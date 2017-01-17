КАК УСТРОИЛИСЬ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТ БАШКИРИИ

Все башкирские депутаты работают в разных комитетах, на разных этажах и даже в разных корпусах, поэтому видятся нечасто.Смешно получается. Мы целый день находимся в одном зале, друг друга не видим, если только затылок. А вот так, чтобы встретиться, поздороваться - не получается, потому что у нас очень высокий темп работы, очень все насыщено, быстро, - признаются они.Чтобы пообщаться, по инициативе Инги Юмашевой все добавились в группу в WhatsApp, которая называется «Команда республики Башкортостан в Государственной думе». В ней все 15 депутатов от пяти партий делятся новостями, интересными ссылками и просто общаются. Через группу все избранники узнали, что к ним приехал журналист.- Я всегда готов помочь коллегам, которые избирались из республики, независимо от партийной принадлежности. Там же ребята новые пришли, где-то просто даже нужно им подсказать в какую дверь постучаться, по какому телефону позвонить и на какую кнопку нажать. Мы избраны от одной республики, поэтому должны взаимодействовать, - говорит первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев (ЛДПР).- Да, мы разные партии, но мы избраны от одного региона. У нас достаточно конструктивное общение, я думаю, что мы команда. Лично я готов защищать любого депутата, избранного от Башкирии. И не важно, от кого или чего, где придется там и буду защищать, - рассказывает депутат от «Справедливой России»