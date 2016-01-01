ДАВЛЕКАНОВО —
ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
— Нет такого понятия — кризис. Есть понятие — возможности, — говорит глава Давлекановского района Ильшат Фазрахманов. — Мы помогаем местному бизнесу, а он двигается, чтобы осваивать рынок, наращивать объемы производства. Мы создали индустриальный парк «Давлеканово» — для освоения есть 12 участков по 50 га с готовой инфраструктурой (газом, электричеством, канализацией), правильно выстроенной логистикой. Эти площади мы предлагаем инвесторам для размещения крупных производств. Кроме того, мы занимаемся расширением действующих производств. Только за первый квартал этого года на них создано 360 рабочих мест.

Эффективное сельское хозяйство, освоение природного парка «Аслы-Куль» и заполнение резидентами индустриального парка — вот три направления Стратегии «2020» для Давлекановского района.
Чиновники и жители решают проблемы Давлекановского района Башкирии сообща. При администрации Давлекановского района работает Общественный совет (ОС).

В своей работе ОС использует группу «ВКонтакте» — «Давлеканово: Перезагрузка», где создано 34 темы, которые охватывают все сферы жизни города: ЖКХ, культуру, благоустройство, здравоохранение, транспорт, дороги. Люди пишут обращения, пожелания, вопросы. В группе почти пять тысяч подписчиков. В районе проживает порядка 40 тысяч человек, в Давлеканово — 25 тысяч, то есть по городу каждый пятый состоит в группе.

Создан эффективный механизм общения с жителями: с одной стороны, давлекановцы помогают решать многие проблемы города, включая и мелкие, с другой — постоянно держат администрацию в напряжении.
В 2011 году в Давлекановском районе вокруг крупнейшего в Башкирии озера Аслыкуль создан природный парк «Аслы-Куль». Вся прилегающая территория отошла под особую охрану. В среднем посещаемость парка составляет 40-45 тысяч, в отдельные годы — 200 тысяч туристов за сезон. В день на берегах озера могут находиться до пяти-шести тысяч отдыхающих.

Создан генеральный план развития природного парка «Аслы-Куль» с проектом планировки части рекреационной зоны на озере Аслыкуль. Планом предусмотрено создание более 60 объектов социально-культурного назначения. Основные объекты инфраструктуры планируется реализовать до 2020 года за счет средств инвесторов. Первым резидентом стала Федерация парусного спорта Республики Башкортостан.
В Давлекановском районе Башкортостана уже пять лет работает Международная аэрокосмическая школа имени космонавта-испытателя СССР, заслуженного летчика-испытателя России Урала Султанова. Создана школа по инициативе депутата Госсобрания — Курултая РБ Вячеслава Аброщенко. Он проводит школу на собственные средства в своей родной деревне Калиновка Давлекановского района.

Аэрокосмическая школа — это образовательный лагерь, который принимает талантливую молодёжь, мечтающую покорить небо и космос. За пять лет в ней побывали победители Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф. Можайского не только из России, но и из Германии, Болгарии, Беларуси, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Индии и Колумбии.
Конкурс вокалистов «Голос. Давлеканово» впервые прошел в 2016 году и сразу имел огромный успех. Участвовали дети от семи до 16 лет, исполнившие песни на русском, башкирском, татарском, английском языках. Из 53 юных талантов города и района, принявших участие в слепых прослушиваниях конкурса, были выбраны 30. Роль наставников доверена опытным мастерам своего дела: заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан, руководителю башкирского народного хора Венере Садыковой, дирижеру народного хора русской песни «Демушка» Нине Греценгер и преподавателю хора школы искусств Николаю Белову. После прослушиваний были сформированы три команды по 10 участников. Участники, прошедшие во второй и третий тур, спели на концерте ко Дню России 12 июня на Красной площади Давлеканово.
147 ребят из Давлекановского района закончили школу в 2016 году, 30 из них — с медалью. Для выпускников на Центральной площади Давлеканово 25 июня был организован праздник «Выпускной по-нашему!» Для них подготовили праздничную программу, с окончанием школы их поздравила популярная группа «Братья Грим».
На Давлекановском предприятии по изготовлению мясных полуфабрикатов заработала первая в районе линия шоковой заморозки пельменей и вареников. Пельмени и некоторые виды вареников лепятся непосредственно на транспортерной ленте и по конвейеру попадают сразу в холодильную камеру, с постоянно поддерживаемой температурой минус 37 градусов. Благодаря этому сохраняется сочность и, самое главное, качество выпускаемых изделий.

Предприятие по изготовлению мясных полуфабрикатов в Давлеканово уже выпускает более 30 наименований различной продукции. Ежемесячный объем производства — более 140 тонн готовой продукции, большая часть из которых поставляется на республиканский рынок, а также в Челябинскую, Екатеринбургскую и Саратовскую области.
Один из известных арт-объектов Давлеканово — вертолет — «приземлился» на новом месте. По инициативе администрации района и Давлекановского отделения союза ветеранов Афганистана его отреставрировали — произвели ремонт обшивки, покраску по кузову, рихтовку по периметру, вместо разбитых стекол установили оцинкованные листы и наклеили зеркальную пленку. Отреставрированный арт-объект установили перед зданием администрации Давлеканово на улице Высоковольтной.
Дом-музей народного писателя Башкортостана Ахияра Хакимова приглашает жителей и гостей Давлеканово. Здесь можно ознакомиться с литературной жизнью края и творчеством одного из крупных прозаиков башкирской литературы, большую часть своей жизни прожившего в Москве. Ахияр Хакимов был редактором отдела литературы народов СССР «Литературной газеты», секретарем правления Союза писателей РСФСР, преподавателем Литинститута.

Музей работает с 9 до 18 часов по вторникам, четвергам, пятницам и субботам по адресу: Давлеканово, ул.Набережная, 31. Цена билета — 20-30 рублей, льготным категориям — бесплатно.
Крестьянско-фермерское хозяйство Нигматуллиных из Давлекановского района производит кумыс — уникальный напиток долголетия и здоровья. Предприниматели из села Ново-Яппарово Сания и Ильгиз Нигматуллины стали участниками ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств РБ на 2016-2018 годы» и получили грант в шесть миллионов рублей. Ново-Яппарово издавна славилось традициями кумысоделия.

У предпринимателей табун из 135 лошадей, из которых 48 — дойные кобылы. Объем производства составляет 170-180 литров кумыса в день. Ежедневно кумыс развозится в десять магазинов Давлеканово, через день — в Чишмы и в Уфу — в Сипайлово и Шакшу.
Над созданием лонгрида работали: Лейла Аралбаева, Галина Бахшиева, Артём Валиев, Ренат Галимуллин, Юрий Дегтерев, Мирон Доровских, Ксения Калинина, Екатерина Макиша, Дарья Святохина, Олеся Серегина, Андрей Старостин, Евгения Сюткина, Георгий Шишкин, Олег Яровиков.
Made on
Tilda
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->