Утро в УПАП № 1 — филиале «Башавтотранса» — начинается не с кофе, а с путевого листа, алкотестера и прогрева двигателя. Пока город ещё спит, здесь уже кипит работа: именно отсюда, из гаража, транспорт, как кровеносные сосуды, разгоняет жизнь по всему городу. Без них Уфа бы просто остановилась. Как устроен этот механизм изнутри — узнавала корреспондент «Башинформа».
Всё начинается с медика и диспетчера
Первая автоколонна — это сто автобусов большого класса и сто сорок водителей. Всего же УПАП-1 ежедневно выпускает на линию в среднем триста автобусов — это только первая колонна, плюс ещё пять, включая отдельную Иглинскую. Все выходят строго по расписанию и контрактам.
Водитель приходит в диспетчерскую, берёт путевой лист и идёт к медику. Без осмотра — ни шагу на линию. Медсестра Лидия Ахметова осматривает каждого визуально, измеряет давление, берёт тест на алкотестере, температуру, спрашивает о жалобах.
«В основном здесь все дисциплинированные. При мне не было, чтобы кого-то не допустили», — говорит она. Если у человека температура, то ему выдается направление в поликлинику по месту жительства для оформления больничного.
Путевой лист водитель тоже получает не сам по себе — за этим стоит диспетчер. Фаниля Ахметова работает здесь 18 лет: сначала 13 лет была кондуктором, потом получила повышение и стала диспетчером.
«Задач у диспетчера много: инструктажи с водителями провожу, графиками занимаюсь, путёвки выдаю, журналы веду. В общем, работаем с водителями, в основном это чисто мужской коллектив, нужно индивидуальный подход находить», — рассказывает она.
Водители выходят на линию в пять утра, самый поздний рейс возвращается около часа ночи. Смена — восемь-девять часов. Графики у всех разные — обычно «три к одному» — это когда три рабочих дня подряд, а потом выходной, а бывает «пять через два» — это пять рабочих дней и два выходных. Такая гибкость позволяет учитывать нагрузку и поддерживать стабильный режим работы, поясняет собеседница агентства.
«Наши водители очень опытные, работу свою знают, график соблюдают», — тепло отзывается Фаниля Фатыховна о своих подопечных.
Дальше — автобус. Их техническое состояние поддерживают ремзона и слесаря, мойка — отдельный штат: водитель после смены ставит транспорт на мойку и идёт домой.
«Задача водителя — отработать на линии безопасно и комфортно для пассажиров. Всё остальное — дело определённых работников», — объясняет замдиректора УПАП-1 Ильнур Аскаров.
Сейчас средний возраст автобусов — от трёх до пяти лет, продолжает он знакомить нам с автопарком. Обновить их, по его словам, во многом удалось благодаря поддержке республики.
«Автобусы относительно свежие, техническое состояние поддерживается на должном уровне», — отмечает замдиректора.
На городских маршрутах все автобусы работают с валидаторами, на пригородных — с кондукторами: там стоимость билета не единая, и система валидаторов не учитывает вход-выход. Безбилетников, по словам замдиректора, немного: «Количество зайцев не такое критичное, чтобы это влияло в целом на работу», — признается он.
Мы выходим из диспетчерской. К этому времени автобусов в гараже почти не осталось — машины давно на маршрутах. Несколько стоят у ремзоны, где работает слесарная бригада. Рядом — мойка, там ждут тех, кто вернулся со смены.
Самое время познакомиться с теми, кто выводит эти автобусы на улицы. Водитель Захар Винокурцев работает в «Башавтотрансе» с 2021 года на маршруте № 226 (Уфимский тракт — ТРЦ «Мега») — одном из самых востребованных и тяжёлых. Его стаж — почти тридцать лет.
«Быть водителем — это призвание, интерес и даже азарт. А работа на автобусе требует ещё большей ответственности, — говорит он. — Движение в городе заметно усложнилось: машин прибавилось, выросла плотность трафика и число аварий».
Но дорога — это только половина работы. Вторая половина — салон, где каждый день встречаются сотни разных людей.
«Особенно сложно бывает пенсионерам и людям старшего возраста — их у нас немало среди постоянных пассажиров, — признается водитель автобуса, призывая пассажиров быть аккуратнее и внимательнее друг к другу. — Наша работа — сделать поездку приятной для всех».
Если Захар представляет более молодое поколение водителей, то в филиале есть и те, кто помнит предприятие совсем другим. Начальник первой автоколонны Ильшат Давлетбаев работает в «Башавтотрансе» с 1994 года — начинал мотористом в грузовом парке. На его глазах предприятие прошло через разные времена — были и трудности, и новый подъём.
«Отрадно видеть, как предприятие, которому посвятил столько лет, переживает подъём — обновляется и растет автопарк. Порой нахлынет ностальгия по старым временам. Но дело превыше всего: кто-то должен работать. Под лежачий камень вода не течёт», — говорит он.
В первой колонне — сто автобусов и сто сорок водителей. Костяк — опытные работники, есть те, кто трудится по пятнадцать лет, есть и молодёжь, которая отучилась здесь же на права и осталась.
Начальник отдела безопасности дорожного движения Радик Юнусов работает здесь год, а в системе «Башавтотранса» — с 2019-го. В гараже более шестисот водителей, средний возраст — 40-43 года, средний стаж — более 20 лет.
«Дисциплина зависит от человека. Чем больше работаешь, тем более воспитанные и дисциплинированные водители», — отмечает он.
Каждую неделю строгий начальник проводит комиссию по безопасности дорожного движения: рассматривает вместе с водителями нарушения, ДТП, случаи падения пассажиров. Здесь же принимают новичков, назначают им стажировку и аттестуют перед допуском к самостоятельной работе.
Всё это — взгляд изнутри. Но главные потребители услуг «Башавтотранса» — пассажиры. Что они говорят и думают о работе городского транспорта в Уфе, мы спросили у жительницы Сипайлово Ляйсан.
«В последние годы нет проблемы уехать из микрорайона в любую часть города — автобусы есть даже вечером. Водители стали спокойнее принимать оплату картами, — рассказывает жительница Сипайлово Ляйсан. — Но в часы пик в маршрутки из центра практически не сесть: либо переполнены и не останавливаются, либо едешь стоя на одной ноге. Хотелось бы, чтобы перевозчики учитывали пассажиропоток и в активные часы выводили большие автобусы или сокращали интервал».
Уфимец Иван в целом позитивно оценивает перемены в транспортной системе города: «Поездки по городу стали гораздо легче, комфортнее: пробки на проспекте Октября ощутимо спали, а загруженный ранее отрезок между ТЦ „Мир“ и Аграрным университетом, а также на округе Галле теперь проезжаешь намного быстрее».
По его словам, выделенные полосы и обновление подвижного состава дали результат, однако остаётся и «ложка дёгтя».
«Автобусов всё ещё не хватает — утром и вечером они идут переполненными, и в часы пик приходится подолгу ждать на остановке», — признается собеседник «Башинформа».
Пассажирка Татьяна отмечает, что в целом по городу красивых просторных автобусов стало заметно больше.
«Автобус № 75, наверное, самый лучший из маршрутов „Башавтотранса“: новый просторный салон, удобный терминал оплаты, короткий интервал движения, вечернее отправление с Телецентра примерно в 23 часа. Вообще, если есть возможность — всегда стараюсь пользоваться транспортом „Башавтотранса“. Однако портят картину маршруты, которые так и остались в ведении частных перевозчиков (например, № 252, № 266, № 249) и вот тут уже есть с чем сравнивать: автобусы маленькие, неудобные, переполненные», — поделилась она своим мнением.
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