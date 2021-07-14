...а румын сделал предложение руки и сердца
В День семьи, любви и верности участник студенческого фольклорного коллектива «Martisorul» из Румынии Алекс сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анде. В то время коллектив был в Аскино. Когда журналисты спросили у артистов, знают ли они про российский праздник семьи, любви и верности, они ответили, что нет. У Алекса сразу загорелись глаза, он сказал, что это знак судьбы, и при всем коллективе сделал предложение любимой девушке, поднял ее на руки, закружил и сорвал аплодисменты присутствующих.