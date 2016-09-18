Салаватский избирательный округ

Последние годы Салават меняется к лучшему. После реконструкции открылся Дворец спорта, недавно отремонтирована детская больница, вновь заработал обновленный городской автовокзал.
Отличным подарком для жителей Салавата стало открытие в мае нового корпуса городской больницы, который не могли достроить почти 20 лет, а также решение о скорой реконструкции главного городского фонтана.
По мнению кандидата в депутаты Госдумы Зарифа Байгускарова, развитие города идёт в правильном направлении, но ещё много предстоит сделать. С учетом расширения города, в новых микрорайонах нужно построить новую школу. Больше внимания надо уделять вопросам экологии, а также повышению уровня жизни людей.