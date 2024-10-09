Новая жизнь в мегаполисе. Что предлагает столичный застройщик жителям регионов?

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос, желая выяснить, насколько люди готовы покинуть свой регион. Больше половины респондентов сообщили о готовности сменить место проживания ради карьерного роста или лучшей жизни. Почти половина опрошенных сообщила о готовности перебраться в крупные города страны.
Студенты, приехавшие на обучение из регионов, быстрее адаптируются к жизни в новом городе. Они смелы, самоуверенны и целеустремленны, хотя всегда помнят о «запасном аэродроме» — родном городе, куда можно вернуться уже дипломированным специалистом столичного вуза и получить приличную должность.
В значительной степени к удачному переезду расположены молодые люди в возрасте до 35 лет. Психологи считают, когда молодой человек становится взрослее и финансово независимым от родителей, он начинает настойчивее стремиться к самостоятельности.
Однако независимо от возраста к переезду всегда требуется готовиться тщательно. Накопить необходимую сумму денег для проживания в новом городе, на время поиска работы с нужным уровнем дохода. Деньги потребуются на аренду жилья и питание. После чего можно начинать искать место построения своей успешной жизни, — квартиру.
Для большинства россиян, на протяжения многих лет, главным местом притяжения остается Москва. Здесь выше зарплаты, больше возможностей для самореализации и отдыха, образования и занятия научной деятельностью, да и просто жизнь комфортнее. Единственный минус – высокая стоимость недвижимости, если покупать жилье внутри Садового кольца.
Впрочем, с недавнего времени приезжих манит Новая Москва. За минувшие десять лет число проживающих на новых территориях, присоединенных к столице – на юго-западе с внешней стороны МКАД, увеличилось более чем в три раза и уже подбирается к отметке 750 тыс. человек. На площади 148 тыс. гектар развернулось масштабное строительство новых жилых районов и всей необходимой инфраструктуры для комфортного проживания. А сочетание цены и качества жилья соблазнило уже многих людей.
Первое, на что обращают внимание покупатели, – цена квартиры. Специалисты рынка недвижимости уверены: оценивать стоимость недвижимости нужно целиком – не просто квадратные метры, но и окружение. Жизнь в микрорайоне с уплотнительной застройкой или комфортабельном районе с развитой инфраструктурой – совершенно разные вещи.
Более того, всегда важно заглядывать в будущее. Например, если сейчас у вас нет детей, это не означает, что так будет всегда. Поэтому необходимо прикидывать, как близко от дома будет школа или детский сад, насколько безопасен двор, есть ли места для отдыха или занятий спортом. Именно поэтому стоимость жилья сильно зависит от окружения.
Если говорить о районах Новой Москвы, здесь можно выделить «Прокшино», «Скандинавия», «Деснаречье», «Дзен-кварталы». Они все разные, но каждый уникален по-своему. Объединяет их изначально заложенная в концепцию развитая инфраструктура, безопасные дворы, подземные паркинги. Везде создаются условия для общения с соседями и активного времяпрепровождения людей разных возрастов и увлечений. Поэтому для жителя Новой Москвы комфортная среда для жизни – это не только квадратные метры его квартиры, а еще благоустроенная придомовая территория, наличие общественных пространств, мест для прогулок, отдыха, и занятий спортом.
Немаловажным шагом при выборе квартиры будет выбор надежного и добросовестного застройщика. У ГК «А101» показатель соблюдения декларируемого срока ввода жилья равен 5 из 5. При этом компания находится в десятке лидеров «Топ застройщиков РФ» (на 01.09.2024).
Девелопер предлагает различные варианты покупки жилья в Новой Москве, в том числе по программе Trade-in. Став участником, можно зафиксировать цену квартиры на несколько месяцев. Сегодня, когда стоимость недвижимости постоянно растет, такая опция сэкономит нервы и кровно заработанные. Кроме того, можно забронировать квартиру, которую вы выбрали для покупки, пока вы продаете старую.
