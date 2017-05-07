В Стерлитамаке «Автолетопись Победы» поможет вспомнить подвиги героев ВОВ

УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Фонд поддержки и развития образования города Стерлитамака запустил образовательно-патриотическую акцию, приуроченную к празднованию Дня Победы под названием «Автолетопись Победы».

Специально к празднику были подготовлены наклейки на автомобили, содержащие факты о 300 героических страницах нашей славной Победы и о той цене, которая была за нее заплачена.

Наклейки совершенно бесплатно раздаются всем автолюбителям. Теперь, прогуливаясь по улицам Стерлитамака, горожане смогут читать надписи на авто и изучать подвиги наших дедов и прадедов.

Акция по раздаче наклеек продлится до 8 мая.

Акция организована Фондом поддержки и развития образования города Стерлитамака и группой компаний, сообщили организаторы.