В Башкирии объявлен конкурс на лучшую модель патриотического воспитания

УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Госсобрание Башкирии совместно с региональным отделением «Единой России» запустили ежегодный конкурс на лучшую модель духовно-нравственного развития и гражданско-патриотического воспитания «За честь республики!».

Конкурс проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» в рамках регионального проекта «Память и гордость в сердцах поколений» регионального отделения «Единой России».

«Мы преследуем две основные цели. Первая – консолидировать усилия и возможности органов законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, педагогов и родительского сообщества в воспитании детей и молодежи. Вторая – выявить, поддержать, воплотить в жизнь лучшие формы, методы, идеи и практики духовно-нравственного развития и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения», — прокомментировал организацию конкурса спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

Организаторам очень не хотелось бы получить от участников проекты, пресыщенные пафосом или формализмом. Не следует понимать патриотическое воспитание таким образом.

«Это тупиковая ветвь, никому не нужная работа, дедовские методы. Мы ждем от участников свежих идей, эффективных и легко реализуемых на практике. Нам нужны такие формы воспитания молодого поколения, которые были бы интересны в первую очередь самой молодежи. С учетом непростой международной обстановки, опасностей, которые таит в себе Интернет, хотелось бы увидеть в том числе проекты, нацеленные на профилактику информационных угроз для молодежи и противодействие им», — пояснил Константин Толкачев.

К участию в конкурсе приглашаются органы управления образованием городов и районов республики, школы, дошкольные и общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования. Каждая заявка должна содержать как методическую часть, так и творческую.

Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 25 мая. Награждение и гала-концерт с участием победителей состоятся в октябре и будут приурочены ко Дню Республики. Победители конкурса будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками Государственного Собрания, Министерства образования республики и регионального отделения «Единой России».

Конкурсные работы принимаются по электронной почте: es.korb@mail.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 937 479 06 29.