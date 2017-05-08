Реки в Уфе вернулись в берега

УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Вода в реках Уфы продолжает убывать. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние сутки уровни Белой и Демы достигли отметки выхода на пойму, реки вернулись в берега.

Уровень Белой в районе Монумента Дружбы опустился на 25 сантиметров — до 655 сантиметров. Река Уфа в районе Шакши ушла вниз на 16 сантиметров — до 568 см. Река Дема у деревни Бочкарево дошла до отметки 514 сантиметров (-13 см). Все уровни измеряются относительно нуля гидропоста.

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