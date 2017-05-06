Заместитель декана Башкирского госуниверситета получил ученую степень международного образца в Париже Фото: с сайта БашГУ Заместитель декана Башкирского госуниверситета получил ученую степень международного образца в Париже Фото: с сайта БашГУ

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Заместитель декана по науке географического факультета Башкирского государственного университета Анвар Фархутдинов получил диплом Ph.D. – первый диплом международного образца, полученный сотрудником геофака. Вручение состоялось в Высшей горной школе Парижа.

В пресс-центре вуза рассказали, исследования, которыми занимался Анвар Фархутдинов, и последующая защита диссертации проводились под совместным научным руководством ученых БашГУ и Высшей горной школы Парижа. Тема исследований входила в крупный проект по разработке Ханкальского месторождения термальных подземных вод, участниками которого стали Государственный геологический музей им. академика В.И. Вернадского, Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова, Французская геологическая служба (BRGM), ООО «АрэнСтройцентр», при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.

Основными результатами стали публикация пяти статей в журналах, входящих в базу данных Web of science и Scopus, в том числе одной – в одном из ведущих журналов по геотермии (Geothermics, импакт-фактор 2.8), и запуск в начале 2016 года единственной в России геотермальной станции с циркуляционным отбором тепла и с полной обратной закачкой использованных термальных подземных вод.