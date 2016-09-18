Салаватский избирательный округ

Кумертау – один из немногих моногородов России, который в этом году начал получать финансовую помощь из центра на развитие экономики и уход от монопрофильности.

Уже завершена первая очередь строительства маслоэкстракционного завода в селе Маячный. В перспективе еще несколько крупных инвестиционных проектов и строительство социальных объектов – открытие первого Ледового дворца, реконструкция лыжероллерной трассы, развитие туристической инфраструктуры вокруг Бабаевского разреза.



В селе Маячный скоро начнут строить новый детский сад. О его необходимости говорили жители Кумертау на встрече с кандидатом в депутаты Госдумы Зарифом Байгускаровым. От имени горожан он обратился в правительство республики, и решение проблемы было найдено.



– Мне приятно видеть Кумертау в благоустроенном виде: город становится краше, чище. Я ходил по улицам и хочу сказать, что здесь появляются новые детские площадки, спортивные уголки, очень чисто. Люди здесь отзывчивые и любят свою малую родину, – говорит Зариф Байгускаров.



В то же время нельзя забывать о помощи градообразующему предприятию – единственному крупному объекту, который работает на территории Кумертау.



– Есть план развития кумертауского завода, где в том числе предполагается возведение жилья для сотрудников, - поделился новостями во время встречи с избирателями Зариф Байгускаров. – Моя задача будет заключаться в оказании всяческой помощи предприятию. Вообще, по моему мнению, у каждого депутата должна быть зона ответственности, и он должен не просто отправлять депутатские запросы, а знать все государственные программы в этой области, обивать пороги, ходить и добиваться выделения средств для своего региона. Ежегодно депутат должен отчитываться перед своими избирателями, что он сделал для них!

