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В Уфе на железнодорожном вокзале состоится патриотическая акция «Утро Победы»

ОБЩЕСТВО

В Уфе на железнодорожном вокзале состоится патриотическая акция «Утро Победы» Фото: автор

В Уфе на железнодорожном вокзале состоится патриотическая акция «Утро Победы» Фото: автор

УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 9 мая на железнодорожном вокзале состоится патриотическая акция «Утро Победы». В ней примут участие активисты молодежных движений Куйбышевской железной дороги и Башкортостана.

«Будет установлен прямой видеомост с вокзалами Самары и Пензы, где так же соберутся представители молодежных движений. В рамках акции запланированы концерт и выступление самодеятельных коллективов», — сообщил пресс-секретарь Куйбышевской железной дороги в Башкирском регионе Андрей Савельев.

Начало мероприятия в 10 часов.

Теги: День Победы,праздники
 
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