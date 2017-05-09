Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.53

EUR 64.23

9 мая Вторник

Уфа   °

В День Победы в Башкирии будет тепло и дождливо

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сегодня, 9 мая, в Башкирии ожидается теплая погода. Днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем прогреется 16-21°, сообщает Башгидромет.

Завтра, 10 мая, жителей республики ожидает дождливая погода. Днем в отдельных районах грозы. Ветер неустойчивый слабый, днем порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем 18-23°.

Теги: погода,дожди
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть