи квадратных метров рассчитано на 375 учеников. Помимо учебных классов в школе есть медицинский блок, столовая, мастерская, физкультурный и актовый залы, библиотека, а также санитарные комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Вокруг школы расположены поля для игры в футбол, волейбол, баскетбол и других видов активного отдыха.

Школа и интернат в Бурзянском районе
Реконструкция школы в селе Старосубхангулово Бурзянского района также проводилась по поручению главы Башкирии. Прежде дети учились в старом одноэтажном здании школы и двухэтажном интернате, который не мог вместить всех желающих. Ребят из соседних деревень приходилось возить на автобусах, а некоторые родители отправляли детей учиться в другие города.

Новое здание появилось на месте снесенной одноэтажной постройки. Школа рассчитана на 550 мест. Еще 120 ребят смогут разместиться в пришкольном интернате, который будет достроен в ближайшее время.
Школа с бассейном в Стерлитамаке
Один из самых примечательных объектов, построенных в рамках реализации РАИП, находится в Стерлитамаке. Здесь, в микрорайоне 7Б Западного района, появилась школа на тысячу мест. Новая школа представляет собой настоящий дворец знаний, и это не преувеличение. В здании площадью 15,5 тысячи квадратных метров есть все, о чем только могут мечтать школьники — два бассейна, тренажерный зал, современный актовый зал на 600 мест и отличная столовая.
Кадетский корпус в Ишимбае

К Башкирскому кадетскому корпусу, расположенному в городе Ишимбае, приковано особое внимание – причем не только властей республики, но и аппарата полпреда Президента РФ в ПФО.

Масштабная реконструкция здесь началась в 2014 году. За это время на средства, выделенные из республиканского и федерального бюджета, построены новый жилой корпус и физкультурно-оздоровительный комплекс. В 2016 году капитальный ремонт и благоустройство продолжились.
Коррекционная школа-интернат в Зилаире

Еще одно учебное заведение, которому выделили средства из бюджета республики, - Зилаирская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида. На строительство пристроя к столовой пошло 12,3 миллиарда рублей. Как рассказали в самой школе, когда под нужды столовой здесь приспособили буфет. Поэтому никаких подсобных помещений для разделки, приготовления и прочих нужд не было. Зато теперь в школе-интернате, в которой учатся 157 ребят, появился полноценный пищеблок.
Как сделать жизнь интересной
Реализация адресной инвестиционной программы позволила построить центр культурного развития в Бирске и превратить районный Дворец культуры в селе Верхние Татышлы в современный культурно-досуговый центр.
Современный культурно-досуговый центр
Районный Дворец культуры в селе Верхние Татышлы открылся после реконструкции в марте 2017 года. В обновленное здание Межпоселенческого культурно-досугового центра переехали Детская школа искусств и загс, здесь есть диско-зал, концертный и спортивный залы, студия звукозаписи, театральная мастерская, кафе и многое другое.
«УМникум» для умниц
Бирский «УМникум» появился благодаря программе Минкульта РФ по строительству центров культурного развития в малых городах России. На возведение многофункционального культурно-образовательного центра из федерального бюджета было выделено 50 миллионов рублей, еще 50 млн – из республиканского, 760 тысяч – из муниципального. На покупку оборудования было потрачено более 20 миллионов рублей.

Площадь «УМникума» - 1,5 тысячи квадратных метров. И здесь есть все для того, чтобы дети могли проводить время с пользой и удовольствием. В библиотечно-информационной зоне есть доступ к электронным архивам крупнейших библиотек страны. В секции робототехники ребята уже с пяти лет собирают роботов, секция киберспорта объединяет любителей командных онлайн-игр. В компьютерном центре можно заниматься программированием и 3D-моделированием. Здесь есть даже свое телевидение и студия анимации, в которой ребята снимают мультфильмы.
На здоровье!
Больница, которую строили больше 20 лет
Строительство городской многофункциональной больницы в Салавате началось еще в 1989 году, но впоследствии было заморожено. К долгострою вернулись только в 2014 году, и уже в марте 2016 года в эксплуатацию были введены два корпуса.

В шестиэтажном корпусе разместились эндоскопическое, терапевтическое, хирургическое (глазное), сосудистое (неврология и кардиология) отделения, отделения реанимации, реабилитации и ультразвуковой диагностики. В четырехэтажном здании второго корпуса находятся физиотерапевтическое и клинико-диагностическое отделения, а также рентгенотделение.
Все врачи под одной крышей
Окончания строительства новой поликлиники в Чишмах ждали с нетерпением. В старой места катастрофически не хватало, врачам приходилось тесниться по несколько человек в кабинете. Детская поликлиника и вовсе располагалась в жилом здании, из-за нехватки помещений доктора вели прием в две-три смены.

Новое медучреждение рассчитано на посещение 400 взрослых и 200 детей в смену. Здесь расположились все отделения, которые раньше были разбросаны по всему поселку. Кабинеты укомплектованы новой мебелью и всем необходимым оборудованием.
Село, в котором хочется жить
Большое внимание в республике уделяется развитию и благоустройству сельских территорий. Чтобы сделать деревенскую жизнь достойной, здесь строятся школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и даже целые микрорайоны.
Медпункт на тысячу человек
В декабре 2016 года в деревне Киебак Калтасинского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Раньше жители деревень Киебак, Сазово и Тынбахтино, а это более тысячи человек — получали первую помощь в старом деревянном здании. Фельдшеру приходилось отапливать его дровами.

«Теперь отопление электрическое, очень удобно, — говорит фельдшер Динара Шамкаева. — Здание было построено всего за два месяца. Завезли новое оборудование, теперь у нас два холодильника – для медикаментов и иммунопрепаратов».

По словам фельдшера, деревенский ФАП пользуется большой популярностью у местных жителей — в день за помощью могут обращаться до 30 человек.
ФАП в Илишевском районе
В сентябре в селе Кадырово Илишевского района распахнул двери фельдшерско-акушерский пункт. 2,5 миллиона рублей на строительство и покупку оборудования было выделено из федерального бюджета, 850 тысяч – из республиканского.

ФАП расположился в здании площадью 65 квадратных метров. Здесь есть кабинет фельдшера, процедурный кабинет, комната для приема детей, а также хозяйственные помещения.

На квалифицированную первую помощь здесь могут рассчитывать не только 700 жителей Кадырово, но сельчане из окрестных деревень.
Комфортный микрорайон для сельчан
Кстати, фельдшерско-акушерский пункт в Кадырово – далеко не единственный объект, который строится в Илишевском районе на бюджетные деньги.

В мае 2016 года здесь был заложен поселок для сельчан. Микрорайон Северный возле села Нижнечерекулево рассчитан на тех, кто трудится на местных сельхозпредприятиях, работает в социальной сфере, а также на многодетные семьи.

Помимо 98 дворов проект предполагает строительство детского сада и социально-культурный центр с фельдшерско-акушерским пунктом, библиотекой, клубом на 100 мест и универсальным залом. Стоимость проекта оценивается в 175,4 миллиона рублей.

Первая очередь уже завершена. В ноябре прошлого года открыл свои двери детский сад. Одноэтажное здание рассчитано на 50 дошколят, садик укомплектован всей необходимой «начинкой» - мебелью, спортивным инвентарем, рядом с детским садом установлены игровые площадки и теневые навесы.

По плану все работы, включая подключение инженерных коммуникаций, должны завершиться в 2017 году.
Что еще сделано в рамках
адресной инвестиционной программы?

- построено пожарное депо в Юго-Западном микрорайоне Стерлитамака;

- построены два административных здания для нужд Министерства внутренних дел по РБ — в Белорецке и Белебее;

- на уфимские маршруты вышли 100 новых экологичных «НефАЗов», работающих на газомоторном топливе.

Отремонтировали 900 км дорог
На дорожные работы в рамках территориального заказа в прошлом году было выделено 14,8 миллиарда рублей (2,9 млрд рублей — из федерального бюджета). Это на три миллиарда больше, чем в 2015 году. Больше денег на эти цели не выделялось еще никогда.
На эти деньги
850 км
дорог отремонтировано
100 км
дорог построено
28
мостов введено в эксплуатацию
В Уфе достроили Затонский мост
В октябре 2016 года в Уфе открылся новый мост через Белую. Его строительство началось в 2013 году и обошлось в пять миллиардов рублей, причем 1,5 миллиарда было выделено из федерального бюджета.

«Быстро, буквально за 2-2,5 года построить этот мост, который мы, вообще говоря, планировали ввести в эксплуатацию в 2018 году, а вводим в 2016 году без ущерба для качества и надёжности – это замечательный результат!» - прокомментировал окончание строительства глава республики Рустэм Хамитов, который побывал на открытии вместе с министром транспорта России Максимом Соколовым.
Какие дороги построили в Башкирии
В 2016 году в республике построено более 100 километров дорог, из которых 12 километров – дороги регионального и межмуниципального значения, 88 километров – дороги местного значения.

Большое внимание уделяется строительству подъездов к сельским населенным пунктам. В 2016 году в республике построено девять таких дорог, их протяженность составила 34,4 километра. Всего с 2011 года в Башкортостане построено 52 подъезда к селам и деревням.
Что появилось в 2016 году
1. Белокатайский район: автодорога Большеустьикинское – Новобелокатай (на участке км 60,90 – км 64,74).

2. Туймазинский район: автодорога Бишкураево – Аднагулово – Новые Бишинды (на участке км 20,0 – км 28,0).

3. Кугарчинский район: подъезд к деревне Мукачево (0,7 км).

4. Аскинский район: подъезд к деревне Новая Кара (3,65 км).

5. Учалинский район: подъезд к деревне Москово (9 км).

6. Мишкинский район: подъезды к деревням Иликово, Ишимово (6 км).

7. Бураевский район: подъезды к деревням Касиярово (3,7 км), Чишма-Бураево (3,25 км).

8. Миякинский район: подъезд к деревне Дубровка (0,154 км).

9. Салаватский район: подъезд к деревне Ташаулово (2,58 км).

10. Караидельский район: автодорога Новомуллакаево – Муллакаево (1,359 км).

Текст: Дарья Петрова.
Верстка: Юрий Дегтерев.
Фото: Олег Яровиков, Андрей Старостин, пресс-служба главы РБ, Асель Базарбаева (газета «Родник плюс»), пресс-служба Министерства здравоохранения РБ, Айдар Мингазов, администрации Зилаирского, Илишевского, Калтасинского, Караидельского, Татышлинского районов, пресс-служба Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору.