Андрей Василевский обеспечил надежной игрой первую победу сборной России на ЧМ-2017 Фото: Федерация хоккея России Андрей Василевский обеспечил надежной игрой первую победу сборной России на ЧМ-2017 Фото: Федерация хоккея России

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Кельне завершился первый матч сборной России по хоккею на чемпионате мира-2017. В упорном поединке россияне одержали волевую победу — 2:1 по буллитам.

Ворота сборной России защищал уфимский воспитанник, ныне вратарь «Тампы Бэй Лайтинг» Андрей Василевский. Пропустив гол после ошибки обороны в первом периоде Василевский после этого был непробиваем и в основное время и в буллитах.

В составе шведов в игре принял участие нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк.

Второй матч группового этапа российская сборная проведет 7 мая против команды Италии. Начало встречи в 13.15 по московскому времени.