04:00 (UTC+5), 28 Марта 2023
Партнерский материал

Как без опыта и образования найти хорошую работу в Уфе?

Частник задерживает зарплату? Кадровики требуют стаж и дипломы? Что делать, если желание работать есть, но работы – нет?

В ОДК-УМПО говорят: работа есть всегда! Неважно, сколько вам лет и кем работали раньше – на крупнейшем уфимском двигателестроительном предприятии России вы можете бесплатно получить новую профессию и работу с зарплатой от 80 тысяч рублей. Как это сделать? Рассказываем по порядку.

Новая профессия в ОДК-УМПО бесплатно?

ОДК-УМПО в Уфе – это производство гигантских масштабов. Сегодня  в объединении  работает 25 тысяч человек – больше, чем, например, население всего Бирского района республики. Производство загружено заказами на десять лет вперед, активно расширяется и привлекает новых людей.

Действующая на предприятии программа обучения позволяет любому получить рабочую профессию с нуля за короткий период, сразу встать за станок и начать зарабатывать.

Обучение новичков в ОДК-УМПО проходит под руководством профессионалов — мастеров и наставников, что отвечает задачам 2023 года, который указом Президента России объявлен Годом педагога и наставника.

Прямо сейчас идет набор очередной группы, старт занятий — с 5 июня 2023 г. Отправьте заявку на umporabota.ru!

Постоянная работа в Уфе без выездов и командировок

ОДК-УМПО – предприятие оборонно-промышленного комплекса.

Сотрудники организаций, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа, трудятся на своих рабочих местах. Выполняя свою непосредственную задачу — выпуск авиационных двигателей, они обеспечивают стабильность экономики и безопасность страны.

Кто может здесь обучаться?

Главное преимущество: в Производственно-учебном центре Ростеха, работающем на базе ОДК-УМПО, вы можете бесплатно выучиться на оператора станков с ПУ, станочника, токаря, фрезеровщика, шлифовщика, независимо от вашего образования и предыдущего опыта.

Вот, что объединяет тех, кто уже прошел обучение и работает на заводе:

Возраст: от 18 лет. Именно столько лет самым молодым сотрудникам ОДК-УМПО, а тех, кому около или немного за 40 – более половины.

Желание работать. На производстве себя находят люди с самыми разными жизненными обстоятельствами. Квалифицированные рабочие и вчерашние офисные сотрудники – если вы ответственно относитесь к делу и серьезно настроены на заработок и стабильность, всё получится.

Не только из Уфы. Вы можете устроиться на работу в ОДК-УМПО, даже если живете в другом городе республики. Для учеников есть места в общежитии.

Для квалифицированных работников востребованных профессий — компенсация аренды за жилье 13 000 рублей. Сотрудники завода из Благовещенска, Иглино и Шакши добираются на работу и обратно на бесплатном вахтовом автобусе.

Как проходит обучение?

Есть два варианта обучения – получить за 10 месяцев одну профессию или за два года — сразу несколько.

Занятия проходят на территории ОДК-УМПО – в Производственно-учебном центре Ростеха. 70% времени — это практика, работа за станками. Кстати, в этот период вы будете получать стипендию от 6 до 30 тысяч рублей, в зависимости от программы обучения. Каждому ученику предприятие выдает спецодежду и обеспечивает горячим питанием.

Трудоустройство после обучения гарантировано — по Трудовому кодексу РФ, с записью в трудовой книжке. Отчисления в пенсионный фонд, фонд медицинского и социального страхования, отпуска и больничные — здесь все по закону.

Условия работы в ОДК-УМПО

Работать в ОДК-УМПО – это знать, что работа есть на годы вперед, а зарплата придет на карту точно в срок, а также:

Льготные обеды. Завод оплачивает дотацию на горячее питание.

Карьера.  Если работник хорошо справляется со своими обязанностями, его первым рассматривают на свободную более высокую позицию.

Поддержка семей с детьми. Бесплатные занятия в кружках и секциях для детей, льготные путевки на отдых в лагерях Башкирии и на Черном море. А если ваши дети уже окончили школу — возможность бесплатного обучения в Уфимском университете науки и технологий, Уфимском машиностроительном колледже и Уфимском авиационном техникуме.

Я хочу работать в ОДК-УМПО! Что для этого нужно сделать?

Получите новую профессию бесплатно или приступайте к работе сразу, если вы уже готовый специалист. В ОДК-УМПО примут всех, кто готов работать много, на совесть и получать за это достойные деньги!

Заполните и отправьте заявку на сайте umporabota.ru

Вы можете задать все вопросы специалистам по персоналу ОДК-УМПО:
8 (347) 239 56 95
8 (347) 238 65 72
8 (919) 600 28 14

Новая профессия в ОДК-УМПО бесплатно?
Постоянная работа в Уфе без выездов и командировок
Кто может здесь обучаться?
Как проходит обучение?
Условия работы в ОДК-УМПО
Я хочу работать в ОДК-УМПО! Что для этого нужно сделать?
