Как поступить в Уфимский университет по программе «Крылья Ростеха»?

Стартовал прием документов на 2023-2024 учебный год по программе «Крылья Ростеха». В Уфе программу подготовки инженеров нового поколения совместно реализуют ОДК-УМПО и Уфимский университет науки и технологий.
В этом году поступить в УУНиТ по программе смогут 40 студентов. На выбор — две профессии: инженер-конструктор (специализация «Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок») и инженер-технолог (специализация «Проектирование технологических процессов производства авиационных, ракетных двигателей и энергетических установок»).
Рассказываем, кто и как может попасть в программу.
Цель «Крыльев Ростеха» – подготовка многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения. Наряду с теорией студенты уже с первого курса получают практические производственные навыки на предприятии.
Ребята зачисляются в штат ОДК-УМПО и под руководством опытных сотрудников работают над реальными проектами. Индивидуальная образовательная траектория построена так, что к концу обучения студенты «Крыльев» становятся перспективными специалистами — конструкторами, технологами — с профессиональным опытом.
Ребята учатся в Уфимском университете науки и технологий по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». В её рамках абитуриенты могут выбрать один из двух профилей:
Студенческие будни у ребят проходят в УУНиТ, один раз в неделю – на базе ОДК-УМПО. Весь процесс обучения, начиная с первого курса и до окончания, идет под руководством наставников ОДК-УМПО. Помимо основной специальности участники «Крыльев» получают практические навыки рабочих профессий токаря и контролера и ряд бонусов от предприятия.
Участвуя в проекте «Крылья Ростеха», студенты получают:
Студенты с первого курса погружаются в профессию конструктора или технолога и параллельно осваивают рабочие специальности: на первом курсе — токаря, на втором — контролера.
Уже на втором курсе они разрабатывают 3D-модели деталей, чертежи и технические справки.
Спецпроект «Крылья Ростеха» предоставляет возможность амбициозным молодым людям получить образование мирового уровня. Программа рассчитана на способных, с техническим складом ума выпускников школ, которые хотят:
– Сочетать теоретические знания с активной практикой на реальном производстве;
– Стать специалистом международного класса;
– Работать в передовой компании, создающей высокотехнологичную продукцию мирового уровня.
Образовательная программа «Крыльев Ростеха» отличается высокой интенсивностью обучения и предполагает, что после окончания вуза её выпускники станут высококвалифицированными специалистами с передовыми инженерными и цифровыми компетенциями. Будущие инженеры-конструкторы и инженеры-технологи будут разрабатывать двигатели нового поколения.
К зачислению в проект «Крылья Ростеха» приглашаются выпускники 11 классов. Условия поступления:
Также учитываются:
Направить заявку на участие в проекте можно по электронному адресу ok-uz@umpo.ru
Телефоны: 7 (347) 267-77-21, +7 950 940 1146
Фотографии предоставлены пресс-службой ОДК-УМПО