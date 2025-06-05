10 интересных занятий на фестивале игр «Айда играть» в Уфе
С четверга до воскресенья в Уфе проходит масштабный всероссийский форум игрушек, сделанных в России, «Айда играть». Мы ненадолго убежали с работы, чтобы окунуться в беззаботный мир детства. Специально для вас собрали десяток самых интересных активностей, ради которых стоит посетить мероприятие. Все развлечения – бесплатные.
1
Поиграть в десятки различных игр
Десятки «настолок», огромные шахматы, завязывание морских узлов, подвижные развлечения с аниматорами, «городки», еще можно подбить «танк» – попасть шаром с расстояния в макет, в большом павильоне идут соревнования, чей шар быстрее скатится с трассы-лабиринта. Все это очень весело и маленьким детям, и подросткам, и даже взрослые с удовольствием смотрят.
2
Играть в национальные игры
На площади перед педагогическим университетом можно поиграть в башкирские национальные игры «Белый тополь, синий тополь», «Юрта» поучаствовать в соревнованиях по стрельбе из лука, попробовать разбить горшок и другие забавы.
3
Поиграть в компьютерные новинки
Не те, конечно, где пиф-паф в монстра, а добрые, развивающие. Например, желающие могут попробовать свои силы в охране пасеки (эту игру сделали специально для Уфы), попрактиковаться быть пилотом дрона, отправиться в путешествие по Вселенной с помощью очков виртуальной реальности или погладить киберсобаку. Осторожно, она умеет прыгать.
4
Найти оригинальные поделки
На фестиваль приехали десятки разных мастеров из республики и страны. Это и выставка, и магазин, и источник для вдохновения для «я тоже так могу». Куклы такие, куклы сякие, украшения, пластилиновые и стойкие оловянные солдатики, дедушки морозы, ежики-мишки. Кого только нет и все – классные!
«Игрушка – это не просто развлечение. Это важный инструмент воспитания. От того, во что играет ребёнок, зависит то, каким он вырастет», – сказал Радий Хабиров.
5
Забить гол вратарю «Уфы» и в настоящее баскетбольное кольцо
Спортивные – ведь тоже игры. На форуме футбольный клуб «Уфа» и баскетбольный клуб «Динамо Уфа» подготовили свои стенды, где можно попробовать забить гол вратарю, поиграть в баскетбол и сфотографироваться с кубком!
6
Посмотреть научные фокусы
Можно поймать молнию, устроить цунами в бутылке, наконец-то понять, как работает электричество, и еще много чего интересного на игровых образовательных стендах – просто подходишь и пробуешь.
7
Купить авторские игры от разработчиков
На выставке в Уфе представили много игр, которые придумали и разработали у нас в республике. Например, школа креативных индустрий из Сибая представила авторские пазлы и головоломки. Одна из них — уникальная пазл-карта Башкирии, выполненная методом лазерной гравировки.
Уфимский дизайнер Артем Шахов представил свою новую настольную игру «Лес Аксакова» по мотивам произведений известного писателя. Это добрая командообразующая игра, где нужно вместе выбраться из леса.
Мастерица из Уфы, мать троих детей Руфия Ханова представила коллекцию кукол, говорящих на башкирском языке.
«Я изготавливаю кукол вместе с подругой. Мы облачаем готовые основы игрушек в сшитые нами башкирские костюмы, изготавливаем для них национальные украшения. В корпус изделия вкладываем звуковой модуль. Звук тоже нужно подготовить – записать фразы, куплеты, обработать», – поделилась технологией изготовления мастерица Руфия Ханова.
8
Сделать фото с любимыми героями
«Не сделал селфи – значит не было» – гласит народная мудрость. С «Айда играть» трудно уйти без красивого яркого фото, тут с десяток фотозон, а по всей территории ходят забавные аниматоры. Автор текста не мог пройти мимо Кроша и Нюши из «Смешариков», а наш фотограф Валерий сделал фото с Винни Пухом и Пятачком.
9
Посмотреть спектакли, нескучные лекции и концерты
Все дни фестиваля будут проходить разные интересные события: мастер-классы, встречи с известными людьми, спектакли и кинопоказы. Все это, разумеется, бесплатно! Полная программа – тут.
10
Посмотреть мультики
Устали или перегрелись носиться и беситься? Да ничего страшного, в шатре можно сесть на уютный пуфик и посмотреть мультики – и новинки, и старые добрые любимые!
Текст: Станислав Шахов.
Фото: Валерий Шахов, Станислав Шахов, пресс-служба форума.