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8 мая Понедельник

Уфа   °

Реки в Уфе вернулись в берега

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Вода в реках Уфы продолжает убывать. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние сутки уровни Белой и Демы достигли отметки выхода на пойму, реки вернулись в берега.

Уровень Белой в районе Монумента Дружбы опустился на 25 сантиметров — до 655 сантиметров. Река Уфа в районе Шакши ушла вниз на 16 сантиметров — до 568 см. Река Дема у деревни Бочкарево дошла до отметки 514 сантиметров (-13 см). Все уровни измеряются относительно нуля гидропоста.

Динамику уровней рек за последний месяц и актуальные новости на тему большой воды смотрите в разделе «Половодье».

Как республика готовилась к половодью, как измеряются уровни рек и комментарии экспертов читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».

Теги: половодье,паводок
 
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