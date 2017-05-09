В Уфе на железнодорожном вокзале состоится патриотическая акция «Утро Победы» Фото: автор
В Уфе на железнодорожном вокзале состоится патриотическая акция «Утро Победы»
В Уфе на железнодорожном вокзале состоится патриотическая акция «Утро Победы» Фото: автор
УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Уфе 9 мая на железнодорожном вокзале состоится патриотическая акция «Утро Победы». В ней примут участие активисты молодежных движений Куйбышевской железной дороги и Башкортостана.
«Будет установлен прямой видеомост с вокзалами Самары и Пензы, где так же соберутся представители молодежных движений. В рамках акции запланированы концерт и выступление самодеятельных коллективов», — сообщил пресс-секретарь Куйбышевской железной дороги в Башкирском регионе Андрей Савельев.
Начало мероприятия в 10 часов.