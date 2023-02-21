Новости Башкортостана и Уфы
21 Февраля 2023, 09:16

Как поступить в Уфимский университет по программе «Крылья Ростеха»?

Стартовал прием документов на 2023-2024  учебный год по программе «Крылья Ростеха». В Уфе программу подготовки инженеров нового поколения совместно реализуют ОДК-УМПО и Уфимский университет науки и технологий. 

В этом году поступить в УУНиТ по программе смогут 40 студентов. На выбор — две профессии: инженер-конструктор (специализация «Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок») и инженер-технолог (специализация «Проектирование технологических процессов производства авиационных, ракетных двигателей и энергетических установок»).

Рассказываем, кто и как может попасть в программу.

Партнерский материал
Фото:предоставлено пресс-службой ОДК-УМПО
Что такое «Крылья Ростеха»?
1
Как проходит обучение?
2
Почему это интересно студенту?
3
Как ребята погружаются в профессию?
4
Кто может участвовать?
5
Как поступить?
6
1
Что такое «Крылья Ростеха»?

Цель «Крыльев Ростеха» – подготовка многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения. Наряду с теорией студенты уже с первого курса получают практические производственные навыки на предприятии.

Ребята зачисляются в штат ОДК-УМПО и под руководством опытных сотрудников работают над реальными проектами. Индивидуальная образовательная траектория построена так, что к концу обучения студенты «Крыльев» становятся перспективными специалистами — конструкторами, технологами — с профессиональным опытом.

2
Как проходит обучение?

Ребята учатся в Уфимском университете науки и технологий по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей». В её рамках абитуриенты могут выбрать один из двух профилей: 

  • Конструкторский, специализация «Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок»;
  • Технологический, специализация «Проектирование технологических процессов производства авиационных, ракетных двигателей и энергетических установок».

Студенческие будни у ребят проходят в УУНиТ, один раз в неделю – на базе ОДК-УМПО. Весь процесс обучения, начиная с первого курса и до окончания, идет под руководством наставников ОДК-УМПО. Помимо основной специальности участники «Крыльев» получают практические навыки рабочих профессий токаря и контролера и ряд бонусов от предприятия.

3
Почему это интересно студенту?

Участвуя в проекте «Крылья Ростеха», студенты получают:

  • Повышенную академическую стипендию от ОДК-УМПО до 40 000 рублей при успеваемости на «хорошо» и «отлично»;
  • Денежную компенсацию на оплату интернета, общежития, транспортной карты;
  • Углубленное изучение английского языка и IT-технологий с практической ориентацией. Дополнительные выплаты за повышение уровня английского языка - от 4 500 рублей;
  • Гарантированное трудоустройство в ОДК-УМПО с исчислением трудового стажа с 1 курса обучения;
  • Заработную плату в течение всего времени обучения.
4
Как ребята погружаются в профессию?

Студенты с первого курса погружаются в профессию конструктора или технолога и параллельно осваивают рабочие специальности: на первом курсе — токаря, на втором — контролера.

Уже на втором курсе  они разрабатывают 3D-модели деталей, чертежи и технические справки.

5
Кто может участвовать?

Спецпроект «Крылья Ростеха» предоставляет возможность амбициозным молодым людям получить образование мирового уровня. Программа рассчитана на способных, с техническим складом ума выпускников школ, которые хотят:

 – Сочетать теоретические знания с активной практикой на реальном производстве;

– Стать специалистом международного класса;

– Работать в передовой компании, создающей высокотехнологичную продукцию мирового уровня.

Образовательная программа «Крыльев Ростеха» отличается высокой интенсивностью обучения и предполагает, что после окончания вуза её выпускники станут высококвалифицированными специалистами с передовыми инженерными и цифровыми компетенциями. Будущие инженеры-конструкторы и инженеры-технологи будут разрабатывать двигатели нового поколения.

6
Как поступить?

К зачислению в проект «Крылья Ростеха» приглашаются выпускники 11 классов. Условия поступления:

  • ЕГЭ - суммарный балл не ниже 220;
  • Английский язык не ниже А2 по системе CEFR;
  • Средний балл по аттестату не ниже 4.

 Также учитываются:

  • Победа в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 10 и 11 классы по предметам: физика, математика, иностранный язык;
  • Предметные олимпиады по физике и математике;
  • Победа во Всероссийских и/или Международных чемпионатах Junior Skills;
  • Победа/участие в профориентационном чемпионате «Построй карьеру в ОДК».

Направить заявку на участие в проекте можно по электронному адресу ok-uz@umpo.ru

Телефоны: 7 (347) 267-77-21, +7 950 940 1146

Реклама

Фотографии предоставлены пресс-службой ОДК-УМПО

