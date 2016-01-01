Чиновники и жители решают проблемы Давлекановского района Башкирии сообща. При администрации Давлекановского района работает Общественный совет (ОС).



В своей работе ОС использует группу «ВКонтакте» — «Давлеканово: Перезагрузка», где создано 34 темы, которые охватывают все сферы жизни города: ЖКХ, культуру, благоустройство, здравоохранение, транспорт, дороги. Люди пишут обращения, пожелания, вопросы. В группе почти пять тысяч подписчиков. В районе проживает порядка 40 тысяч человек, в Давлеканово — 25 тысяч, то есть по городу каждый пятый состоит в группе.



Создан эффективный механизм общения с жителями: с одной стороны, давлекановцы помогают решать многие проблемы города, включая и мелкие, с другой — постоянно держат администрацию в напряжении.

