В Уфе представители Всемирного курултая башкир почтили память героев Великой Отечественной войны

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УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Уфе представители Всемирного курултая башкир приняли участие в торжественной церемонии в честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот день в парке имени В.И. Ленина делегация во главе с председателем Исполкома Курултая Амиром Ишемгуловым возложила к памятнику Герою Советского Союза Александру Матросову корзину с цветами. Члены делегации вспомнили башкирских воинов, героически погибших за родное Отечество.

«В этот великий день мы отдаем дань глубокого уважения и признательности тем, кто пал смертью храбрых на полях сражений, и тем, кто вернулся с фронта и восстанавливал страну из руин. В годы Великой Отечественной из нашей республики на фронт ушли более 710 тысяч человек, из них около 300 тысяч погибли. Мы всегда будем гордиться нашим поколением героев и беречь память о них», — сказал Амир Ишемгулов.

Каждый, кто участвовал в церемонии возложения, вспоминал о своих отцах и дедах, участвовавших в войне. Член Исполкома, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Данир Гайнуллин рассказал о своем односельчанине, 19-летнем пареньке, который в рукопашном бою уничтожил четырех немецких солдат. Специалист аппарата Курултая Райса Кузбекова с теплотой вспомнила о дедушках, один из которых прошел концлагерь и остался жив, а другого за несколько дней до Победы, 2 мая 1945 года, убил гитлеровец на улице Берлина.

Память погибших земляков собравшиеся почтили минутой молчания.