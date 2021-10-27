Азат Мухаметзянов, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РБ:
Мутация вируса означает, что в нем меняется последовательность так называемых «нуклеотидов» - простейшего строительного материала. Мутации не делают вирус абсолютно неузнаваемым, поэтому активные вещества вакцины распознают его и это подтверждают научные исследования. Например, недавно вышла статья в международном научном журнале «Vaccines»
. Ученые выяснили, что эффективность «Спутника» меняется в зависимости от штамма коронавируса, но все равно препарат действует, так как «изначально показатели вакцины были очень высокими».
Есть еще теория из Франции, что якобы вакцины заставляют коронавирус быстрее мутироваться и искать способы обойти защиту. Врачи и ученые уже доказали, что это не так, у вирусов нет сознания, чтобы выбирать, как ему меняться. Мутации возникают случайным образом. Чем больше у вируса возможностей для распространения, тем больше он создает свои копии и тем больше у него возможностей для изменений. Поэтому массовая вакцинация способствует снижению числа мутаций.