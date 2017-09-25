Стоимость услуг
выход на лёд со своими коньками (время не ограничено):
Будни: до 16.00 - 100 руб, после 16.30 - 150 руб.
Выходные/Праздничные дни: до 16.00 - 150 руб., после 16.30 - 250 руб.
В стоимость входит камера хранения.
Прокат коньков. Выход входит в стоимость проката, время не ограничено!
Будни: до 16.00 - 150 руб, после 16.30 - 200 руб.
Выходные/Праздничные: до 16.00 - 250 руб., после 16.30 - 350 руб.
В стоимость входит камера хранения.
Заточка коньков: детские - 150 руб., взрослые - 200 руб.