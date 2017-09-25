Стоимость услуг

прокат коньков и выход на лёд для детей: 150 руб/ч

прокат коньков и выход на лёд для взрослых: 200 руб/ч

выход на лёд со своими коньками для взрослых: 150 руб/ч

выход на лёд со своими коньками для детей до 12 лет: 100 руб/ч

дети до 5 лет бесплатно

заточка: от 100 руб

