"Единая Россия" в Башкирии: реальная помощь участникам СВО и их семьям

Законодательная база и федеральный уровень

На федеральном уровне фракция «Единой России» в Госдуме в 2025 году обеспечила принятие 17 новых законов, направленных на поддержку защитников и их семей. Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркивает системность этой работы:

«В 2025 году обеспечила принятие 17 законов, которые эту поддержку усиливают... В том числе в рамках инициатив бойцам был предоставлен бесплатный проезд до места прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, право на бесплатное повторное среднее профессиональное образование».

Региональный проект: «СВОй бизнес» и закон о предпринимательстве

В Башкортостане поддержка участников СВО вышла за рамки социальных выплат и трансформировалась в экономическую адаптацию. В октябре 2025 года депутаты Государственного Собрания — Курултая РБ приняли закон о комплексной поддержке бизнес-инициатив участников СВО.

«Принят в окончательном чтении внесенный главой республики Радием Хабировым проект закона "О комплексной государственной поддержке предпринимательских инициатив участников специальной военной операции и членов их семей в Республике Башкортостан"... Это не набор разрозненных мер, а целая экосистема поддержки. Она призвана сориентировать человека, который, возможно, не имеет опыта ведения бизнеса, и всесторонне помочь ему на старте — в части финансов, решения организационных вопросов, получения информации», - комментировал премьер – министр правительства Андрей Назаров.

Этот закон стал правовой основой для федерального партийного проекта «СВОй бизнес». В ноябре 2025 года на площадке Штаба общественной поддержки в Уфе прошла образовательная программа, где более 100 демобилизованных военнослужащих прошли интенсивный пятидневный курс. Они получили персональные консультации от наставников-предпринимателей и представили свои бизнес-планы. Лучший проект получил грант в размере 100 тысяч рублей.

Проект «Земля добра»: трудоустройство на селе

В рамках партпроекта «Российское село» реализуется инициатива «Земля добра», направленная на трудоустройство ветеранов СВО в агропромышленном комплексе. Региональный координатор проекта Раиль Абдрахимов отмечает:

«Особое внимание уделяется поддержке участников СВО. В рамках проекта "Земля добра" организовано обучение и трудоустройство демобилизованных военнослужащих на предприятиях АПК.

Гуманитарная миссия и шефская помощь

Депутаты всех уровней лично участвуют в формировании гуманитарных конвоев. Глава республики и секретарь регионального отделения партии Радий Хабиров на конференции отделения в Уфе в конце 2025 года отметил неослабевающий темп этой работы:

«Хотел поблагодарить вас всех за ту работу, которую мы проводим в поддержку СВО. Ничего не меняется, как и я и говорил — это наш главный приоритет и мы эту работу должны выполнять. Все проявили очень высокую результативность, активность, работа не останавливается, 19 числа уходит большой конвой. Я так понимаю, депутаты Госсобрания поедут. В следующем году будем тоже самое выполнять, поэтому настраивайтесь на эту работу».

Помимо этого, в рамках проекта «Культура малой Родины» учреждения культуры республики обязуются проводить шефские концерты в госпиталях и реабилитационных центрах, а также организовывать культурный досуг для детей участников СВО. В проекте «Выбор сильных» ветераны боевых действий привлекаются в качестве наставников для работы с молодежью в военно-патриотических клубах.

Поддержка участников СВО в Башкортостане выстроена как комплексная экосистема: от федеральных гарантий и бесплатного образования до запуска собственного дела на селе и личного участия депутатов в доставке гуманитарной помощи на передовую.