 
Лёд тронулся:
Катки Башкирии
От Нефтекамска до Сибая, от Октябрьского до Учалов.
«Башинформ» подготовил удобный гид по ледовым каткам республики.

Мы рекомендуем перед посещением катка уточнять информацию по телефону или в интернете.

Агидель

Каток при ДЮСШ
Время работы
пн-вск: с 14:00 до 22:00
Стоимость услуг
прокат коньков и выход на лёд: 70 руб/ч
выход на лёд со своими коньками: 50 руб/ч
Контакты
ул.Спортивная, 4
Белебей

Каток в спорткомплексе «Чемпион»
Время работы
вт-чтв: 14:00 - 21:00
птн-вск: 11:00 - 22:00
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками: 20 руб
прокат коньков для взрослых: 120 руб
прокат коньков для детей до 14 лет: 60 руб
Контакты
ул Уфимская, 5а
+7 (34786) 4 14 39
Сайт спорткомплекса МАУ ФСН "ЧЕМПИОН"
группа ВКонтакте
Белорецк

Каток на базе отдыха «Осетровский пруд»
Время работы
пн-вск: 13:00 - 23:00
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками: 30 руб
прокат коньков и выход на лёд: 100 руб/ч
Контакты
ул. Федора Алексеева, 174,
+7 (906) 370 70 60
Сайт базы отдыха
группа ВКонтакте
Бирск

Каток «Льдинка»
Время работы
пн-вск: 12:00 - 23:00
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками: 60 руб
прокат детский: 100 руб
прокат взрослый: 150 руб
детям до 6 лет со своими коньками выход на лёд бесплатно
заточка коньков: 150 руб
Контакты
группа ВКонтакте
Давлеканово

Каток «Звездочка»
Время работы
пн-вск: 11:00 - 23:00
Стоимость услуг
выход на лёд:
детский: 30 руб/ч, 20р/30 мин
взрослый: 50 р/ч, 30 р/30 мин
прокат коньков:
детский: 50 руб/ч, 30 руб/30 мин,
взрослый: 80 руб/ч, 50 руб/30 мин
Контакты
Красная площадь, 12
группа ВКонтакте
Кумертау

Каток на стадионе «Шахтёр»
Время работы
пн-ср: выходные дни
чтв-сб: 15:00 - 22:00
вск: 12:00 - 22:00
Стоимость услуг
выход на лёд для взрослых: 50 руб
выход на лёд для детей (до 14 лет) 30 руб
прокат коньков: 50 руб/ч
заточка: 60 руб
Контакты
ул. Советская, 2а
+7(34761)40 05 4
Сайт стадиона
Мелеуз

Каток «Химик»
Время работы
пн, ср, птн: выходные
вт, чтв: 17:00 - 22:00
сб, вск: 16:00 - 22:00
Стоимость услуг
выход на лёд: 60 руб
прокат коньков: 80 руб/ч
заточка коньков: 70 руб
Контакты
группа ВКонтакте
Нефтекамск

Каток на Дворце Творчества
Время работы
пн-вск: 12:00 - 23:00
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками: 60 руб
выход на лёд для детей (до 6 лет): бесплатно
заточка коньков: 150 руб
Контакты
+7(917)374 22 25
группа ВКонтакте
Октябрьский

Модный каток «Юниор»
Время работы
пн: выходной
вт-птн: 15:00 - 21:00
сб-вск: 12:00 - 21:00
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками: 100 руб/ч
прокат коньков и выход на лёд для взрослых: 150 - 200 руб/ч
прокат коньков и выход на лёд для детей до 10 лет: 120 - 150 руб/ч
заточка коньков: 250 руб
Контакты
ул. Космонавтов, 30/1
+7(927)313 54 73
группа ВКонтакте
Каток на стадионе «Нефтяник»
Время работы
пн: выходной
вт-сб: 15:00 - 22:00
вс: 12:00 - 22:00
Стоимость услуг
выход на лёд: 50 руб
прокат коньков: 50 руб
Контакты
ул. Девонская, 12а

Салават

Каток «Льдинка»
Время работы
пн-птн: 11:00 - 22:00
сб-вск: 10:00 - 22:00
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками: 80 руб
прокат коньков: 150 руб/1 ч. 30 мин.
Контакты
б-р Космонавтов, 41а
+7(917)491 35 59
группа ВКонтакте
Ледовая арена «Салаватспортсервис»
Время работы
расписание необходимо узнавать на сайте или по телефону
Стоимость услуг
выход на лёд: 150 руб
прокат коньков: 80 руб/ч
заточка коньков: 80-150 руб
Контакты
+7(3476)32 55 92
ул. Ключевая, 1
Сайт ледовой арены
Сибай

Ледовый дворец «Ирандык»
Время работы
расписание необходимо узнавать в группе ВКонтакте или по телефону +7(34775)52 78 7
Стоимость услуг
Выход на лёд для взрослых - 100 руб/ч
Выход на лёд для детей (до 14 лет) - 50 руб/ч
До 4 лет - бесплатно
Прокат коньков - 80 руб/ч
Контакты
ул. Чайковского 1/1
+7(34775)52 78 7
Сайт ледового дворца
группа Вконтакте
Стерлитамак

Каток в парке им. Ю. Гагарина
Время работы
пн-птн: 14:00 - 22:00
сб-вск: 12:00 - 22:00
Стоимость услуг
выход на лёд своими коньками: 75 руб
выход на лёд и прокат для взрослых: 150 руб
выход на лёд и прокат для детей (до 14 лет): 75 руб
Контакты
ул.Фурманова, 15
+7(987)474 33 91
группа ВКонтакте
«Стерлитамак Арена»
Время работы
расписание необходимо узнавать время по телефону +7(3473)33 19 90

Стоимость услуг
выход на лёд для взрослых: 150 руб
выход на лёд для детей: 125 руб
прокат коньков: 75 руб
Контакты
ул. Коммунистическая, 101
+7(3473)33 19 90
Сайт Стерлитамак Арены
Каток «Нефтяник»
Время работы
пн-птн: 14:00 - 22:00
сб-вск: 12:00 - 22:00
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками для взрослых: 100 руб
выход на лёд со своими коньками для детей до 10 лет: 70 руб
выход на лёд и прокат коньков для взрослых: 150 руб/ч
выход на лёд и прокат коньков для детей: 120 руб/ч

Контакты
пр. Октября проспект, 2
группа ВКонтакте
Туймазы

Ледовый комплекс «Туймазы-Арена»
Время работы
расписание необходимо смотреть в группе ВКонтакте
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками для взрослых: 100 руб/ч
выход на лёд со своими коньками для детей до 14 лет: 50 руб/ч
выход лёд и прокат коньков для взрослых: 150 р/ч
выход лёд и прокат коньков для детей до 14 лет: 100 р/ч

Контакты
ул. Островского, 39
+7(34782)76 37 3
группа ВКонтакте
Уфа
Каток в парке им. И. Якутова
Время работы
пн-вск: 11:00 - 23:00
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками для взрослых: 130 руб/ч
выход на лёд со своими коньками для детей до 14 лет: 80 руб/ч
прокат коньков: 100 руб/ч
выход на лед для взрослых: 100 руб/ч
выход на лед для детей до 14 лет: 60 руб/ч
камера хранения: 30 руб
Контакты
ул. Ленина, 65/3
+7 (347) 292 39 27
Сайт парка
Каток в парке им. М. Гафури
Время работы
пн-чтв: 14:00 - 23:00
сб- вск: 11:00 - 23:00
Стоимость услуг
прокат коньков и выход на лёд для детей: 150 руб/ч
прокат коньков и выход на лёд для взрослых: 200 руб/ч
выход на лёд со своими коньками для взрослых: 150 руб/ч
выход на лёд со своими коньками для детей до 12 лет: 100 руб/ч
дети до 5 лет бесплатно
заточка: от 100 руб
Контакты
пр. Октября, 77/1
+7 (347) 235 95 11
Сайт парка
Каток на крыше ТРК «Иремель»
Время работы
пн-вск: 09:00 - 02:00
Стоимость услуг
прокат коньков для взрослых: 100 руб.
выход на лед для взрослых: 150 руб.
прокат коньков для студентов и школьников: 50 руб.
выход на лед для студентов и школьников: 100 руб.
дети до 6 лет: выход на лед бесплатно, прокат коньков: 50 руб.
Контакты
ул. Менделеева, 137
+7 (917) 804 38 25
группа ВКонтакте
Каток на Монументе
Время работы
пн-птн: 16:00 - 00:00
сб-вск: 12:00 - 00:00
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками: 60 руб.
прокат коньков для взрослых: 150 руб/ч
прокат коньков для детей: 100 руб/ч
детям до 5 лёд выход на лед бесплатно
заточка коньков: 150 руб
Контакты
ул. Набережная р. Белой (ост. Монумент Дружбы)
группа ВКонтакте
Каток на стадионе «Динамо»
Время работы
пн-вск: 11:00 - 23:00
Стоимость услуг
выход на лёд для взрослых: 100 руб.
выход на лёд для детей: 50 руб.
детям до 7 лет бесплатно
прокат коньков: 100 руб.
Контакты
ул. Карла Маркса, 2
+7 (347) 293 54 98
Сайт комплекса
Каток в парке «FUNSTERDAM»
Время работы
пн-вск: 11:00 - 23:00
Стоимость услуг
выход на лёд для взрослых: 100 руб.
выход на лёд для школьников и пенсионеров: 50 руб.
для детей ростом до 120 см: бесплатно
прокат коньков: 100 руб/ч
Контакты
ул. Менделеева, 205а, lifestyle-центр "Башкирия"
группа ВКонтакте
Каток на ипподроме «Акбузат»
Время работы
вск-чтв: 11:00 - 23:00
птн-сб: 11:00 - 00:00
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками: 150 руб.
прокат коньков и выход на лёд: 250 руб.
детям до 6 лет выход на лёд бесплатно, прокат коньков 50 руб
Контакты
ул. Менделеева ул. 217а,
+7 (960) 806 66 11
группа ВКонтакте
Каток «Юность»
Время работы
пн: выходной
вт-птн: 16:00 - 23:00
сб-вск: 12:30 - 23:00
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками для взрослых: 50 руб/ч.
выход на лёд со своими коньками для детей: 25 руб/ч.
прокат коньков для взрослых: 100 руб/ч.
прокат коньков для детей: 50 руб/ч.
заточка коньков: 150 руб.
Контакты
ул. Набережная р. Белой, 122
+7 (347) 266 51 72
Сайт комплекса
Каток на Гостинке
Время работы
пн-чтв: 11:00 - 23:00
птн-вск: 10:00 - 01:00
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками (время не ограничено):
Будни: до 16.00 - 100 руб, после 16.30 - 150 руб.
Выходные/Праздничные дни: до 16.00 - 150 руб., после 16.30 - 250 руб.
В стоимость входит камера хранения.

Прокат коньков. Выход входит в стоимость проката, время не ограничено!
Будни: до 16.00 - 150 руб, после 16.30 - 200 руб.
Выходные/Праздничные: до 16.00 - 250 руб., после 16.30 - 350 руб.
В стоимость входит камера хранения.

Заточка коньков: детские - 150 руб., взрослые - 200 руб.
Контакты
Верхнеторговая площадь, 1
8 (347) 266 72 26
группа ВКонтакте
Каток на стадионе «Строитель»
Время работы
пн-птн: 17:00 - 21:00
сб-вск и праздничные дни: 14:00 - 21:00
Стоимость услуг
выход на лёд для взрослых: 100 руб/ч.
выход на лёд для детей: 50 руб/ч.
прокат коньков для взрослых: 70 руб/ч.
прокат коньков для детей: 50 руб/ч.
заточка коньков: 150 руб.
Контакты
ул. А.Невского, 17.
8 (347) 242 22 79
группа ВКонтакте
Каток в ПКиО «Первомайский»
Время работы
пн-вск: 11:00 - 22:00
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками: 50 руб
выход на лёд детям до 3х лет: бесплатно
прокат коньков: 100 руб/ч
Контакты
ул. Машиностроителей, 17
8 (347) 263 94 25
группа ВКонтакте
Каток на ОПМС (Дёма)
Время работы
пн: выходной
вт-птн: 17:00 - 22:00
сб-вск: 14:00 - 22:00
Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками: 50 руб
прокат коньков для взрослых (с 35 размера) и выход на лёд: 150 руб/ч
прокат коньков для детей (до 34 размера) и выход на лёд: 80 руб/ч
заточка коньков: 100 руб
Контакты
ул. Центральная, 1/2
группа ВКонтакте
Учалы
Ледовая арена «Горняк»
Время работы
расписание необходимо смотреть в группе ВКонтакте
Стоимость услуг
выход на лёд для взрослых: 120 руб
выход на лёд для детей: 60 руб
прокат коньков: 50 руб
Контакты
ул. Мира, 5б
+7 (34791) 63 50 4
группа ВКонтакте
Если вы хотите добавить каток или сообщить о неточности в информации, пишите сюда.