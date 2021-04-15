В публичнойпо имени, фамилии и отчеству можно проверить долги человека. Конечно, только в том случае, если уже был суд, решение вступило в силу и долги передали на принудительное взыскание. Обычно это невыплаченные алименты, кредиты, налоги и штрафы ГИБДД.Как этим знанием можно пользоваться? Прежде всего, полезно проверять себя и своих близких перед поездками за рубеж, особенно если вы были в базе. Это, увы, нередкая ситуация, когда человек оплатил долг, но из базы он не пропал и вроде как официально до сих пор должник. Пограничникам ничего не докажешь, а с задолженностью больше 30 тысяч рублей из страны не выпустят.Ну и конечно, это легальная возможность проверить на честность и порядочность. Условно говоря, просит у вас товарищ в долг, вы смотрите - а у него неоплаченных долгов по кредитам на миллион. Делаете выводы.