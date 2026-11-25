Утро в УПАП № 1 — филиале «Башавтотранса» — начинается не с кофе, а с путевого листа, алкотестера и прогрева двигателя. Пока город ещё спит, здесь уже кипит работа: именно отсюда, из гаража, транспорт, как кровеносные сосуды, разгоняет жизнь по всему городу. Без них Уфа бы просто остановилась. Как устроен этот механизм изнутри — узнавала корреспондент «Башинформа».

Всё начинается с медика и диспетчера

Первая автоколонна — это сто автобусов большого класса и сто сорок водителей. Всего же УПАП-1 ежедневно выпускает на линию в среднем триста автобусов — это только первая колонна, плюс ещё пять, включая отдельную Иглинскую. Все выходят строго по расписанию и контрактам.

Водитель приходит в диспетчерскую, берёт путевой лист и идёт к медику. Без осмотра — ни шагу на линию. Медсестра Лидия Ахметова осматривает каждого визуально, измеряет давление, берёт тест на алкотестере, температуру, спрашивает о жалобах.