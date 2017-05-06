В Уфе парк Победы украсят более 100 тысяч цветов Фото: с сайта администрации Уфы В Уфе парк Победы украсят более 100 тысяч цветов Фото: с сайта администрации Уфы

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе основные мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут в парке Победы. Чтобы подготовить его к предстоящему празднику сотрудники городских предприятий ежедневно приводят в порядок территорию парка: моют памятники и аллеи, устанавливают скамейки, высаживают цветы. На сегодняшний день, по данным пресс-службы администрации Уфы, уже высажено порядка 50 тысяч саженцев. Всего сотрудниками Горзеленхоза будет высажено порядка 95 тысяч саженцев однолетних цветов и около 30 тысяч саженцев многолетних – это тюльпаны, нарциссы и мускари.

«Парк Победы – мемориальный комплекс, в связи с этим схема благоустройства и озеленения территории здесь достаточно консервативна — все выдерживается в строгом стиле, — пояснил начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых предприятия Максим Щербаков.

Так, узоры на клумбах сформированы в виде звезды, Георгиевской ленты. Как правило, в оформление таких композиций используются петунии, бархатцы, цинерарии, ирезине и сальвия.