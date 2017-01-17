КАК УСТРОИЛИСЬ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТ БАШКИРИИ
После новогодних каникул начала новую сессию Государственная Дума. Как устроились депутаты от Башкирии, какие законопроекты уже внесли и какие планы на ближайшую сессию? Специальный корреспондент ИА «Башинформ» Станислав Шахов рассказывает, как устроена Госдума и что там делают наши избранники.
СОДЕРЖАНИЕ:
  • Кабинет депутата - 16 квадратных метров
    Почему отдельная комната положена не всем народным избранникам
    Читать подробнее >>>
  • Гостиница это такое место пойти переночевать
    Кто из депутатов уже получил квартиры и где это жилье.
    Читать подробнее >>>
  • Помощники переходят «по наследству»
    Как выбирают себе надежных ассистентов на пять лет
    Читать подробнее >>>
  • Как лоббируют башкирские законы
    Депутаты называют это «приделывать законопроекту «ноги»
    Читать подробнее >>>
  • «Команда республики Башкортостан»
    Для чего для общения депутаты создали группу в WhatsApp
    Читать подробнее >>>
  • Кто есть кто в Госдуме от Башкирии
    Путеводитель по депутатам и их комитетам
    Читать подробнее >>>
КАБИНЕТ РЯДОВОГО ДЕПУТАТА - 16 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
- Госдума это, знаете, как детский сад, - объясняет мне помощник одного из депутатов у входа в здание. - По форме я имею в виду, конечно - два здания, а между ними переход. Как буква Н получается.

Большое здание на Охотном ряду с массивным парадным входом в самой Госдуме называют «старый корпус». Иметь там кабинет среди народных избранников считается престижным. Из наших, башкирских депутатов такой чести удостоилась только телеведущая Инга Юмашева и экс-помощник Главы республики Фарит Ганиев. Есть еще и новый корпус. Совсем рядом, в Георгиевском переулке. Через него и ходят в парламент депутаты, журналисты, многочисленные посетители.

Рабочие коридоры Думы напоминают большой мебельный магазин и добрый советский мульфильм про Простоквашино. Дело в том, что в здании до сих пор идет ремонт, и многие депутаты вынуждены выставить свои кресла и шкафы. Чтобы их случайно никто не забрал, на каждом пишется «это стол из кабинета номер такой-то». Чтобы наоборот, забрал – «кресло отказное». Это означает, что кресло мебель прошлому хозяину больше не нужна, берите, кто хотите.

В планах было сфотографировать огромные депутатские приемные, красивых длинноногих секретарш с большими выразительными глазами и роскошные кабинеты с позолотой. Но всего этого нет. К примеру, экс-руководителю исполкома башкирского отделения «Единой России» Рамзилу Ишсарину достался кабинет примерно 16 кв.м. Это на двоих с помощником. Из плюсов разве что шикарный вид из окна 13 этажа на центр города и Большой театр (что куда приятней, чем сидеть в кабинете чуть побольше, но с видом во двор).

Экс-мэру Стерлитамака Алексею Изотову повезло чуть больше – у него кабинет в углу и с двумя окнами. Комнату примерно на треть перегородили перпендикулярно шкафом, получилась как бы и маленькая приемная, в которой сидит помощник Гари Манукян.

- Это чтобы депутат занимался своей работой, а помощник своей, - объясняет Изотов. - А первые месяца два мы вообще без кабинета обходились. У нас землячество хорошее, пускали поработать.

Читайте также: Алексей Изотов: Закон об агломерациях поможет уфимцам получать землю в соседних районах

В здании до сих идет ремонт и многие депутаты вынуждены выставить часть мебели в коридор
Кабинет Рамзила Ишсарина
У руководящего состава Думы – заместителей и председателей комитетов условия работы чуть просторнее - им положены две комнаты – отдельно себе, отдельно секретариату. Таких от Башкирии трое – первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев (ЛДПР), заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин и заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев (оба – «Единая Россия»).

- Прошлый кабинет был чуть-чуть побольше, но я там с двумя помощниками работал. А сейчас у меня для помощников отдельная комната и небольшая приемная (которая, по сути, часть коридора - прим. авт.) Мне еще была положена мебель другая, для заместителя председателя комитета, но там стол слишком большой, весь проход закрывает. Поэтому я попросил поставить обычную депутатскую мебель - она поскромнее, но зато более удобная и функциональная, - рассказывает Рафаэль Марданшин.


Рабочий кабинет Рафаэля Марданшина
На полках в его кабинете много книг, почетные грамоты и ведомственные награды, семейные фото.

- Это вы с супругой после армии?

- Это я еще служил, а она ко мне в гости приехала. Год как раз прошел. Я в воздушно-десантных войсках служил, наверно, это единственная парадная форма, а в остальное время приходилось служить, бегать по лесам по полям. А вот фото с военных сборов для депутатов Госдумы. Мы там два дня были с утра до вечера. Помню, сильная жара была, а мы в сапогах, в обмундировании. Сразу молодые годы вспомнились, служба…

Читайте также: Рафаэль Марданшин: Поддержка до социального бизнеса просто не доходит
Рафаэль Марданшин с будущей супругой во время службы в армии
В кабинете Павла Качкаева почти ничего личного, зато много видов его родной Уфы.

Павел Рюрикович, вы так ностальгируете?

- На стенах фотографии моего родного города, с которым связана вся моя жизнь. Ностальгирую в каком плане - что в Уфе реже бываю, чем раньше. А если говорить про другую ностальгию - про прежнее место работы - у меня абсолютно ее нет. У каждого человека есть свой предел. Я его уже отработал.

- По какому принципу фотографии выбирали?

- Ни по какому. Просто нравится – не нравится.

Читайте также: Павел Качкаев: «До некоторых законов мы еще не доросли»

Павел Качкаев с помощницей Юлей
Фотография в кабинете Качкаева
Кабинет паралимпийской чемпионки Римы Баталовой
Рима Баталова с дочерью.
Кабинет Ивана Сухарева
Иван Сухарев хранит на стене удостоверение кандидата на пост президента Башкирии
Алексей Изотов в своем кабинете
В кабинете Ильдара Бикбаева идет мелкий ремонт
Зугура Рахматуллина
Ззугура Рахматуллина хранит в кабинете семейные фото и бюст Есенина
Рамзил Ишсарин в своем кабинете смотрит трансляцию заседания одного из комитетов
Вид из окна Рамзила Ишсарина
Гаджимурад Омаров в кабинете приемной партии
Кабинет Фарита Ганиева
ПОЧЕМУ ДЕПУТАТЫ ДО ЗИМЫ ЖИЛИ В ГОСТИНИЦЕ
Гостиница «Марриот» на Тверской,в которой всю осеннюю сессию жили башкирские депутаты
Всю осеннюю сессию новенькие депутаты жили в гостинице «Марриотт» на Тверской, это полтора-два километра до здания Думы. Их будущие служебные квартиры пока или были заняты предшественниками, или еще готовились, ведь везде нужно сделать ремонт.
- Гостиница это такое место пойти переночевать, потому что с девяти утра до девяти вечера мы чаще всего на работе. Там условия и для занятий спортом, и бассейн, но мне лично удалось раза два сходить в выходной, - рассказывает экс-глава исполкома регионального отделения «Единой России» Рамзил Ишсарин. Как многодетный отец он первым из башкирских депутатов получил служебное жилье.
- За неделю до конца сессии позвонили и сказали, что надо срочно заселяться, сможете ли вы прямо сейчас или вечером? Я из гостиницы вещи забрал и в тот же день получил квартиру, - рассказывает он.
- В депутатском доме на улице Улофа Пальме?
- Нет, в новом доме на Варшавском шоссе. Этот район считается менее престижным, но есть свои плюсы тоже. Если решусь семью перевозить, то детям там лучше. Там и школ вокруг много, и музыкальные кружки, и спортивные комплексы… И чуть подальше от работы, часа полтора на машине ехать, а до метро около километра идти. Но на метро всё равно получается намного удобнее и быстрее.
- Большая квартира?
- Трехкомнатная, квадратов 80 примерно. У меня разнополые дети, поэтому я на таком варианте остановился. На Улофа Пальме более элитный дом, но там «трешек» немного.

Читайте также: Рамзил Ишсарин: Получил служебную квартиру. До работы теперь удобнее добираться на метро

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассказал мифы о депутатской работе и о законопроекте о поддержке НКО
Выступление на пленарном заседании Ильдара Бикбаева
ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТОВ ПЕРЕДАЮТ «ПО НАСЛЕДСТВУ»
Каждому депутату Госдумы полагалось по пять помощников (с этого года - семь) и зарплатный фонд на них 160 тысяч рублей. Хочешь – подели поровну между всеми (получится 32 тысячи рублей), хочешь – одному плати 80, остальным по 20 тысяч. Дело, что называется, хозяйское.

В Москве у депутатов обычно сидит один или два помощника, еще один – в регионе, откуда кандидат избирался. Одну-две ставки своих помощников депутаты передали в районные представительства партий, где тоже нужны рабочие руки.

Гари Манукяну - 44 года. Когда-то он работал в торговой организации и строительно-монтажном управлении, а последние 12 лет – помощник депутата Госдумы. Причем все эти годы ему достаются исключительно избранники из Башкирии. Два созыва он отработал у, если помните такого, Александра Фурмана, еще один - с Иршатом Фахритдиновым. Сейчас Гари делит кабинет с бывшим мэром Стерлитамака Алексеем Изотовым.
Гари Манукян много лет
помогает
депутатам
только из Башкирии
- Какие у вас обязанности?
- Веду делопроизводство, готовлю документы, обрабатываю письма, делаю отчеты, выполняю текущие поручения депутата, помогаю с досугом… Рабочий день ненормированный, обычно начинается 9 утра, когда на работу приходят все службы. У министерств целые отделы, а у нас только я - помощник.

- Досугом?
- Ну, когда билеты в театр купить надо.

- Вот вы жалуетесь, что зарплата небольшая, и рабочий день ненормированный. Почему же и сами тут уже который год, да и желающих получить депутатскую корочку меньше не становится?
- Наверное, работать с депутатами – интересно, хоть иногда и сложно, - задумывается Гари. – Но все же думают, что мы тут ходим, корочкой машем, вопросы решаем, нам все дозволено. Есть такой миф, да.

- После стольких лет сами хотели бы депутатом стать?
- Можно было и так. Но просто как-то не складывается пока выйти на новый уровень.
Помощница Павла Качкаева
Юлия Исламова
Еще один из опытнейших помощников, знающих все тонкости думских процессов, Юлия Исламова. Она помогает экс-мэру Уфы, заместителю председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павлу Качкаеву. Пока Павел Рюрикович ходит по делам, она варит мне кофе.

- Я выросла в Абзелиловском районе, там живут мои родители. Поступила в МГУ на философский факультет, в 1999 году защитила диссертацию, а потом сразу пришла на работу в Госдуму в 2000 году. Сначала была помощницей Халиля Абубакировича Барлыбаева (в середине 90-х- председатель госкомитета Башкирии по управлению государственной собственностью), потом у Марса Рахматулловича Кальметьева (экс-глава Кировского района Уфы, потом у экс-мэра Стерлитамака Спартака Галеевича Ахметова, а последние два созыва - у Павла Рюриковича, - перечисляет она.

Опять эта преемственность.

- Не соглашусь. Да, если депутата помощник устраивает, они рекомендуют его дальше, но это не всегда происходит, поэтому поиск работы между созывами - это норма.

- У вас комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, писем много приходит. Ответы вы готовите?

- Есть такой миф, что до депутатов письма не доходят. За мою практику такого не было. Павел Рюрикович все письма читает сам, не бывает такого, что он не знает, что ему кто-то написал. Читает, вникает и на бегунке поручение пишет, что с этим письмом делать.

КАК ЛОББИРУЮТ БАШКИРСКИЕ ЗАКОНЫ
Госсобрание Башкирии – одно из самых инициативных, только за прошлый год оно внесло в Госдуму 24 законопроекта. Каждый раз при этом депутаты Курултая просят коллег из Думы содействовать в продвижении. Как это лоббирование проходит, рассказал Рафаэль Марданшин.

- У нас многолетняя практика - когда Госсобрание вносит закон, один из депутатов Госдумы из профильного комитета всегда становится соавтором. Когда такой законопроект поступает в Государственную Думу, он более весомым получается. Все-таки и законодательное собрание внесло и …

- …сразу несколько уважаемых людей…

- Даже не в этом дело. Если законодательное собрание региона вносит проект закона, то его можно отклонить по даже формальным причинам. А когда есть депутат, который приходит к тебе, садится, разговаривает, и приделывает этому законопроекту «ноги», то к этой инициативе, я считаю, отношение другое
- Как это происходит? Условно говоря, заходите в 318 кабинет, и говорите: «Слушайте, Анатолий Петрович, посмотрите, какой классный закон»?

- В первую очередь отслеживаю, в какой комитет законопроект поступил. Потом даю поручение помощникам узнать, к какому специалисту комитета этот законопроект поступил, кто его рассматривает. А дальше всё зависит от того, какое впечатление производит закон. Порой достаточно того, чтобы помощник сходил и обговорил спорные моменты, иногда для убеждения подключаюсь сам.

На втором этапе его рассматривает комитет. Так как я соавтор, меня приглашают на заседание, где нужно представить закон, ответить на все вопросы, объяснить, для чего он нужен. То есть это участие депутата не формальное, а приходится действительно ходить по кабинетам.

ДЛЯ ОБЩЕНИЯ ДЕПУТАТЫ СОЗДАЛИ ГРУППУ В WHATSAPP
Все башкирские депутаты работают в разных комитетах, на разных этажах и даже в разных корпусах, поэтому видятся нечасто.

- Смешно получается. Мы целый день находимся в одном зале, друг друга не видим, если только затылок. А вот так, чтобы встретиться, поздороваться - не получается, потому что у нас очень высокий темп работы, очень все насыщено, быстро, - признаются они.

Чтобы пообщаться, по инициативе Инги Юмашевой все добавились в группу в WhatsApp, которая называется «Команда республики Башкортостан в Государственной думе». В ней все 15 депутатов от пяти партий делятся новостями, интересными ссылками и просто общаются. Через группу все избранники узнали, что к ним приехал журналист.

- Я всегда готов помочь коллегам, которые избирались из республики, независимо от партийной принадлежности. Там же ребята новые пришли, где-то просто даже нужно им подсказать в какую дверь постучаться, по какому телефону позвонить и на какую кнопку нажать. Мы избраны от одной республики, поэтому должны взаимодействовать, - говорит первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев (ЛДПР).

(Читайте также: Иван Сухарев: штраф 100 тысяч - это смешно, их надо увеличивать )

- Да, мы разные партии, но мы избраны от одного региона. У нас достаточно конструктивное общение, я думаю, что мы команда. Лично я готов защищать любого депутата, избранного от Башкирии. И не важно, от кого или чего, где придется там и буду защищать, - рассказывает депутат от «Справедливой России» Гаджимурад Омаров.

КТО ЕСТЬ КТО В ГОСДУМЕ ОТ БАШКИРИИ
Всего Башкирию в Госдуме представляют 15 человек. Из них 11 – от «Единой России», по одному представителю от ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Гражданской Платформы»
  • Байгускаров Зариф
    «Единая Россия»
    До сентября 2016 года - Главный судебный пристав Республики Башкортостан,а ныне член комитета по государственному строительству и законодательству
  • Баталова Рима
    «Единая Россия»
    Прославленная спортсменка, 14-кратная паралимпийская чемпионка. Сейчас - член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
  • Бикбаев Ильдар
    «Единая Россия»
    Председатель Совета Регионального общественного Фонда поисковых отрядов Республики Башкортостан, член комитета по бюджету и налогам
  • Бугера Михаил
    «Единая Россия»
    Депутат Госсобрания Башкирии, зампредседателя по бюджету. В Госдуме - член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
  • Ганиев Фарит
    «Единая Россия»
    Много лет проработал в Следственном комитете РФ, был одним из следователей по делу Ходорковского. Советник Главы Башкирии, Член комитета по безопасности и противодействию коррупции
  • Изотов Алексей
    «Единая Россия»
    Экс-глава администрации Стерлитамака, сейчас член комитета Госдумы по финансовому рынку.
  • Ишсарин Рамзил
    «Единая Россия»
    Экс-глава регионального исполкома партии «Единая Россия», член комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
  • Качкаев Павел
    «Единая Россия»
    До 2010 года - мэр Уфы. Сейчас - заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
  • Марданшин Рафаэль
    «Единая Россия»
    Председатель Башкортостанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству
  • Омаров Гаджимурад
    «Справедливая Россия»
    Заместитель руководителя фракции партии «Справедливая Россия», член комитета ГД по транспорту и строительству
  • Рахматуллина Зугура
    «Единая Россия»
    В 2010-2011 - вице-премьер правительства Башкирии, член комитета ГД по делам национальностей
  • Сухарев Иван
    ЛДПР
    До 2011 года- председатель коллегии адвокатов Башкирии, в новом составе Госдумы - первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
  • Шайхутдинов Рифат
    Гражданская Платформа
    глава Федерального политического комитета «Гражданской платформы», член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
  • Юмашева Инга
    «Единая Россия»
    Российская теле- и радиоведущая, журналист. Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей
  • Ющенко Александр
    КПФР
    Пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи
Текст и дизайн - Станислав Шахов
Фото - Станислав Шахов, Олег Яровиков, пресс-служба Государственной Думы РФ, официальные сайты партий.