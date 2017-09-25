Республика, стройся!

Кстати, фельдшерско-акушерский пункт в Кадырово – далеко не единственный объект, который строится в Илишевском районе на бюджетные деньги.
В мае 2016 года здесь был заложен поселок для сельчан. Микрорайон Северный возле села Нижнечерекулево рассчитан на тех, кто трудится на местных сельхозпредприятиях, работает в социальной сфере, а также на многодетные семьи.
Помимо 98 дворов проект предполагает строительство детского сада и социально-культурный центр с фельдшерско-акушерским пунктом, библиотекой, клубом на 100 мест и универсальным залом. Стоимость проекта оценивается в 175,4 миллиона рублей.
Первая очередь уже завершена. В ноябре прошлого года открыл свои двери детский сад. Одноэтажное здание рассчитано на 50 дошколят, садик укомплектован всей необходимой «начинкой» - мебелью, спортивным инвентарем, рядом с детским садом установлены игровые площадки и теневые навесы.
По плану все работы, включая подключение инженерных коммуникаций, должны завершиться в 2017 году.