Республика, стройся!

Бирский «УМникум» появился благодаря программе Минкульта РФ по строительству центров культурного развития в малых городах России. На возведение многофункционального культурно-образовательного центра из федерального бюджета было выделено 50 миллионов рублей, еще 50 млн – из республиканского, 760 тысяч – из муниципального. На покупку оборудования было потрачено более 20 миллионов рублей.



Площадь «УМникума» - 1,5 тысячи квадратных метров. И здесь есть все для того, чтобы дети могли проводить время с пользой и удовольствием. В библиотечно-информационной зоне есть доступ к электронным архивам крупнейших библиотек страны. В секции робототехники ребята уже с пяти лет собирают роботов, секция киберспорта объединяет любителей командных онлайн-игр. В компьютерном центре можно заниматься программированием и 3D-моделированием. Здесь есть даже свое телевидение и студия анимации, в которой ребята снимают мультфильмы.