Эксперты Минобрнауки России высоко оценили деятельность Башкирского педагогического университета по продвижению русского языка

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Деятельность Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы по продвижению русского языка и культуры получила высокую оценку экспертной комиссии Минобрнауки РФ.

Публичную презентацию проектов БГПУ представил в Минобрнауки России в рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы.

Напомним, статус опорного гуманитарного университета по продвижению русского языка в тюркоязычных странах и странах ШОС вуз получил весной прошлого года. Все это время БГПУ вел активную работу: было проведено более 50 масштабных образовательных и культурно-просветительских мероприятий по продвижению русского языка и образования на русском с участием иностранных студентов, учеников-билингвов, учителей, разработано семь курсов открытого образования по русскому языку, опубликовано около 30 научных публикаций, в том числе учебных пособий и монографий по заявленной теме, исследовано 300 русскоязычных образовательных интернет-ресурсов, связанных с преподаванием русского языка.

Одним из важнейших мероприятий в БГПУ назвали дополнительный региональный отбор участников Международной волонтёрской программы среди студентов, аспирантов и молодых специалистов из разных вузов. «Действующие» и отобранные волонтёры приняли участие в экспедициях проекта «Послы русского языка в мире», прошли обучающие курсы, посетили лекции, мастер-классы и коммуникативные тренинги, запланированные программой, а также сами организовали образовательные и культурно-просветительские мероприятия в образовательных учреждениях Уфы.

Послами русского языка стали две студентки БГПУ — Ирина Мулявко и Айгуль Шамсутдинова. Последняя уже трижды участвовала в культурно-просветительских экспедициях, которые проходили в Кыргызстане и Краснодарском крае, была вожатой в тематической смене «Русский язык – язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий», организованной во всероссийском детском центре «Орлёнок».

Популяризация русского языка, культуры, литературы, науки, образования, включённых в региональный, российский и мировой контекст, осуществлялась посредством интернет-сообществ «Занимательный русский язык» и «Коммуникативные тренинги в Уфе», организованных Центром продвижения русского языка и Центром лингвистических экспертиз и редактирования БГПУ им. М. Акмуллы. В рамках групп реализуется проект «Азбука общения», предлагающий участникам сообществ и другим пользователям сети тематические слайды, содержащие текстовую и визуальную информацию научно-познавательного характера («Антонимы», «Артикуляционный аппарат», «Билингвизм», «Богатство речи», «Выразительность», «Говорение», «Дистанция в общении»).