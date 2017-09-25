Как готовится к игре группа поддержки, зачем шайбы хранят в холодильнике и как управляют медиа-кубом
В этом сезоне уфимцы побеждали казанцев уже трижды
В среду, 22 февраля для уфимского «Салавата Юлаева» начинается самая горячая часть чемпионата – плей-офф. Как мы уже рассказывали, нас сразу же ждет «зеленое дерби» - соперником в 1\4 финала конференции стал казанский «Ак барс». В этом сезоне уфимцы уже трижды побеждали казанцев. Первый раз - в ноябре, дома, со счетом 4:2. Тогда «юлаевцы» дважды поразили ворота соперника в большинстве после удаления до конца матча нападающего гостей Иржи Секача. Второй и третий раз команды встречались в Казани. 5 февраля благодаря буллиту Линуса Умарка победа снова досталась Уфе, третья встреча же завершилась в пользу казанцев – 6:5, финальный гол команда забила в овертайме. Самый важный матч «зеленого дерби» прошел в Уфе 14 февраля. Уфимцы обыграли казанцев 3:1 и гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата.
К началу плей-офф наша спортивная редакция публикует новый специальный проект ИА «Башинформ» – фоторепортаж потайных уголков «Уфа-арены», куда не пускают посторонних и которые почти не показывают по телевизору. Приятного просмотра и давайте будем вместе верить в любимую команду.
Раздевалка группы поддержки команды. Тут девушки наводят красоту и переодеваются перед игрой
Место работы комментаторов у льда. Дмитрий Каретко готовится к прямому эфиру.
Игроки «Салавата Юлаева» за несколько минут до выхода на лед.
Инженерная комната. Сергей Анисимов - управляет новой системой освещения, смонтированной на «Уфа-Арена»
Аппаратная ПТС. Телевизионная бригада, которая делает прямой эфир. Фото - Айрат Сайфутдинов\Бизнес.Online
Инженерная комната. Виталий Губеев управляет новым медиа-кубом, который установили в конце 2016 года.
Комната судей. Тут стоит холодильник, в котором хранятся шайбы. Охлажденные они лучше скользят.
Один из самых красивых видов на поле - с четвертого уровня, вход между пятым и шестым сектором.
Служба безопасности. «Уфа-Арену» перед каждой игрой проверяют специально обученные собаки. Например, этот милый Джек.
Холл у служебного входа. Группа поддержки разминается перед игрой
Раздевалка команды. Здесь можно разглядеть спортивные напитки, чудотворные иконы и журналистов, берущих послематчевые интервью
Коридор «Уфа-Арена». Перед игрой и в перерывах тут можно встретить маскотов без маски
Текст и верстка - Станислав Шахов Фото - Валерий Шахов Коллаж - Азамат Гарипов/Green Machine Уфа