Реальные дела: Как «Единая Россия» реализует свои проекты в Башкирии

Работа ведется по широкому спектру направлений: от капитального ремонта школ и благоустройства дворов до поддержки агропромышленного комплекса и участников специальной военной операции.

Социальная инфраструктура и образование

Одним из ключевых направлений остается проект «Новая школа». В 2022–2024 годах в республике был проведен капитальный ремонт 146 зданий школ. Башкирия занимает второе место среди регионов России по количеству объектов системы образования, которые отремонтируют в 2025-2027 годах по президентской программе.

Это 88 школ, 16 зданий детсадов и 7 колледжей. На эти цели республике выделят из федерального бюджета свыше 7 млрд рублей.

Параллельно реализуется федеральный проект «Городская среда». С 2019 года в Башкортостане привели в порядок 1 326 дворов. В рамках этого же направления партия активно участвует в программе формирования комфортной городской среды, где решения о благоустройстве принимаются на основе прямого голосования жителей.

Особое внимание уделяется культурной политике. В 2025 году 19 районов и городов республики стали участниками проекта «Культура малой Родины». На обновление материальной базы домов культуры, музеев, библиотек и детских школ искусств предусмотрено 85,4 млн рублей (72 млн — из федерального бюджета, 10 млн — из республиканского, 1,7 млн — из муниципальных).

Напомним, что Башкортостан принимает участие в проекте «Культура малой Родины» с 2017 года по трём направлениям – «Местный Дом культуры», «Театры – детям», «Театры малых городов». В рамках партпроекта в республике улучшена материально-техническая база 401 культурно-досугового учреждения, в том числе в 13 объектах проведен текущий ремонт. Благодаря проекту 28 домов культуры стали сельскими многофункциональными клубами. Для ряда учреждений приобретены комплекты звукового и светового оборудования, сценические костюмы и музыкальные инструменты для самодеятельных коллективов, также обновлена мебель и приобретены светодиодные экраны. Кроме того, приобретено 47 единиц автотранспорта, включая легковые автомобили, средние и большие автобусы, которые осуществляют выезды в отдаленные населенные пункты для оказания юридической помощи населению.

Особое внимание уделяется театральному искусству. Ежегодно 9 театров, включая 4 детских, получают финансирование на создание новых постановок. За весь период реализации проекта репертуар пополнился 110 новыми спектаклями. Общая аудитория превысила 4 миллиона человек, из которых 1,7 миллиона – зрители гастрольных и выездных показов.

«Прошлый год не стал исключением: было представлено 9 новых спектаклей, охватывающих как золотой фонд русской и башкирской классики, так и произведения современных авторов. На реализацию этих творческих проектов было направлено 10 миллионов рублей, из которых значительная часть – 8,6 миллиона рублей – предоставлена из федерального бюджета», – говорила координатор партийного проекта «Культура малой Родины» в Республике Башкортостан., депутат Государственной Думы Российской Федерации Эльвира Аиткулова

В 2026 году, по её словам, планируется направить около 16,6 миллиона по направлению «Театры малых городов», а на «Театры – детям» – почти 14 миллионов.

«В 2025 году Министерством культуры Республики Башкортостан проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий. На конкурс поступили заявки от 49 муниципальных образований. По итогам конкурса в список участников проекта на 2026 год вошли 100 учреждений культуры в 20 муниципальных районах. Общая сумма финансирования партийного проекта составит свыше 88,9 млн. рублей», - подытожила Эльвира Аиткулова.

Поддержка села и агропромышленного комплекса

Башкортостан стабильно входит в число лидеров по реализации партийного проекта «Российское село». За период с 2020 по 2024 год на комплексное развитие сельских территорий было направлено 9,4 млрд рублей, из которых 5,4 млрд составили федеральные средства.

Конкретные результаты этой работы:

539 семей улучшили жилищные условия;

построено 4 фельдшерско-акушерских пункта;

проложено 80,6 км дорог и 146,5 км газопроводов;

реализовано 240 проектов по благоустройству: строительство детских и спортивных площадок, парков, скверов и объектов уличного освещения.

Важным аспектом проекта стала поддержка участников СВО. В рамках инициативы «Земля добра» организовано обучение и трудоустройство демобилизованных военнослужащих на предприятиях АПК. Кроме того, республика заняла третье место в стране по количеству участников Всероссийского аграрного диктанта — 25 562 человека.

– Сейчас миграция населения в городские агломерации продолжается повсеместно. Но мне кажется, что будет более выгодно жить не в больших городах, а в райцентрах или в городских поселениях. И количество, и качество услуг там ничем не хуже, чем в городе. При этом у тебя всегда в сельской местности есть возможность построить свой дом со всеми надворными постройками. Как бы то ни было, на селе всё равно сегодня жить комфортнее, чем это было 10 лет назад или 30 лет назад.

На улучшение условий жизни и направлена программа «Комплексное развитие сельских территорий». Например, в этом году достраиваем школу в Бураево за миллиард рублей, это будет одна из лучших школ в регионе. Сдали в эксплуатацию школу в Акъяре с интернатом, уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс. В этом году будет достроена ледовая арена в Раевском. Хорошее спортивное сооружение должно получиться, которое несомненно будет притягивать любителей этого вида спорта со всей округи. В итоге почему бы селу Раевский не стать центром по подготовке будущих хоккеистов из сельских мальчишек и девчонок», - отмечал в интервью ИА «Башинформ» вице – премьер правительства, министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.

Предпринимательство и новые возможности

В республике работает более 146 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в которых занято свыше 600 тысяч человек. По количеству МСП Башкортостан занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе и 10-е место в России. Координацию этой работы ведет партпроект «Предпринимательство».

В 2025 году был запущен федеральный проект «СВОи новые возможности» (совместно с «Опорой России», Корпорацией МСП и Госфондом «Защитники Отечества»). На площадке Штаба общественной поддержки в Уфе прошла пятидневная образовательная программа, где более 100 человек прошли обучение и представили свои бизнес-проекты. Участник с лучшим бизнес-планом получил грант в размере 100 тысяч рублей. Также в регионе проводятся бизнес-марафон «Свой Женский Бизнес» и этнокультурный фестиваль «Ер ҡото».

Здравоохранение и безопасность

В рамках проекта «Здоровое будущее» партия контролирует модернизацию первичного звена здравоохранения, включая строительство и ремонт ФАПов в удаленных районах. Проект «Безопасные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорожной сети, установку новых светофорных объектов и ограждений вблизи школ.

Проект «Историческая память» реализуется через поддержку поисковых отрядов, уход за воинскими захоронениями и создание выставок, посвященных вкладу Башкортостана в общую Победу. Визитными карточками проекта стал «Диктант Победы» и сбор подписей о присвоении Уфе почетного звания «Город трудовой доблести».

Руководитель Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Историческая память» по РБ Александр Мельников напомнил, что по итогам прошлого года в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» в Башкортостане установлена 101 памятная доска Героям и благоустроено 94% мемориалов.

"Эта работа ведется в регионе непрерывно, поскольку является вкладом в сохранение исторической справедливости и воспитание патриотизма среди молодёжи. Партпроект помогает объединить усилия государства, общественников, волонтеров и всех жителей, направленные на восстановление памятников истории и культуры", - отметил Александр Мельников

В рамках проекта «Выбор сильных» ведется работа с молодежью, направленная на развитие военно-патриотических клубов и вовлечение студентов в волонтерскую деятельность.

Цифровизация и организационная работа

Проект «Цифровая Россия» в регионе фокусируется на ликвидации цифрового неравенства, обеспечении высокоскоростным интернетом сельских поселений и обучении старшего поколения компьютерной грамотности.

Отдельно стоит отметить проект «Мобилизация», который партия проводит среди своих членов и сторонников в преддверии выборов. Он включает анкетирование и приглашение активистов на избирательные участки, обеспечивая организационную мобилизацию партийного актива.

Партийные проекты «Единой России» в Башкортостане носят комплексный характер. Они охватывают все ключевые сферы жизни — от капитального ремонта конкретной сельской школы до системной поддержки малого бизнеса и продовольственной безопасности. Механизм реализации опирается на прямое взаимодействие с жителями через общественные обсуждения, что позволяет направлять ресурсы на решение наиболее острых и востребованных проблем на местах. Главным приоритетом остается работа на благо жителей республики, что подтверждается ежегодным ростом числа участников проектов и объемом привлеченного финансирования.