Новая жизнь в мегаполисе. Что предлагает столичный застройщик жителям регионов?

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос, желая выяснить, насколько люди готовы покинуть свой регион. Больше половины респондентов сообщили о готовности сменить место проживания ради карьерного роста или лучшей жизни. Почти половина опрошенных сообщила о готовности перебраться в крупные города страны.

Студенты, приехавшие на обучение из регионов, быстрее адаптируются к жизни в новом городе. Они смелы, самоуверенны и целеустремленны, хотя всегда помнят о «запасном аэродроме» — родном городе, куда можно вернуться уже дипломированным специалистом столичного вуза и получить приличную должность.

В значительной степени к удачному переезду расположены молодые люди в возрасте до 35 лет. Психологи считают, когда молодой человек становится взрослее и финансово независимым от родителей, он начинает настойчивее стремиться к самостоятельности.

Однако независимо от возраста к переезду всегда требуется готовиться тщательно. Накопить необходимую сумму денег для проживания в новом городе, на время поиска работы с нужным уровнем дохода. Деньги потребуются на аренду жилья и питание. После чего можно начинать искать место построения своей успешной жизни, — квартиру.