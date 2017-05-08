Роспотребнадзор предупреждает о вирусе энцефалита в сыром козьем молоке

УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Роспотребнадзор рекомендует не пить сырое молоко коз в районах, эндемичных по клещевому энцефалиту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве. В случае, если клещ инфицирован, вирус может попасть в сырое молоко», — проинформировали в Роспотребнадзоре, добавив, что перед употреблением сырое молоко необходимо кипятить.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Республике Башкортостан более 200 человек обратились к медикам с жалобами на укусы клещей с начала сезона. Специалисты отмечают, что активизации этих насекомых способствуют благоприятные климатические условия.

В Уфе экстренную иммунопрофилактику против клещевого вирусного энцефалита можно получить по шести адресам. Это городская клиническая больница №21 (ул. Лесной проезд, 3, корп. 3), тел. (347) 232-54-91; городская клиническая больница №5 (ул. Цюрупы, 84), 250-68-00; городская клиническая больница №10 (ул. Горького, 47), 243-25-38; детская поликлиника №4 (ул. Орджоникидзе, 15), 263-15-97; детская поликлиника №5 (ул. Маршала Жукова, 18), 241-27-97 и детская поликлиника №6 (ул. Аксакова, 62), 250-59-46. На телефоны можно звонить круглосуточно.