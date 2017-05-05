Рустэм Хамитов: «9 мая для всех россиян – день национального единения и гордости» Фото: Олег Яровиков













Рустэм Хамитов: «9 мая для всех россиян – день национального единения и гордости» Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

5 мая в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

– У россиян нет памятнее даты, чем День Победы. Мы поздравляем с праздником в первую очередь вас, дорогие ветераны. Тех, кто в 1945-м принёс долгожданную радость в каждый дом, кто спас Отечество и отстоял независимость других государств. Именно вы подарили жизнь новым поколениям. И этот дар не имеет ни цены, ни срока давности, – сказал руководитель республики. – 9 мая для нашего народа воплощает мужество и героизм, стойкость и веру, слёзы радости и гордости за Отечество. Сегодня, спустя десятилетия, мы чтим ратные и трудовые подвиги военных лет. Вспоминаем тех, кто погиб в боях, был замучен в лагерях, умер от голода и ран. Всех, кто ценой своей жизни отстоял право нашей страны быть свободной и великой державой.

Рустэм Хамитов рассказал о вкладе республики в разгром фашистских захватчиков, вспомнил имена героев – уроженцев Башкортостана. Созданные в Башкирии воинские части и соединения участвовали в исторических сражениях под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, в Белоруссии и Прибалтике, освобождали европейские страны. С 1939 по 1945 годы в ряды Вооружённых Сил из республики были призваны свыше 700 тысяч человек. Каждый второй из них не вернулся с полей сражений. Их память участники собрания почтили минутой молчания.

– С весны 1945 года – более 70 лет – человечество не знает мировых войн. Однако и в наши дни в разных концах планеты возникают новые очаги военных конфликтов. Всё чаще мир подвергается атакам международного терроризма. Тут и там происходят вспышки религиозного экстремизма, – сказал Рустэм Хамитов. – К этим угрозам добавляется нарастающее информационное, идеологическое противостояние. Одним из его проявлений являются попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне, фальсификации реальных событий, принижения решающего вклада нашего народа в разгром фашизма. Нужно понимать, что главная цель информационного давления – это молодёжь, у которой нет, как у старших поколений, стойкого иммунитета ко лжи, глубоких знаний о драматичных страницах истории страны.

Глава республики отметил, что нужно активнее заниматься патриотическим воспитанием молодёжи, в том числе через реальные дела – помощь ветеранам, труд в волонтёрских отрядах, поисковую работу в архивах, экспедиции по местам сражений. Сегодня Башкортостан входит в число лучших регионов страны по уровню организации патриотического воспитания, работы общественных и волонтёрских объединений.

– К великому сожалению, с каждым годом всё меньше остаётся среди нас живых свидетелей победной весны 1945 года, – сказал Рустэм Хамитов. – Большинству из фронтовиков и тружеников тыла – уже за 90, есть среди них и 100-летние ветераны. Важно, чтобы они всегда чувствовали заботу, получали реальную поддержку. Ветераны войны и их вдовы обеспечиваются жильём, проводится ремонт их квартир и домов, благоустраиваются приусадебные участки.

В завершение своего выступления Рустэм Хамитов поблагодарил ветеранов за их военные и трудовые подвиги.

– 9 мая для всех россиян – день национального единения и гордости. Он призывает нас быть достойными наших отцов и дедов, равняться на их мужество, стойкость и стремление побеждать, – подчеркнул Глава Башкортостана. – От имени жителей Башкортостана выражаю вам, дорогие ветераны, глубокую благодарность за то, что вы сделали для нас, для страны, для мира.

Полная стенограмма выступления опубликована на официальном сайте Главы республики.