В среду, 22 февраля для уфимского «Салавата Юлаева» начинается самая горячая часть чемпионата – плей-офф. Как мы уже рассказывали, нас сразу же ждет «зеленое дерби» - соперником в 1\4 финала конференции стал казанский «Ак барс».

В этом сезоне уфимцы уже трижды побеждали казанцев. Первый раз - в ноябре, дома, со счетом 4:2. Тогда «юлаевцы» дважды поразили ворота соперника в большинстве после удаления до конца матча нападающего гостей Иржи Секача. Второй и третий раз команды встречались в Казани. 5 февраля благодаря буллиту Линуса Умарка победа снова досталась Уфе, третья встреча же завершилась в пользу казанцев – 6:5, финальный гол команда забила в овертайме.

Самый важный матч «зеленого дерби» прошел в Уфе 14 февраля. Уфимцы обыграли казанцев 3:1 и гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата.

