Иностранцы поражались едой

Русская и башкирская кухня для большинства приезжих гостей оказалась в диковинку. Американку удивил соленый огурец в супе – это рассольник ей предложили. Австрийцы удивлялись, что россияне во многие блюда кладут укроп, а панамцы – чаю с молоком. Испанцы впервые попробовали гречку и нашли ее очень странной на вкус. Гости из США пили много колы и говорили, что она тут намного вкуснее, чем у них.



Для гостей из Колумбии и Италии устроили мастер-класс по приготовлению национальных блюд. Шеф-повар Александр Наумов учил музыкантов делать русскую окрошку. Сразу в двух вариантах – с квасом и айраном. Понравился второй вариант, так как он более острый.

