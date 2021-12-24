Льготная ипотека позволяет всем гражданам России взять кредит под максимум 7% годовых. Это очень выгодно, учитывая, что ключевая ставка Центробанка растет и процентные ставки по кредитам соответственно тоже повышаются.



Планировалось, что программа закончится в этом году, но ее решили продлить до лета 2022-го. Новые правила такие: ипотека доступна всем вне зависимости от семейного положения, наличия детей и недвижимости. Ее условия такие - максимальная сумма кредита — 3 млн рублей и первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости жилья. Квартиру можно приобрести только у застройщика — в строящемся доме или новостройке. На вторичное жильё, ИЖС и покупку участка под строительство частного дома она не распространяется.



Как нам рассказали в Отделении Национального банка по Башкортостану, по итогам десяти месяцев 2021 года жители республики взяли более 55 тысяч ипотечных кредитов более чем на 126 млрд рублей. Это примерно на 20% в количественном и на 30% в денежном выражении больше, чем за аналогичный период 2020 года. А в 2020-м жители республики оформили на 40% больше кредитов, чем в 2019 году.

