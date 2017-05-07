Вода в реках Уфы убывает

УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Вода в реках Уфы идет на спад. По данным Башгидромета, за последние сутки Белая стала ниже на 15 сантиметров (680 см). Река Уфа возле Шакши опустилась на 12 сантиметров — до 584 см. Река Дема возле деревни Бочкарево достигла уровня 527 сантиметров (-12 см). Все уровни зафиксированы относительно нуля гидропоста.

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