Карим Сахибгареев: «У россиян есть шанс найти работу на международной платформе «Toptal»











Карим Сахибгареев — один из разработчиков и участник сети международного IT-проекта «Toptal». Это эксклюзивная транснациональная онлайн-платформа, помогающая программистам, дизайнерам, финансовым экспертам, менеджерам продуктов и проектов находить заказчиков со всего мира. Ее называют самой влиятельной workplace – своего рода электронной биржей труда для фрилансеров, на которой, доверяя, их нанимают для реализации своих проектов самые авторитетные компании, ведущие бренды и стартапы мира.

Название платформы происходит от слов «top” и «talеnt”, и попасть в перечень представляемых ею фрилансеров считается большой удачей: из тысяч заявок, которые «Toptal» получает каждый месяц, он отбирает меньше 3%. Так что кадры, которые платформа предлагает работодателям — это по-настоящему элитные независимые эксперты, каждый в своей отрасли, с бесценным опытом работы.

Карим — один из немногих россиян, представленных на «Toptal”. Его как специалиста привлекают к выполнению самых разных проектов. А попытать удачи в проекте «Toptal” в наши дни — это возможность попытаться не просто найти новую работу в период, когда из-за карантина многие потеряли рабочие места, но и шанс войти в элитный профессиональный и международный уровень.

Сам Карим родился в Нефтекамске, вырос в Уфе, окончил уфимскую школу-гимназию №3. Компьютерами увлекся с третьего класса — сначала играми, потом интернетом и созданием сайтов. В 2010 году закончил Уфимский государственный авиационный технический университет, а сегодня живет в Португалии. Вместе с женой Диной он немало путешествует по миру. Молодая пара успела пожить в нескольких странах Азии и Европы, после чего завела свой трэвел-блог, в котором дает немало полезных советов туристам, в том числе тем, кто готов поехать открывать для себя их родную Башкирию. Несмотря на смену места жительства, у них много друзей и коллег из России, они с трепетом вспоминают свою «малую родину» и счастливы встретить на чужбине кого-то из земляков. Наш разговор — о том, как пробиться нашим талантам зарубежом и как не упустить возможности пропагандировать там и свою «малую родину».

- Какова концепция проекта «Toptal», как можно расшифровать его название?

— Название платформы расшифровывается как «top talent” или, по-русски, «лучшие таланты». Идея проекта в том, что он собирает на одной онлайн-площадке и «фильтрует» талантливых людей из разных областей. В основном это разработчики программного обеспечения и профессионалы из смежных областей — дизайна, менеджмента и финансов. Роль площадки — медиация, сведение потенциальных исполнителей серьезных заказов с заказчиками, в роли которых выступают как стартапы и малый бизнес, так и крупные корпорации. В круг талантов «Toptal» можно попасть, подав свое развернутое резюме на английском. Для россиян действуют те же условия, что и для специалистов других стран. Главное требование — высокая квалификация, хорошие опыт и знание английского языка.

- Есть ли в базе данных платформы выходцы из Башкирии? В каких проектах участвуют?

— Да, есть, я точно знаю, выходцы из Уфы. Правда, правила системы довольно строгие, и многих ее деталей я не могу рассказать.Личномне как программисту удалось принять участие, например, в проекте лондонской компании, которая нуждалась в IT-системе для онлайн-образовательных классов с видеофильмами в Англии. Для другого проекта из Австралии мы сформировали платформу, помогающую людям справляться с психическими расстройствами и депрессией. Сотрудничали мы и с компанией «Media net», которая занимается автоматизированным маркетингом и плотно сотрудничает с Yahoo. Кроме прочего, я провожу технические интервью для отбора новых кандидатов в Toptal.

- Какова ситуация на кадровом рынке в мире сейчас, во время пандемии?

— Коронавирус однозначно повлиял на рынок, но онлайн платформы оказались в очень выгодном положении, поскольку изначально были настроены на удаленную работу в то время, как большинство компаний пришли к этому только в период самоизоляции. Сейчас, несмотря на возникшие у многих компаний-заказчиков финансовые затруднения, такие платформы не испытывают спада потока клиентов и суммарный спрос на их услуги остается примерно на докризисном уровне.

- Готовы ли вы помочь талантливым профессионалам из Башкирии, многие из которых сейчас испытывают проблемы с трудоустройством, но в силу разных причин не пробовали раньше выходить на международный рынок?

— Да, конечно, готов помочь хотя бы советом. Периодически провожу тренинги об особенностях работы в онлайне, так что общение идет из разных точек мира, несмотря на то, что сейчас мы обосновались в Португалии.

- Почему, немало попутешествовав по миру, вы решили остаться именно в этой стране?

— Когда мы приехали в эту страну, интуитивно почувствовали, что хотим здесь жить, и это не было только рациональным объяснением. Люди тут живут очень приятные, абсолютно не агрессивные, отзывчивые, всегда приходят на помощь, так что рядом с ними комфортно находится. Еще один из плюсов — отличный климат, намного теплее, чем у нас на родине, хотя зимой в доме может быть очень холодно.

- Сложно было переехать ?

— Нет, и это, кстати, тоже было одним из аргументов «за» переезд. В Португалии достаточно прост процесс легализации, сюда можно приехать по туристической визе и уже на месте обосновываться, делать запрос на выдачу резиденции. Правда, с момента подачи запроса до получения резиденции может пройти от года и больше, а по визе можно находиться не больше трех месяцев непрерывно. Но если не покидать Португалию во время ожидания решения, то проблем по местным законам никаких не возникает, тем более что работа на платформе «Toptal» у меня всегда «при себе», в любой точке мира.

- К каким непривычным вещам пришлось привыкать в новой стране?

— Наверное, самое непривычное — это язык. Когда мы были здесь в режиме туристов, общаться на английском языке было просто, казалось, что все его знают. Но когда мы переехали в Португалию и начали решать какие-то бытовые вопросы, особенно в бюрократических институтах, то выяснилось, что английский тут не действует и нужно уметь говорить на португальском, а он очень непрост.

- Встречали ли в Португалии россиян?

— Да, и очень много, практически все наши друзья здесь — россияне, украинцы.

- Как и кем наши соотечественники чаще всего там трудоустраиваются?

— Очень по-разному. Кто-то устраивается в кафе или присматривает за за пожилыми или больными людьми, которым требуется помощь. Есть профессионалы, востребованные в IT-индустрии, разработчики с опытом работы в международных компаниях, имеющих филиал в Португалии. Забавный случай был: в последние месяцы мы решали квартирный вопрос, искали квартиру, и одним из риэлторов оказалась русскоязычная девушка, как выяснилось — тоже приехавшая сюда на жительство из Уфы! Было забавно и удивительно.

- О чем вы пишете в своем туристическом блоге?

- Его мы воспринимаем как хобби-проект и, честно говоря, в последние месяцы немного его подзабросили, занимаясь квартирным вопросом. Но у нас уже есть план дальнейших путешествий, так что новые рассказы, фотографии, лайфхаки обязательно будут, и скоро. Наш блог рассказывает о том, как помочь тем, кто переехал жить в Европу, в том числе Португалию, но у нас много заметок и о путешествиях по родной Башкирии! Мы работаем над тем, чтобы сделать блог англоязычным и расширить круг тех, кого можно было бы заинтересовать поездкой в Башкортостан, по нашим известным туристическим маршрутам. Дина участвовала в последнем всемирном курултае башкир в Уфе и является членом онлайн-группы BashkirGlobe, объединяющей в Facebook земляков по всему миру. Участники группы проводят различные фестивали и флешмобы, читают стихи Мустая Карима и делают много всего другого, что позволяет сохранять связь с родной землей. С июля страничка BashkirGlobe заработает в Instagram, вести ее будет Дина. - Приобщаете ли португальцев к башкирской культуре?

- Да, мы пробовали проводить презентации и рассказывать о Башкирии, о нашей культуре, в последний раз — на курсах по изучению португальского языка. Планируем сделать день башкирской национальной кухни. Конечно, планы прояснятся после того, как окончательно будет снят карантин.

- Реально ли привлечь португальские компании в Башкирию в качестве инвесторов или реализаторов инновационных проектов?

— В сегодняшней пост-ковидной ситуации в Европе не думаю, что Португалия — то место, где стоит искать инвесторов. Скорее, наоборот, Португалия ищет инвесторов в каких-то других странах, где есть экономически важные инвестиционные проекты. Активный бизнес здесь — прежде всего туризм и то, что чаще всго связано с недвижимостью.

- Что бы вы посоветовали внедрить в Башкирии из того, что подсмотрели в Европе?Чисто в бытовом плане — раздельный сбор и сортировку мусора, здесь это развито, около каждого дома стоят отдельные баки для пластика, стекла, бумаги. И это реально очень здорово, правильно и важно. Жаль, что Россия и, наверное, Башкирия в этом плане пока плетутся в хвосте у более уважающих экологию своего местожительства стран. Необходимо, считаю, не ждать повсеместного внедрения раздельного сбора в России, республика может стать одним из пионеров этого движения, причем сбор должен быть не фиктивный, как во многих местах, где потом все баки все равно отвозятся и утилизируются в одной «куче». Нужны реально действующие современные перерабатывающие разные типы мусора заводы.

Что мне еще очень нравится в Португалии — это то, как люди относятся к своим домам, к родным местам, где родились и выросли. Для них нет ничего зазорного в том, чтобы прожить там всю жизнь. В Башкирии же люди, конечно, разные живут, но все равно в целом ощущается, что все стремятся «по умолчанию» стекаться в крупные города. А вот в Португалии деревни похожи на глянцевые проекты, где дома такие аккуратные, что выглядят как архитектурный макет, а не среда обитания людей. Мне бы очень хотелось такое когда-нибудь увидеть и в Башкирии, видеть людей, живущих в родном краю с удовольствием, гордясь тем местом, где родились и выросли.