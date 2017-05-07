В Уфе издана детская книга Халисы Райхан «Бал яратам»

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УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе, в книжном издательстве «Китап» увидела свет книга «Бал яратам» («Люблю мёд») Халисы Райхан. Сборник стихов адресован маленьким детям, их родителям, бабушкам и дедушкам. Книга погружает читателя в яркий, красочный мир детства, учит отличать добро от зла, быть внимательным к природе и окружающим людям.

Предваряет сборник вступительное слово народного поэта Татарстана, нашего земляка Роберта Миннуллина. Издание щедро украшено яркими иллюстрациями художницы Г. Камаловой. Тираж книги — 2 тыс. экземпляров. Ее можно приобрести в фирменных магазинах издательства.

Презентация книги прошла на Вечере поэзии в Центральной библиотеке г. Туймазы, Тюменякском татарском историко-культурном центре. Автор рассказала о своем творчестве, ответила на вопросы, прозвучали стихи и песни. К мероприятиям была подготовлена выставка, посвященная жизни и творчеству писательницы.

«В Шаранском районе в Чалмалинсой средней школе состоялся конкурс чтецов по книге «Бал яратам» среди семи школ района. Победители и участники получили в подарок книгу и почетные грамоты РОНО», — рассказала автор.

Халиса Райхан — тележурналист и поэтесса, член Союза журналистов России и Башкортостана, заслуженный работник печати и массовой информации РБ Халиса Мухамадиева. В 2005 году была издана ее книга «Ҡышҡы яңғыр» («Зимний дождь»), включающая рассказы, сказки и стихи. На стихи автора написаны многие песни. Много лет Халиса Мухамадиева была автором и ведущей популярной телепрограммы на татарском языке «Райхан».