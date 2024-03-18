Все дни голосования в городах проходила акция «Рахмат-2024». Волонтеры раздавали пришедшим куар-коды, их нужно было зарегистрировать на сайте и можно было выиграть ценные призы.
В первый день розыгрыша призов удача улыбнулась жителю Белебея Александру Семенову
. Он выиграл телевизор. Александр Петрович много лет работал учителем, а сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Среди победителей первого розыгрыша оказалась и семья из Нефтекамска. За выигранным призом в Уфу супруги Апсалямовы поехали втроём: супруги Олег Юрьевич и Эмма Арсентьевна и, конечно же, старшая дочь Камилла, благодаря которой и стали обладателями планшета. В семье подрастают еще две дочери – Ксения и Кира, так что планшет, по словам мамы, достанется детям.
Виктор Андрух из Янаульского района сходил на выборы, а «вернулся» на электросамокате!
- Если честно, думал, что это так, «замануха» какая-то. Оказалось – нет! Не ожидал! Вот сейчас выезжаю из Уфы, вывожу самокат, - сказал победитель.
Организаторы акции «Рахмат» приняли решение, что розыгрыш суперпризов пройдет 22 марта. QR-код можно зарегистрировать вплоть до 20 марта (включительно).