Дамир Валишин, главный внештатный инфекционист Минздрава РБ:



Есть два способа узнать, что такое медведь – повстречаться с ним в лесу или посмотреть на картинке. Так и познакомить иммунную систему с вирусом можно, только переболев или показав ей кусочек этого вируса. И в случае с медведем, и с вирусом второй способ гораздо мягче.



Есть вакцины, которые делают на основе микробов. Например, от холеры или туберкулеза. Всегда была небольшая, но вероятность заболеть. В советское время об этом все знали, поэтому многие думают, что вакцины от коронавируса такие же. Но они работают по-другому.



Ни в одной из зарегистрированных вакцин от коронавируса нет живой и способной к размножению части вируса. «Спутник V» показывает иммунной системе кусочек генетического кода. В «Векторе» только выращенные в лаборатории кусочки белка. В «Ковиваке» центра Чумакова – убитый генетический материал коронавируса. Вакцинированные не могут распространять вирус, потому что этого вируса у них просто нет. Физически невозможно быть съеденным нарисованным медведем.



Но ведь люди делают прививку и заболевают? Да, такие случаи бывают и тому есть три причины:



• вирус подхватили до того, как сделали прививку;

• прошло мало времени и организм не успел выработать нужное количество антител;

• штамм Дельта пробил иммунную защиту.

Это касается не только коронавируса. По этим же причинам можно заболеть, к примеру, гриппом.

