Команде ученых-физиков УУНиТ удалось разработать устройство, которое может быстро и эффективно очищать сточные воды от фенола и различных загрязнителей. Такого еще никто не создавал! Их работа важна, прежде всего, предприятиям нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли. Сейчас, чтобы обезвредить сточные воды, нефтяники используют методы биоочистки и биосорбции. То есть сточные воды отправляют в большие емкости, где их выдерживают несколько дней. Это ведет к высокой стоимости оборудования, обслуживания, высоким затратам на содержание и расходные материалы, плюс для обслуживания нужен дополнительный персонал. Наши же ученые предложили очищать сточные воды проточным способом: не выдерживать, а сразу разрушать токсичные и ядовитые вещества под воздействием ударных волн.



По словам руководителя группы, профессора физико-технических наук УУНиТ Рамиля Шайхитдинова, размер установки составляет чуть более двух метров, а принцип ее работы весьма прост: генератор вырабатывает напряжение, которое подается на электроды в реакторе, там под действием ударных волн и пероксида водорода и происходит обеззараживание. После чего жидкость из реактора сливается в емкость.

