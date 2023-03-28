Как без опыта и образования найти хорошую работу в Уфе?

Кто может здесь обучаться?

Главное преимущество: в Производственно-учебном центре Ростеха, работающем на базе ОДК-УМПО, вы можете бесплатно выучиться на оператора станков с ПУ, станочника, токаря, фрезеровщика, шлифовщика, независимо от вашего образования и предыдущего опыта.

Вот, что объединяет тех, кто уже прошел обучение и работает на заводе:

Возраст: от 18 лет. Именно столько лет самым молодым сотрудникам ОДК-УМПО, а тех, кому около или немного за 40 – более половины.

Желание работать. На производстве себя находят люди с самыми разными жизненными обстоятельствами. Квалифицированные рабочие и вчерашние офисные сотрудники – если вы ответственно относитесь к делу и серьезно настроены на заработок и стабильность, всё получится.

Не только из Уфы. Вы можете устроиться на работу в ОДК-УМПО, даже если живете в другом городе республики. Для учеников есть места в общежитии.

Для квалифицированных работников востребованных профессий — компенсация аренды за жилье 13 000 рублей. Сотрудники завода из Благовещенска, Иглино и Шакши добираются на работу и обратно на бесплатном вахтовом автобусе.