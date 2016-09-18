Салаватский избирательный округ

Что нужно знать жителям Юга Башкирии и Зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки
18 сентября 2016 года
18 сентября по всей стране состоятся выборы в Государственную Думу России. Они пройдут по смешанной системе: одна половина депутатов избирается по партийным спискам, вторая – по одномандатным округам. Всего депутатов в стране 450. По округам будут избраны 225, из них шесть в Башкирии. Мы расскажем вам про один из крупнейших в стране округов – Салаватский, занимающий практически треть всей территории республики. Его федеральный номер – 7.

В состав округа входят города Салават, Сибай, Кумертау, Мелеуз, Баймак, а также Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Федоровский и Хайбуллинский районы.
Всего на депутатский мандат претендуют 9 человек. Партию Президента России представляет заслуженный юрист Республики Башкортостан Зариф Байгускаров.

САЛАВАТ

Последние годы Салават меняется к лучшему. После реконструкции открылся Дворец спорта, недавно отремонтирована детская больница, вновь заработал обновленный городской автовокзал.

Отличным подарком для жителей Салавата стало открытие в мае нового корпуса городской больницы, который не могли достроить почти 20 лет, а также решение о скорой реконструкции главного городского фонтана.

По мнению кандидата в депутаты Госдумы Зарифа Байгускарова, развитие города идёт в правильном направлении, но ещё много предстоит сделать. С учетом расширения города, в новых микрорайонах нужно построить новую школу. Больше внимания надо уделять вопросам экологии, а также повышению уровня жизни людей.







СИБАЙ

Сибай по праву называют столицей башкирского Зауралья. Это очень непростой с точки зрения экономики город, в котором пока много нерешенных проблем.

- Сибай для меня не чужой город, я часто здесь бываю, поэтому знаю о многих проблемах. Главная наша задача - создавать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места, а для этого открывать предприятия, расширять имеющиеся производства. Хороший пример - реконструкция Сибайского элеватора, но нам нужны десятки таких проектов. Для оживления деловой жизни надо добиться, чтобы поезд «Уфа - Сибай» курсировал в столицу Башкирского Зауралья, как и ранее, ежедневно. В городе надо решать застарелую проблему утилизации отвалов горно-обогатительного комбината. Для этого необходимо привлекать специалистов не только федерального, но и международного уровня, - считает Зариф Байгускаров.

По мнению Зарифа Байгускарова, необходимо обязательно поддерживать и сельхозпроизводителей. Особенно тех, кто занимается традиционными для Зауралья промыслами: разведением лошадей, овцеводством, пчеловодством.

КУМЕРТАУ

Кумертау – один из немногих моногородов России, который в этом году начал получать финансовую помощь из центра на развитие экономики и уход от монопрофильности.
Уже завершена первая очередь строительства маслоэкстракционного завода в селе Маячный. В перспективе еще несколько крупных инвестиционных проектов и строительство социальных объектов – открытие первого Ледового дворца, реконструкция лыжероллерной трассы, развитие туристической инфраструктуры вокруг Бабаевского разреза.

В селе Маячный скоро начнут строить новый детский сад. О его необходимости говорили жители Кумертау на встрече с кандидатом в депутаты Госдумы Зарифом Байгускаровым. От имени горожан он обратился в правительство республики, и решение проблемы было найдено.

– Мне приятно видеть Кумертау в благоустроенном виде: город становится краше, чище. Я ходил по улицам и хочу сказать, что здесь появляются новые детские площадки, спортивные уголки, очень чисто. Люди здесь отзывчивые и любят свою малую родину, – говорит Зариф Байгускаров.

В то же время нельзя забывать о помощи градообразующему предприятию – единственному крупному объекту, который работает на территории Кумертау.

– Есть план развития кумертауского завода, где в том числе предполагается возведение жилья для сотрудников, - поделился новостями во время встречи с избирателями Зариф Байгускаров. – Моя задача будет заключаться в оказании всяческой помощи предприятию. Вообще, по моему мнению, у каждого депутата должна быть зона ответственности, и он должен не просто отправлять депутатские запросы, а знать все государственные программы в этой области, обивать пороги, ходить и добиваться выделения средств для своего региона. Ежегодно депутат должен отчитываться перед своими избирателями, что он сделал для них!

МЕЛЕУЗ

Мелеузовский район – один из важнейших сельскохозяйственных центров Башкирии. По мнению Зарифа Байгускарова, крепкие хозяйства района и личные подворья необходимо развивать и дальше, эффективность от каждого вложенного рубля в агробизнес здесь выше, чем в северных районах республики.

Зариф Байгускаров считает, что стадион «Спартак» станет хорошим подарком для Мелеузовского района к 100-летию образования Башкортостана. Построенный в 1960 году, стадион принимал такие события, как Спартакиада народов СССР, чемпионат СССР по спидвею, республиканские соревнования по футболу, легкой атлетике, стрельбе из лука. Также в Мелеузе началась реконструкция старейшего ипподрома «Тулпар», где планируется создать Центр иппотерапии для детей.

- Необходимо проконтролировать, чтобы все эти работы были проведены качественно и завершились в срок, - говорит Зариф Байгускаров.
ЗАриф Байгускаров – за закон и порядок
Четыре главных вопроса о нашем кандидате в Государственную думу
Кто такой Зариф Байгускаров?

Зариф Байгускаров – наш земляк. Он родился в деревне Кадырово Кугарчинского района в семье пастуха. После службы в Советской Армии выучился на юриста. В разные годы работал судебным исполнителем Кировского народного суда Уфы, судьей Калининского районного суда Уфы, с 2001 года главный судебный пристав Республики Башкортостан.
Своей главной наградой считает Благодарности от Президента страны за многолетний добросовестный труд.Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Республики Башкортостан», «Почетный работник Федеральной службы судебных приставов».
Женат, воспитывает двоих детей. Супруга – Гульназ руководит детской студией «Тамыр» на республиканском телевидении. Сын хочет посвятить себя службе Родине. Дочь Гальсар выступает на большой сцене, поет народные песни.

Зачем Зариф Байгускаров идет в депутаты?

За годы работы Зарифу Байгускарову пришлось столкнуться с множеством ситуаций, когда несовершенство закона побеждало здравый смысл. Навести порядок можно только поменяв сами законы на более современные, отвечающие требованиям времени.

Одно из главных убеждений кандидата – закон един для всех: хоть ты простой рабочий, хоть министр. Чтобы обеспечить людей жильем, интересной работой, высокой зарплатой, решить их другие реальные проблемы – нужны условия, главное из которых – ПОРЯДОК И ЗАКОННОСТЬ принимаемых решений.

- Порядок – это простые и понятные правила, единые и удобные для всех и всеми соблюдаемые, - считает Зариф Байгускаров.
Что Зариф Байгускаров уже сделал для республики и страны?

Всю жизнь, где бы ни работал, боролся за законность и справедливость. Ни одно из его судебных решений не было отменено вышестоящими судами, что говорит о профессионализме.

За пять лет ведомство Зарифа Байгускарова вернуло 162 тысячам семей 2,5 миллиарда рублей просроченной зарплаты, которой люди не могли добиться месяцами, а то и годами. По инициативе главы республики Зариф Байгускаров разработал проект закона, запрещающий выезд за границу директорам предприятий, на которых есть долги по зарплате. Избравшись депутатом, он, конечно же, сделает всё, чтобы этот закон вступил в силу.

Зариф Байгускаров на первом рабочем месте
Зариф Байгускаров – за сохранение народных традиций и обычаев.

- Я уверен, что человек должен знать свои корни. Недавно в родной деревне мы провели семейный праздник «Шежере байрамы», который посвятили 300-летию основания фамилии рода Байгускаровых. Сделали это для того, чтобы наши дети знали свою родословную. Они должны понимать, какого они роду-племени, кто был их прадедом, чем он занимался. Сегодня люди с нашей фамилией живут в разных городах, деревнях, областях. Многие только познакомились друг с другом на празднике. Такие события имеют для детей большое воспитательное значение.

Мои дети - сын, ему 10 лет, и 15-летняя дочь - знают свой родной башкирский язык, знают историю наших предков. Меня отец так воспитывал. Он постоянно рассказывал мне про историю народа, культуру, обычаи и традиции. Я не понимаю тех людей, которые говорят, что ребенок не разговаривает на башкирском языке, потому что его в школе не изучают. Если в семье будешь общаться, то и дети будут знать свой язык.

