 
Как выбрать продукты для Пасхи
В 2018 году Пасха приходится на 8 апреля. Каждая хозяйка собирает пасхальную корзинку: куличи, яйца, творожную пасху. Рассказываем, как не ошибиться с выбором продуктов.
Как выбрать и хранить яйцо
При покупке яиц Управление Роспотребнадзора по РБ рекомендует обратить внимание на дату расфасовки – чем свежее, тем полезнее. Диетическими можно назвать лишь те яйца, которые хранятся не больше пяти суток.

На вид яйца должны быть ровными, гладкими; обладать правильной формой и равномерным окрасом. Скорлупа не должна иметь ни повреждений, ни кровяных следов, ни перьев, ни птичьего помёта.

Яйца нельзя хранить в дверце холодильника — там для них недостаточно низкая температура. Лучше держать их на нижней полке. При укладывании в контейнер нужно поставить их «на острый» конец. В таком положении воздух, который скопился внутри скорлупы (он и приводит к порче), будет испаряться, и яйца дольше останутся свежими.
Как выбрать творог
У хорошего, качественного творога цвет всегда белый с кремовым оттенком, а запах чуть кисловатый. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция — мягкая, нежно-маслянистая и однородная. При покупке особое внимание стоит обратить на упаковку: в первую очередь она должна быть герметичной, это гарантирует сохранность продукта. Она и более гигиенична, ведь риск попадания болезнетворных бактерий почти минимален.

Как выбрать кулич
Покупая кулич, обратите внимание на состав. В нем должны быть яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Если в выпечке нет натуральных яиц, кулич очень быстро зачерствеет. Мякоть кулича должна быть желтая: это говорит о том, что производитель использовал натуральные желтки (правда, иногда недобросовестные пекари подкрашивают тесто куркумой. Обман выдаст запах специи). Цвет снаружи должен быть равномерным и коричневым.

Верхушка должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может испортиться еще до окончания срока годности, ведь во влажной среде при наличии большого количества сахара окислительные процессы идут очень быстро.

Если корочка растрескалась — значит, технология приготовления была нарушена.

Куличи, посыпанные разноцветными шариками, лучше не покупать (особенно для детей), отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури.
