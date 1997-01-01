истории жизни и героизма женщин из Башкирии на войне
За весь период Великой Отечественной войны из Башкирии на фронт отправились около 11 тысяч девушек, многие из которых уже не вернулись... Они не только сражались наравне со своими братьями, мужьями и отцами, но и проявляли необычайную волю к победе и чудеса героизма.
Вот как отозвался о женщинах-фронтовичках Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев:
«Если бы можно было собрать все цветы со всего мира и положить их к вашим ногам, то даже этим мы не смогли бы выразить свое восхищение».
Наталья Ковшова
Наталья Венедиктовна Ковшова родилась 26 ноября 1920 года в Уфе. Впоследствии семья переехала в Москву. В 1940 году она окончила московскую школу № 281 и поступила на работу в трест организации авиационной промышленности «Оргавиапром», созданный в конце осени того же года. Работала инспектором отдела кадров. В 1941 году готовилась к поступлению в Московский авиационный институт. Но война внесла собственные коррективы в судьбу 20-летней девушки. С началом Великой Отечественной войны Наталья ушла добровольцем в Красную армию. Окончила курсы снайперов и уже в октябре 1941 года оказалась на фронте.
Воинское звание и специальность:
рядовой, снайпер 528-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии Северо-Западного фронта.
Подвиг:
14 августа 1942 года вместе с Марией Поливановой рядовой Ковшова вступила в бой с противником. В неравном бою подруги были ранены, но сражаться не прекратили. Расстреляв весь запас патронов, они взорвали себя гранатами вместе с окружившими их фашистами.
Девушек похоронили в братской могиле в деревне Кровитчино Новгородской области.
На личном счету снайпера Ковшовой около 200 убитых солдат и офицеров противника.
Награды:
орден Ленина, орден Красной Звезды. 14 февраля 1943 (вместе с М.С. Поливановой) Указом Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Ковшовой присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Память:
именем нашей соотечественницы Натальи Ковшовой названы морское судно, улицы в городе-герое Москве, Челябинске и в Уфе. Также в Челябинске во дворе школы № 56 установлен памятник нашей героической землячке.
В 2017 году в Уфе на стене жилого дома по улице Натальи Ковшовой, 6 (микрорайон Сипайлово) появилось огромное граффити с ее изображением. Граффити-портрет представляет Наталью Ковшову с автоматом на плече и цветком в руке. Работу площадью 330 кв.м. создал художник Артур Фазылов.
Магуба Сыртланова
Сыртланова Магуба Гусейновна (по некоторым данным Хусаиновна) родилась 15 июля 1912 года в городе Белебей. Окончила аэроклуб и планерную школу в столице Грузии - городе Тбилиси. На войне Сыртланова оказалась в декабре 1942 года и попала в 46-й гвардейский таманский полк. Тот самый, летчиц которого немцы со страхом называли «ночными ведьмами».
Воинское звание и специальность:
гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта.
Подвиг:
Магуба Сыртланова сражалась на Северном Кавказе, на Таманском полуострове, в Крыму, Белоруссии, Польше и Восточной Пруссии. В боях проявляла исключительную смелость, мужество и отвагу, совершила 780 боевых вылетов с боевым налетом 928 часов, сбросила 190 тонн бомбового груза. В самых сложных метеорологических условиях Сыртланова с большой точностью выводила группы самолетов в заданные районы.
Из наградного листа М.Г. Сыртлановой: «...В ночь на 26 марта 1945 года уничтожила скопление войск противника в районе Данцига. Несмотря на сильное ПВО противника, экипаж умело отыскивал цель и точно производил бомбометание. За ночь было произведено 8 боевых вылетов, был подавлен огонь одной артбатареи».
Награды:
два ордена Красного Знамени (1943, 1945 годы), ордена Отечественной войны 2-й степени (1944 год), Красной Звезды (1944 год) и Ленина (1946 год). 16 мая 1946 года за мужество и отвагу гвардии старший лейтенант Магуба Гусейновна Сыртланова Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоена звания Героя Советского Союза.
Жизнь после войны:
после войны Магуба Сыртланова жила в Казани, где и скончалась 1 октября 1971 года. Похоронена на Новотатарском кладбище города Казань.
Память:
имя легендарной летчицы Магубы Сыртлановой носят улицы в городах Казань и Белебей, а также школа №2 города Белебея. Там же открыт музей в память о прославленной летчице. В Казани на доме, в котором она жила, установлена мемориальная доска.
Клавдия Абрамова
Клавдия Ильинична Абрамова-Разуваева родилась в 1906 году под Уфой. Трудовую деятельность начала в швейной мастерской, которая позднее преобразовалась в швейную фабрику имени 8 Марта. Здесь она проработала до начала 1930-х годов. В 1933 году Клавдия Абрамова стала студенткой Московского института советского права, где училась вместе с будущим мужем Павлом Абрамовым из Белорецка. После окончания института Абрамовы получили назначение в Ставропольский край.
Подвиг:
В начале войны Клавдия Абрамова была назначена помощником прокурора края, а ее муж ушел на фронт. В августе 1942 года Ставрополь оккупировали фашисты, Абрамова осталась в городе для подпольной работы. После доноса местной жительницы ее арестовали вместе с дочерьми: шестилетней Лирой и одиннадцатилетней Ритой. Фашисты пытались склонить подпольщицу к измене родине, угрожали расстрелять вместе с детьми, но не смогли сломить ее волю. 2 октября 1942 года Клавдию Абрамову вместе с детьми расстреляли.
Награды:
орден Отечественной войны I степени (посмертно).
Память:
имя Клавдии Абрамовой присвоено улицам в городах Уфа и Ставрополь.
В столице Башкирии также установлен памятник бесстрашной партизанке Клавдии Абрамовой (работа скульптора-фронтовика Евгения Цибульского). Он изображает женщину-мать, обнявшую своих дочерей. На памятнике из белого мрамора укреплена мраморная доска, на которой выбиты слова: «Бесстрашной партизанке Клавдии Ильиничне Абрамовой-Разуваевой, погибшей вместе со своими детьми в Великую Отечественную войну».
Изначально памятник украшал сквер около здания Уфимского производственного швейного объединения имени 8 Марта, по улице Красина. И уже позже перенесен в район пересечения улиц 50 лет СССР и Клавдии Абрамовой.
Клавдия Серебрякова
Клавдия Федоровна Серебрякова родилась в 1921 году в деревне Николаевка Стерлитамакского района Башкирии. После школы Клавдия поступила в педагогическое училище в городе Стерлитамаке. Одновременно стала ходить на занятия в местный аэроклуб. В 18 лет у нее на руках было два диплома – летчика и учителя. Девушка выбрала авиацию. Как одну из лучших выпускниц ее отправили летчиком-инструктором в Тбилисский аэроклуб, который с началом войны был преобразован в летную школу.
Воинское звание и специальность:
гвардии старший лейтенант, командир авиазвена 46-го гвардейского Таманского авиаполка, тех самых «ночных ведьм».
Подвиг:
Полк был стопроцентно женским: от техника до командира – только женщины, в основном молодые девушки 17-22 лет. К концу войны в нем было 230 человек, из них 80 лётчиц. Одна из этих легендарных женщин, наша землячка Клавдия Абрамова вспоминает: "Когда в полку была сформирована учебно-боевая эскадрилья, Клавдию Серебрякову как опытного воспитателя и лётчика назначили командиром звена. Она днём и ночью летала с молодыми пилотами и штурманами по маршрутам и на их первые боевые задания. Бывали такие напряженные ночи, когда на головы фашистов сбрасывали по 120-130 тонн бомб. Сбили Клавдию и её штурмана Антонину Павлову в марте 1945 года на территории Германии. Это был последний, 550-й, боевой вылет лётчицы".
Девушек обнаружили под обломками самолёта с тяжелейшими травмы: у Серебряковой переломы ног, разбиты кисти рук. В общей сложности на госпитальной койке ей пришлось пролежать около двух лет.
Награды:
орден Отечественной войны первой степени , два ордена Красного Знамени.
Жизнь после войны:
поправившись после болезни, Клавдия Федоровна вернулась в Стерлитамак, вышла замуж, родила двух дочерей. Окончила с отличием педагогический институт и многие годы преподавала историю и общественные науки в школах городов Туймазы и Октябрьский, стала отличником народного просвещения РСФСР. Ушла из жизни Клавдия Серебрякова в 1997 году в возрасте 76 лет.
Память:
именем Клавдии Серебряковой названа улица в городе Октябрьский, где она много лет жила и работала.
Зинаида Шипанова
Зинаида Александровна Шипанова родилась 25 октября 1927 года в Уфе. В начале июня 1941 года окончила седьмой класс уфимской средней школы N8. А 22 июня началась война. На фронте Зинаида Шипанова находилась с января 1944 по март 1945 года.
Воинское звание и специальность:
старший сержант, санинструктор в 933-м стрелковом полку 254-й дивизии 52 армии, 2-й Украинский фронт.
Подвиг:
На фронт Зинаида Шипанова попала в начале 1944 года. Два месяца работала поваром комендантского взвода 933-го стрелкового полка и, отучившись в санитарном взводе, перешла санинструктором в стрелковый батальон.
«За год на войне — с января 1944-го по февраль 1945-го, — напишет потом Зинаида Шипанова в одном из своих рассказов, — я прошла, пробежала, проползла под пулями тысячи километров от Украины и Молдавии до Румынии, Польши и Германии вместе со своей 254-й стрелковой дивизией. 23 февраля 1945 года я была ранена осколками фаустпатрона в бою под городом Герлицем».
Тогда их батальон попал в засаду, девушка не растерялась и под пулеметным огнем собрала бойцов. Она буквально влетала в пустые полуразрушенные дома, где отстреливались солдаты, и кричала: «По приказу капитана Губарева — за мной!». И они слушались молодую девчонку.
«Когда бежала под обстрелом, думала, вот же он — подвиг! Я все-таки его совершила!» - рассказывала Зинаида Александровна. Она очень переживала, что не дошла до Берлина, но радовалась, что осталась жива.
Награды:
ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медали.
Жизнь после войны:
после войны Зинаида Александровна отправилась на Сахалин, там вышла замуж и родила сына. Семья переехала в Белоруссию, а в родную Башкирию Зинаида Шипанова вернулась только в 1975 году. Работая инспектором по кадрам на одном из крупных уфимских предприятий, она находила время для творчества — писала книги и очерки о войне. Под ее авторством вышли книги «Я люблю вас» (2005), «О жизни, войне и победе» (2013).
Зинаида Александровна Шипанова скончалась в Уфе, в январе 2016 года, на 91-м году жизни после тяжелой болезни.
По материалам Нацархива РБ, Книжной палаты РБ, «Башкирской энциклопедии»
Фото: сайт "Герои страны", "Победа 1945", Республиканский музей боевой славы