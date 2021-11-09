Исторический момент случился 10 ноября 1951 года – именно тогда были выпущены первые тонны стерлитамакской кальцинированной соды – началась новая веха в истории химической промышленности страны. Через четыре года после пуска, в 1955 году, была достигнута мощность, на 20% превышающая расчет первоначального проекта. В 1956 году стерлитамакские содовики вышли на первое место в Советском Союзе по объему выработки, а уже через год себестоимость стерлитамакской соды стала самой низкой в стране. В семидесятые годы производство стало крупнейшим в мире. Все достижения прошлого и нынешние успехи - заслуга прежде всего ветеранов производства. Тех, чьими силами в ноябре 1951 года были выработаны первые тонны кальцинированной соды, в 1962 году запущена «вторая сода», в 1971 году – «третья сода», а в 1974-м – цех тяжёлой соды. Содовый комбинат стал лучшим предприятием России трудом тех самых пускачей, которые изучали новое производство, применяли опыт Славянска и Донецка и запускали завод в Стерлитамаке.

