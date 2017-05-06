УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

31 мая международная экологическая организация «Гринпис» привезет в Уфу первую в мире выставку на колесах «Ноль отходов». Турне передвижной экспозиции о переработке отходов пройдет через 15 городов России. До столицы Башкортостана выставка побывает в Воронеже, Ростове-на-Дону, Саратове, Саранске и Оренбурге, а после остановится в Челябинске, Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Москве. В каждом городе выставка на колесах откроет свои двери для всех желающих на один день.

Выставка располагается прямо в автобусе, переделанном под художественное пространство, и рассказывает, зачем нужен раздельный сбор отходов, как перерабатывают мусор в России и как быть счастливым без лишних покупок. Здесь можно узнать, какую одежду изготавливают из пластиковых бутылок, как установить несколько баков на маленькой кухне и где можно сдать отходы на переработку.

Вход будет бесплатный, но предварительно нужно зарегистрироваться на мероприятие на сайте «Гринпис». В Уфе эксперты встретятся с местными властями. В подготовке мероприятий в городе участвуют общественники, пропагандирующие раздельный сбор и переработку отходов.