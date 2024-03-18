За выборами в Башкирии следили 10 международных наблюдателей из Австрии, Шри-Ланки, Никарагуа и других стран мира. Все они остались очень довольны увиденным. По словам наблюдательницы из Казахстана Сабилы Мустафиной, ее поразила деловая, но в то же время спокойная и доброжелательная обстановка на всех подотчетных участках.



«За два дня мы побывали в Уфимском и Нуримановском районах, уфимской Деме и Благовещенске. Нам нереально повезло наблюдать за ходом голосования в Успенском Свято-Георгиевском мужском монастыре, где гражданский долг исполнили 15 священнослужителей», — сказала она.

