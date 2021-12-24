Подводить газ к земельным участкам россиян теперь будут бесплатно. Нам останется только оплатить прокладку газовой трубы от границ участка к дому и газовое оборудование (котел, водонагреватель, трубы, плита, счетчики и т.д.). Такой закон по инициативе Владимира Путина приняла Госдума.
Раньше стоимость подключения сильно зависела от сложности работ и удаленности участка. Если труба шла недалеко от дома, то это могло стоить 27 тысяч рублей, а если нужно было прокладывать трубу, к примеру, под дорогой, то несколько сотен тысяч, а то и миллион рублей.
Всего по программе догазификации в Башкирии предстоит газифицировать 180 тысяч домов в 2500 населённых пунктах республики. Если к деревне подведен газ, то его подключат бесплатно. Если в деревне газа нет совсем, то надо ждать, пока его туда проведут.
Чтобы попасть в программу, нужно подать заявку в компанию «Газпром газораспределение Уфа» через её официальный сайт www.bashgaz.ru
, в клиентских центрах компании, отделениях МФЦ или через Госуслуги.