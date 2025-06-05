На выставке в Уфе представили много игр, которые придумали и разработали у нас в республике. Например, школа креативных индустрий из Сибая представила авторские пазлы и головоломки. Одна из них — уникальная пазл-карта Башкирии, выполненная методом лазерной гравировки.



Уфимский дизайнер Артем Шахов представил свою новую настольную игру «Лес Аксакова» по мотивам произведений известного писателя. Это добрая командообразующая игра, где нужно вместе выбраться из леса.



Мастерица из Уфы, мать троих детей Руфия Ханова представила коллекцию кукол, говорящих на башкирском языке.



«Я изготавливаю кукол вместе с подругой. Мы облачаем готовые основы игрушек в сшитые нами башкирские костюмы, изготавливаем для них национальные украшения. В корпус изделия вкладываем звуковой модуль. Звук тоже нужно подготовить – записать фразы, куплеты, обработать», – поделилась технологией изготовления мастерица Руфия Ханова.