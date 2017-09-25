Как выбрать продукты для Пасхи

Покупая кулич, обратите внимание на состав. В нем должны быть яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Если в выпечке нет натуральных яиц, кулич очень быстро зачерствеет. Мякоть кулича должна быть желтая: это говорит о том, что производитель использовал натуральные желтки (правда, иногда недобросовестные пекари подкрашивают тесто куркумой. Обман выдаст запах специи). Цвет снаружи должен быть равномерным и коричневым.



Верхушка должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может испортиться еще до окончания срока годности, ведь во влажной среде при наличии большого количества сахара окислительные процессы идут очень быстро.



Если корочка растрескалась — значит, технология приготовления была нарушена.



Куличи, посыпанные разноцветными шариками, лучше не покупать (особенно для детей), отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури.

