Главный эффект — это полезность людям: Радий Хабиров о сути Прямых линий

«Главный эффект от прямой линии — это полезность. И полезность именно людям, с которыми я постоянно встречаюсь, разговариваю, даю обещания. А потом мы их постоянно контролируем, чтобы они были четко выполнены. Принцип Прямой линии, которая пройдет 11 ноября, — как можно больше проблем, больших и маленьких, решить, как можно больше помочь людям», — подчеркнул Радий Хабиров.

От обещаний к результату

О том, что этот принцип — не просто слова, говорит многолетняя практика. О специфике работы Главы изнутри я знаю не понаслышке, так как уже восемь лет работаю в журналистском пуле Радия Хабирова. За эти годы вижу и понимаю: это действительно работает.

Одна из рабочих поездок в Зауралье. Главе на встрече пожаловались на нехватку школьных автобусов. Через короткое время закупили еще два автобуса, и проблема для родителей решилась. Или вспомните село Старый Варяш Янаульского района — там в местной школе, где учился Герой России Игорь Насибуллин, годами не могли закончить ремонт. После того как вопрос прозвучал, работы завершили. Именно такая последовательность — от живого общения к конкретному результату — формирует доверие. Люди видят эффект от прямых линий. Они видят, что Глава держит свои обещания. Помню, к нему после мероприятия подошла бабушка, обняла и со слезами благодарила за то, что помог с газификацией дома. Это не постановка, это живая реакция. Вот из таких моментов и складывается доверие.

Живые примеры: общение в рабочих поездках

Радий Хабиров постоянно общается с жителями в неформальной обстановке во время поездок по районам. Журналисты пула часто становятся свидетелями того, как форматы живого общения длятся часами — под проливным дождем или знойным солнцем. В любой поездке Радий Хабиров находит время поговорить с местными жителями. Он никогда не отказывает детям — и даже взрослым — в просьбе сделать селфи, понимая, какими довольными убегают мальчишки и девчонки.

«У них должно быть счастливое детство, вы же сами видите, какие радостные они убегают. Я всегда им говорю, чтобы хорошо учились и слушались родителей, тогда все будет у них в жизни хорошо», — отмечает Глава республики.

Рабочая поездка в Агидель летом этого года началась не с совещания в администрации, а с посещения садоводческих рядов. Радий Хабиров лично подошел к прилавкам, где садоводы продавали излишки урожая, и купил овощи. «Дайте мне килограмм огурчиков», — обратился он к продавцам, попутно выясняя, как им работается на новых бесплатных торговых площадках. Позже на площадке МФЦ «Семейный» он долго общался с участницами клуба активного долголетия, которые благодарили его за возможность бесплатно посещать туристические места республики в рамках программы «Башкирское долголетие».

В графике любой рабочей поездки в города и районы — обязательная встреча с родителями, женами и детьми погибших участников спецоперации. Радий Хабиров всегда находит для них слова утешения, выслушивает проблему каждого и даже по простому обращению дает поручение, которое берет на контроль.

Конкретные примеры: что изменилось после прошлых Прямых линий

Начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская привела конкретные примеры — построили детскую и спортивную площадки в микрорайоне «Звездный» в Иглино, мост в деревне Шушпа Белорецкого района, открыли общественный культурный центр в микрорайоне Московка Октябрьского района, обновили Дворец творчества «Орион» в Уфе, наладили водоснабжение в селе Рощинский.

В 2025 году на Прямую линию Главы Башкортостана поступило более 9,5 тысячи вопросов. В топ-3 тем попали дороги, ЖКХ и благоустройство. В работу взяли 6358 обращений, 78 процентов из них отработали. Высокая доля решений пришлась на вопросы по здравоохранению – отработали 94 процента. Часть обращений ещё в работе, но все они находятся под контролем.

В 2026 году больше всего вопросов поступило по дорогам (17,2%), ЖКХ (12%) и социальному обслуживанию (9,5%). Далее идут темы здравоохранения (8,8%), транспорта (7,6%), благоустройства (6,4%), образования (5,7%) и СВО (5%).

По поручению Главы республики в этом году запустили новый формат выездных студий, которые уже побывали во многих муниципалитетах. Часть острых вопросов, поступивших в этом году, уже решили в процессе подготовки.

За последние годы обращения жителей, прозвучавшие в эфире или на личных встречах, привели к запуску десятков крупных строек и социальных программ. Вот лишь несколько примеров того, как поручения Радия Хабирова превращаются в реальные объекты.

Мост дружбы с Татарстаном

В 2023 году житель Октябрьского Рамиль Шарифуллин обратился на Прямую линию с просьбой спасти аварийный мост через реку Ик, соединяющий две республики. Движение по мосту 1948 года постройки было полностью закрыто. В 2024 году началась реконструкция стоимостью 975 миллионов рублей, а в октябре 2025 года объект сдали на год раньше срока. Теперь жители двух регионов снова могут свободно ездить друг к другу на работу и учебу.

«Мы уже давно стали родными, этот мост соединяет наши семьи. Не ожидали, что построят так быстро. Спасибо вам», — делились жители на открытии.

«Мы ездим друг к другу за покупками, на учебу, на работу. Не ожидали, что мост построят так быстро. Спасибо вам», — рассказал журналисту «Башинформа» один из местных жителей.

Чистая вода для трех тысяч человек

В декабре 2022 года село Райманово Туймазинского района попало в федеральную программу, но подрядчик сорвал сроки строительства водопровода. Сельчане рассказали об этом Главе Башкортостана во время Прямой линии. По его поручению власти подписали контракт с новым исполнителем. В рамках нацпроекта «Экология» построили насосную станцию и протянули 57 километров сетей. Теперь более трех тысяч жителей получили качественную питьевую воду.

Новый ФАП в Рапатово

Жители села Рапатово Чекмагушевского района попросили построить новый фельдшерско-акушерский пункт. Руководитель региона поручил минздраву включить объект в план. В октябре прошлого года новый ФАП, построенный по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», принял первых пациентов. В здании установили современное оборудование, а для пожилых и маломобильных людей предусмотрели пандус.

Масштабное возрождение сельской медицины

Этот пример показывает переход от частных просьб к системным решениям. Во время Прямых линий жители регулярно жаловались на аварийные медпункты. В республике решению этого вопроса Глава региона придал особое значение.

В Башкортостане работают более двух тысяч ФАПов и каждый третий из них обновлён.

«Впереди много работы, — говорил Радий Хабиров. — Вспомните, какие были ФАПы. Даже не прошлого, а позапрошлого века — с дровяным отоплением, холодной водой. Может, с точки зрения эстетики это и хорошо, люди сейчас тянутся к старине, но с точки зрения медицины, такое недопустимо. Я помню наши первые разговоры об этом с главами муниципалитетов, которые считали, что этот вопрос не в их зоне ответственности. Нет, это наша общая зона ответственности. И, конечно, надо беречь фельдшеров. Есть среди них люди в возрасте».

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин отметил, что сейчас ФАП — это не только инфраструктура и оснащение. С 2023 года в регионе внедряется проект «Цифровой ФАП», который улучшает доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения, даёт возможность прохождения профилактических медосмотров и получение широкого перечня электронных медицинских услуг.

И еще один пример. В 2024 году в Стерлитамаке огнем была уничтожена одна из четырех лыжных трасс. Тренеры, воспитанники и их родители вышли на прямую линию к Главе республики с просьбой о помощи. Работы начались незамедлительно: укрепили конструкции, заново обшили трамплин и уложили свежие доски. В прошлом году обновленная трасса вновь приняла спортсменов.

Контроль исполнения

Механизм обратной связи держится на жестком контроле. По итогам прошлогодней Прямой линии Радий Хабиров ответил на 65 вопросов в эфире, но в работу было взято почти 9 тысяч обращений.

«На самом деле это не просто — сидеть и долго отвечать на вопросы. Они разного характера... Но для меня это возможность понять, что происходит, получить обратную реакцию», — отмечает Глава Башкортостана.

Завтрашняя Прямая линия станет очередным тестом на эту систему. Как подчеркнул Радий Хабиров, формат остается прежним: максимальный охват и фокус на решении конкретных жизненных ситуаций жителей республики.