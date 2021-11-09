Поздравление Генерального директора АО «БСК»
Эдуарда Давыдова:
- 10 ноября 1951 года в Стерлитамаке выпущены первые тонны кальцинированной соды, что ознаменовало собой новую веху в истории отечественной промышленности. Силами рабочих завода достигались новые мощности, пущены в работу вторая очередь производства, третья, затем - цех тяжелой соды. Производство ставило рекорды по выпуску продукции и продолжает эту традицию, достигнув показателя миллион тонн продукции в год. Сегодня по производству кальцинированной соды наше предприятие занимает первое место в России!
В достижениях прошлого и каждом успехе современного производства - заслуга наших ветеранов, и конечно, действующих работников производства. Трудолюбивых, ответственных, энергичных людей дела – людей завода.
Я поздравляю вас всех с юбилеем нашего родного производства и выражаю благодарность за ваш труд, смелость, терпение! За ваш характер! Желаю здоровья, счастья, искренней заботы и внимания близких!