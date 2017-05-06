Рустэм Хамитов посетил Канчуринско-Мусинский комплекс подземного хранения газа

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

6 мая Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Куюргазинский район ознакомился с ходом реконструкции Канчуринско-Мусинского комплекса подземного хранения газа, входящего в состав ООО «Газпром ПХГ». Это стратегически важный для бесперебойного газоснабжения республики объект. Его мощности обеспечивают выравнивание сезонной неравномерности газопотребления и поддерживают оптимальный режим работы региональной газотранспортной системы в период зимних пиковых нагрузок.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» реализует инвестиционный проект ПАО «Газпром» по расширению и реконструкции комплекса, синхронизируя его с потребностями региона в природном газе с учётом ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей, инвестиционных объектов, перспективами переработки газа и темпами роста газозаправочной сети для транспорта.

Технологическую основу комплекса составляют компрессорная станция с 10 газоперекачивающими агрегатами, двумя установками подготовки газа и вспомогательными сооружениями, шесть сборных пунктов газа, объединяющих 167 эксплуатационных скважин.

Глава республики осмотрел дожимную компрессорную станцию, цех подготовки газа, пункт управления диспетчерской службы, а также один из сборных пунктов газа.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов отметил, что инвестиции «Газпрома», превысившие 16 млрд рублей, позволили существенно увеличить производственные мощности комплекса. Так, объём суточного отбора голубого топлива теперь составляет 49 млн куб. м, а общий объём активного газа в хранилище превысил 4,6 млрд куб. м.

Кроме того, за последние годы достигнут высокий уровень автоматизации технологических процессов, который позволяет полноценно контролировать и оперативно управлять всеми параметрами закачки и отбора газа.