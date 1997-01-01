Полк был стопроцентно женским: от техника до командира – только женщины, в основном молодые девушки 17-22 лет. К концу войны в нем было 230 человек, из них 80 лётчиц. Одна из этих легендарных женщин, наша землячка Клавдия Абрамова вспоминает: "Когда в полку была сформирована учебно-боевая эскадрилья, Клавдию Серебрякову как опытного воспитателя и лётчика назначили командиром звена. Она днём и ночью летала с молодыми пилотами и штурманами по маршрутам и на их первые боевые задания. Бывали такие напряженные ночи, когда на головы фашистов сбрасывали по 120-130 тонн бомб. Сбили Клавдию и её штурмана Антонину Павлову в марте 1945 года на территории Германии. Это был последний, 550-й, боевой вылет лётчицы".



Девушек обнаружили под обломками самолёта с тяжелейшими травмы: у Серебряковой переломы ног, разбиты кисти рук. В общей сложности на госпитальной койке ей пришлось пролежать около двух лет.

