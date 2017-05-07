ФК «Уфа» попробует взять реванш у «Рубина»

УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В воскресенье, 7 мая, ФК «Уфа» сыграет матч 27 тура чемпионата российской футбольной Премьер-лиги. В Казани подопечные Сергея Семака сразятся с «Рубином».

В первом круге ещё при Викторе Гончаренко уфимский клуб уступил казанцам на своём поле в результативном поединке — 2:3. В истории встреч в Премьер-лиге уфимцы ещё ни разу не побеждали «Рубин» (три ничьих — 1:1 и два поражения — 1:3 и 2:3).

Ныне «Уфа» на седьмом месте с 36 очками. Команда из Татарстана — на десятом с 32-мя.

Встреча на казанском стадионе начнётся в 16.30 мск.