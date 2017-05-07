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7 мая Воскресенье

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В День Победы в Уфе пройдет конно-спортивный праздник

ОБЩЕСТВО

В День Победы в Уфе пройдет конно-спортивный праздник Фото: ипподром «Акбузат»

В День Победы в Уфе пройдет конно-спортивный праздник Фото: ипподром «Акбузат»

УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

9 мая на уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоится большой конно-спортивный праздник в честь Дня Победы. Уфимцы и гости города увидят скачки и бега с участием лучших наездников, самых резвых лошадей из Башкортостана и соседних регионов.

В этот праздничный день будут разыграны призы в честь Дня Победы, другие традиционные и престижные призы.

Начало праздника в 13 часов. Вход свободный. Для детей будет организовано бесплатное катание на лошадях.

Теги: день Победы,бега,скачки
 
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