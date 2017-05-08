В Башкирии «бесправный» водитель мопеда допустил ДТП и сломал ключицу Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии «бесправный» водитель мопеда допустил ДТП и сломал ключицу Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Иглинском районе Башкортостана, в селе Балтика, произошло ДТП с участием двухколесного транспортного средства. Предварительно, 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, ехал на мопеде «Альфа». Парень не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. В результате аварии водитель — учащийся второго курса местного профессионального техникума — с переломом ключицы был госпитализирован.

Как сообщало агентство «Башинформ», в последние годы на улицах и дорогах республики наблюдается рост количества мотоциклов и скутеров. Зачастую за рулем оказываются подростки. Республиканская Госавтоинспекция начала профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности с этой категорией транспорта. В ведомстве призывают участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и ПДД.