В Уфе в преддверии Дня Победы высадили всероссийскую зеленую «Аллею Славы» Фото: ИА «Башинформ»





















В Уфе в преддверии Дня Победы высадили всероссийскую зеленую «Аллею Славы» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимский сквер 50-летия Победы будет украшать зеленая «Аллея Славы». 600 кленов, можжевельников и туй высадили в рамках всероссийской социальной экологической акции, инициированной одним из московских питомников.

Сегодня, 6 мая в парке собрались общественные деятели, спортсмены, артисты, журналисты, дети, чтобы высадить зеленые насаждения в память участников Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие ветераны, которые пришли в сопровождении детей и внуков, глава администрации Уфы Ирек Ялалов, председатель Совета города Валерий Трофимов, глава администрации Советского района Урал Кильсенбаев, депутаты Госсобрания республики.

Напомним, Уфа заняла пятое место в народном голосовании в своей категории (мегаполисы) за право иметь свою «Аллею Славы». За столицу республики проголосовали около 65 тысяч человек.

«Нам предоставлена честь создать «Аллею Славы». Сегодня очень много уфимцев пришли, чтобы посадить своими руками деревья. Поздравляю горожан с Днём Победы, желаю здоровья всем, в особенности нашим ветеранам», – сказал Ирек Ялалов.

Многие участники отметили, что в настоящее время очень важна преемственность и связь поколений.

«Приятно, что в преддверии великого праздника, в таком мероприятии принимают участие и дети, и старшеклассники, и их родители, и более старшее поколение. Каждый может гордиться тем, что посадил свое дерево! Мы будем заботиться о молодых деревцах, наши дети будут расти вместе с ними и всегда помнить, в честь кого они были посажены», — отметила активистка Мария Брагина.

Гости Уфы – организаторов акции отметили, что Уфа – очень красивый зеленый мегаполис с активными жителями, дружно голосовавшими за победу родного города.

Справка. Участие в акции приняли 3198 городов, победили 15 городов в трех категориях по количеству жителей. Организацией запланировано высадить 9 000 деревьев в городах-победителях до 9 мая.