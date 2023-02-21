Как поступить в Уфимский университет по программе «Крылья Ростеха»?

Стартовал прием документов на 2023-2024 учебный год по программе «Крылья Ростеха». В Уфе программу подготовки инженеров нового поколения совместно реализуют ОДК-УМПО и Уфимский университет науки и технологий.

В этом году поступить в УУНиТ по программе смогут 40 студентов. На выбор — две профессии: инженер-конструктор (специализация «Проектирование авиационных двигателей и энергетических установок») и инженер-технолог (специализация «Проектирование технологических процессов производства авиационных, ракетных двигателей и энергетических установок»).

Рассказываем, кто и как может попасть в программу.